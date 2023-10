La multa que te pondrá la Guardia Civil si circulas con un amigo en el mismo patinete

Los patinetes eléctricos están de moda en España, cada día el número de ellos que se ven por las calles no para de aumentar, en parte debido a lo cómodos que son tanto a la hora de circular como de aparcar, otra razón es que su uso no conlleva el pago de ningún seguro ni impuesto.

Por otra parte, en algunas grandes ciudades de nuestro país ya han llevado a cabo normativas para regular su uso, ya que, en muchos de los casos, los conductores de estos vehículos de movilidad personal comenten varias infracciones cuando se suben encima de ellos, como el ir dos personas en un mismo patinete.

¿Cuánto es la multa por ir dos personas en un patín eléctrico?

En este caso, desde la Dirección General de Tráfico especifican que estos vehículos de movilidad personal solo están autorizados para el transporte de una sola persona, al igual de lo que ocurre también en las bicicletas.

Por tanto, la sanción que se establece desde el organismo público dependiente del Ministerio del Interior asciende a los 100 euros, este importe será tanto para el conductor del patinete como también para el pasajero, por lo que el total ascenderá hasta los 200 euros entre ambos.

¿Cómo pagar una multa de patinete?

Un chico en patinete eléctrico se salta un semáforo en rojo en Barcelona. MIQUEL TAVERNA

En estos casos variará dependiendo de la institución que te sancione, en el caso de los ayuntamientos que suelen tener competencias en materia de tráfico, deberás abonar la cuantía a través de los medios que tengan disponibles.

Por otra parte, si ha sido la DGT quien te ha formulado la denuncia, el trámite para pagar el importe se puede realizar por varios cauces: por internet a través de la página web del organismo público; por teléfono, llamando al 902 887 060; desde la aplicación miDGT.

Finalmente también es posible de manera presencial en las oficinas de Correos, sucursales y cajeros de Caixabank o en el acto si nos para los agentes de la Guardia Civil de Tráfico. A través de todos ellos es posible disfrutar del descuento por pronto pago.

¿Es obligatorio llevar casco al circular en patinete eléctrico?

En 2021, la Ley de Tráfico cambió por lo que se especificó en el artículo 47 que “el conductor de un vehículo personal estará obligado a utilizar el casco de protección en los términos que reglamentariamente se determine”.

Pero, como la DGT a día de hoy, todavía no ha modificado el reglamento, no es obligatorio el uso de casco en los conductores de patinete eléctrico. No obstante, es más que recomendable, independientemente de lo que diga la ordenanza municipal. Por lo que hasta que no se cambie el reglamento, no se sancionará al piloto de este vehículo si circula sin casco.