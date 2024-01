La solución para sortear de forma legal la prohibición de subir al transporte público con un patinete eléctrico

Los patinetes eléctricos han generado una revolución sin precedentes en la movilidad en las ciudades de España, por lo que tanto la Dirección General de Tráfico como los ayuntamientos han comenzado a aplicar nuevas normativas para controlar su uso.

Una de ellas ha sido la prohibición de acceso a los transportes públicos de varias urbes de nuestro país, como Madrid, Barcelona o Valencia, basándose en los peligros que generan, ya que se dieron casos de patinetes que explotaron en metros y autobuses, así como en el espacio que ocupan. Pero la marca TopActive ha lanzado al mercado una bolsa en la que guardar los VMP antes de entrar al transporte público y así sortear la prohibición.

¿Qué características presenta esta bolsa?

Es este caso, el accesorio está diseñado específicamente para guardar el popular patinete eléctrico Xiaomi M365, aunque por su tamaño puede entrar cualquier modelo similar, por lo que su utilidad está garantizada.

Su forma es parecida a una bolsa portaesquís, ya que sus dimensiones totales son de 117x40x20 centímetros, además cuentan con un revestimiento en el interior para que el patinete no sufra daños. Por otra parte, se puede transportar de forma cómoda en el manillar y es posible encontrarlo en Amazon por un precio de 35 euros.

¿Qué ciudades prohíben acceder con patinetes eléctricos al transporte públicos?

Una mujer entra con un patinete eléctrico en el metro de Ciudad Lineal, Madrid. Europa Press

La primera de ellas fue Barcelona, que estableció la prohibición en febrero del año 2023, en un principio de forma temporal, pero ha acabado por dejarla permanente. Después, Madrid siguió los pasos de la ciudad Condal en diciembre del año pasado. Una medida que también han adoptado para su transporte público Palma de Mallorca y Zaragoza.

Por otra parte, en Sevilla solo se puede acceder a la red de metro con un patinete eléctrico en una determinada franja horaria: los fines de semana y de lunes a viernes, si no es hora punta, la cual coincide con los intervalos de 7:30 a 9:30, de 13.30 a 15:30 y de 18:30 a 20:30.

¿Es obligatorio llevar casco al circular con un patinete eléctrico?

En 2021, la Ley de Tráfico cambió, por lo que se especificó en el artículo 47 que “el conductor de un vehículo personal estará obligado a utilizar el casco de protección en los términos que reglamentariamente se determine”.

Pero, como la DGT, a día de hoy, todavía no ha modificado el reglamento, no es obligatorio el uso de casco en los conductores de patinete eléctrico. No obstante, es más que recomendable, independientemente de lo que diga la ordenanza municipal. Por lo que hasta que no se cambie el reglamento, no se sancionará al piloto de este vehículo si circula sin casco.