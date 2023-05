¿Es obligatorio llevar casco en patinete eléctrico en 2023?

En España los patinetes eléctricos aumentan por días, en las zonas urbanas cada vez vemos más. Un medio de transporte que hace pocos años apenas existía, y que, en consecuencia, han hecho que las leyes para legislarlo lleguen tarde. Y, por lo tanto, que los españoles no sepamos exactamente cómo se regula.

¿Es obligatorio ponerse el casco cuando circulamos en patinete eléctrico?

En esta pregunta hay un pequeño vacío legal difícil de comunicar. De hecho, la propia DGT se contradice normalmente. En su canal de Twitter, dice en varias ocasiones que es recomendable, y en otras obligatorio.

https://twitter.com/DGTes/status/1609867295454527490

https://twitter.com/DGTes/status/1660586495210672129

La seguridad vial hace mención al casco pero hay una curiosa situación a efectos legales. Los patinetes eléctricos se consideran vehículos de movilidad personal (VMP) y en su reglamento dice lo siguiente sobre ellos:

«Vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h. Sólo pueden estar equipados con un asiento o sillín si están dotados de sistema de autoequilibrado.»

Sobre el casco, la ley 18/2021, de 20 de diciembre, cambió el texto de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LTSV). Aquí se introduce un párrafo en el artículo 47 que establece lo siguiente:

“El conductor de un vehículo de movilidad personal estará obligado a utilizar casco de protección en los términos que reglamentariamente se determine.”

Portrait of a young man riding an electric scooter with a helmet Cristian Blazquez Martinez

Es decir, la ley establece la obligatoriedad del casco con patinete. Sin embargo, hay que destacar el final de la frase: “en los términos que reglamentariamente se determine”. Como la DGT a día de hoy, todavía no ha modificado el reglamento, los conductores, no es obligatorio el uso de casco en los conductores de patinete eléctrico.

Hasta que la DGT no modifique el reglamento, no será obligatorio su uso, y no se sancionará al conductor. No obstante, es más que recomendable, independientemente de lo que diga la ordenanza municipal.

El patinete eléctrico más barato de NIU tiene una autonomía de 40 km. NIU

Otras normas

Hay algunos motivos por los que sí pueden multar a los patinetes eléctricos, que convienen tenerlos en cuenta: