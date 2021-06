Los quince pasos a seguir para cuidar el patinete eléctrico y dejarlo impecable para el verano

Los patinetes eléctricos son perfectos para recorrer las ciudades, sobre todo ahora que ya no hace frío y no resulta tan incómodo utilizarlos. Sin embargo, como cualquier otro tipo de vehículo, necesitan una serie de cuidados ahora que ya llega el verano para asegurarse de que funcionan correctamente y no van a darnos problemas. Desde Norauto, aconsejan seguir 15 pasos para revisar este tipo de VMP y con el cambio de estación no hay mejor momento para hacer un chequeo completo.

Vigilar las ruedas. Su hinchado (si son ruedas con cámara de aire), malformaciones, bultos... Solo se deben cambiar por los modelos que recomiende el fabricante. Utilizar siempre el cargador propio del patinete eléctrico. Evitar realizar la carga durante la noche y realizarla donde no haya objetos inflamables. No cargar el patinete si se ha sufrido un golpe en la zona de la batería. Una vez se ha cargado el patinete, hay que retirarlo del punto de carga y no dejarlo cargando durante más tiempo del necesario para que no alcance temperaturas altas. Se recomienda cargar el patinete antes de que la batería se descargue por completo. No manipular ningún elemento del patinete ya que además de provocar averías se perderá la garantía. Mantener el patinete limpio. Hay que limpiarlo con frecuencia pero siempre teniendo especial cuidad, sin usar agua a presión. Es recomendable hacerlo con un trapo un poco húmero y siempre evitando las zonas eléctricas. Por supuesto, nunca cargar el patinete si está mojado o hay humedad. Nunca modificar el software del patinete eléctrico. Es frecuente encontrar vídeos donde se enseña cómo modificar determinados parámetros para aumentar su potencia y velocidad. Además de ser peligroso es ilegal. Las piezas que se utilicen para las reparaciones deben ser siempre las recomendadas por el fabricante. Nunca manipular la batería. Tensar y engrasar la correa si el patinete dispone de una. Comprobar con frecuencia el buen funcionamiento de los frenos. No se recomienda utilizar el patinete si tiene piezas rotas, si la duración de la batería ha disminuido considerablemente, si hay fugas de aire en los neumáticos o signos de desgaste. Tampoco se debe utilizar si hay sonidos al girar u otros síntomas anormales. Siempre conducir de manera responsable y con respeto al resto de usuarios de las vías.