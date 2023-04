Los patinetes eléctricos son uno de los VMP más utilizados en las ciudades y no tardaron en estar regulados, sobre todo en características y uso, una vez que empezaron a hacerse populares. La DGT publicó unas reglas que estos vehículos debían cumplir en lo que a la circulación se refiere y un manual de características técnicas para que estuvieran dentro de la norma.

Estas características, sobre todo, se refieren a las limitaciones de velocidad, sistemas de autoequilibrado, sillines... La velocidad máxima que puede alcanzar un patinete eléctrico son los 25 kilómetros por hora. Si bien se pueden trucar los patinetes para ampliar su potencia de motor, este gesto no es nada recomendado.

No solo por la multa que recibiríamos, de unos 500 euros, sino por todos los riesgos y peligros que conlleva trucar el patinete. La sanción económica está motivada porque, efectivamente, no cumple con los requisitos técnicos de la DGT y, además, la policía procedería a retirar el VMP y llevarlo al depósito. Además, la multa por sobrepasar los límites de velocidad en patinete son 200 euros de sanción.

Riesgo de accidentes y de averías

Al trucar el patinete para conseguir una mayor velocidad se pueden provocar sobreesfuerzos en el motor del patinete, por lo que su rendimiento se verá afectado y su vida útil, acortada. La batería también sufrirá y perderá, inevitablemente, autonomía ya que el motor le pedirá un mayor aporte energético para circular a más velocidad.

Por otro lado, las ruedas y los frenos también se verán forzados y se gastarán más, lo que obligará a cambiarlos a antes de lo indicado por el fabricante, gastando más dinero.

Obviamente, un patinete eléctrico trucado con mayor potencia de la vida puede descompensarse cuando se superen las especificaciones técnicas para las que ha estado regulado, pudiendo ser más fácil perder el equilibrio y sufrir un accidente o una caída.

El seguro no nos cubrirá un patinete trucado

Al igual que sucede con los coches que no han pasado la ITV, nuestro seguro del patinete no nos cubrirá si este VMP está trucado y la compañía no se hará cargo de las indemnizaciones a terceros, parte de la responsabilidad civil, las que deberemos pagar de nuestro propio bolsillo.

Por otro lado, si hemos trucado el patinete y este sufre una avería, deberemos ser conscientes de que el fabricante no se hará cargo de ninguna avería de nuestro VMP si este ha sido modificado. En cualquier servicio técnico pueden detectar las modificaciones dentro de los registros del patinete ya que, cuando se manipulan, pierden el firmware de serie según apuntan en Circula Seguro.