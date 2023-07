¿Cómo afecta el calor a la batería de mi patinete eléctrico? Así es como debes mantenerlo

Una de las preocupaciones más comunes y significativas de los últimos tiempos es la pérdida de autonomía de nuestro patinete o bici eléctrica con la llegada del verano. En España, la excesivas temperaturas afectan directamente a nuestros Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y las consecuencias podrían ser 'devastadoras', sobre todo, con la batería.

Como se suele decir en la vida real: "ningún extremo es bueno", y esta regla también se aplica en las distintas temperaturas de los respectivos meses del año. Un excesivo calor o una tremenda ola de frío afectará, directa o indirectamente, a nuestro día a día, aunque sea de distinta manera. Por ello y dependiendo del tipo de batería que contenga nuestro patinete, afectará en mayor o menor medida. Por ello, vamos a repasar algunas de las pautas más recomendables de cara al mantenimiento de nuestro vehículo eléctrico, pero antes explicaremos cómo afecta el frío o la calor a nuestros objetos más queridos.

¿Cómo afecta el exceso de calor a nuestro patinete?

Las baterías más habituales en nuestros patinetes o vehículos eléctricos son de litio. Este tipo de material es más eficiente puesto que su temperatura óptima de trabajo si sitúa entre los 10 y 20 grados centígrados. Además, no tienen efecto memoria, es decir, el voltaje máximo de la batería no tiende a disminuir su carga a pesar de que la esta mantenga su potencia original.

No obstante, las baterías de litio podrían tener una vida más corta por el exceso de calor. Por ello, no es recomendable dejar durante bastante tiempo nuestro vehículo en lugares con más de 30ºC, ya que es muy probable que la batería pierda alguna capacidad para mantener su energía. Asimismo, el patinete debería evitar los rayos solares de forma directa y deberíamos de dejarlo en lugares que no superen los 25 grados centígrados.

¿Cómo afecta el frío a un patinete eléctrico?

Durante los meses de invierno ocurre más de lo mismo. Las baterías de litio no soportan las temperaturas tan frías que se alcanzan durante este transcurso del año y tienden a perder su autonomía si lo comparamos con otras épocas del calendario. Por ello, también es recomendable usar y guardar estos vehículos eléctricos en temperaturas que ronden los 10 y 20 grados centígrados para mantenerlo en perfectas condiciones.

Recomendaciones para evitar la pérdida de autonomía

A pesar de que habría que 'salvaguardar' nuestro patinete en un balance de temperatura óptimo de cara al cuidado de la batería, también hay ciertos trucos que te ayudan a mantener la autonomía de nuestro vehículo eléctrico.

Uno de ellos es guardar la batería medio cargada, es decir, es recomendable que esta solo tenga la mitad de la carga si no vas a utilizar el vehículo en un determinado periodo de tiempo. Si dicha batería está completa podría afectar a sus celdas y el rendimiento disminuirá considerablemente. Además, es aconsejable cargarla en temperaturas que ronden los ya citados 10 y 20 grados centígrados.

Por otro lado, el poco uso también tendría consecuencias nefastas. Es recomendable no dejar la batería descargada durante más de seis meses, puesto que es muy probable que esta no cargue o lo haga de forma irregular. Por eso, es fundamental tener en cuenta la carga de tu batería siempre que la guardes en los cajones más profundos de tu hogar.

Otro de los fallos más comunes que realizamos es usar cargadores rápidos. El simple hecho de no cargar nuestro vehículo eléctrico con su cargador original es un error tremendo por la inmensa mayoría de usuarios que tienen este tipo de objetos. Estos utensilios generan mayor calor a unas baterías de litio que son muy sensibles a los cambios de temperatura.

Por ello, para no dañar la batería de nuestro scooter eléctrico hay que utilizar siempre un cargador original o comprar uno de calidad con la misma intensidad de carga. Además, es aconsejable desenchufar el cargador una vez que la batería esté completa. Esta acción evita que se sobrecaliente.