¿A qué edad se permite conducir un patinete? Zaragoza realizará una consulta ciudadana para establecer una mínima

Hace unos años, cualquier niño o niña en España solía pedir para los Reyes Magos en navidades como su regalo estrella una bicicleta, ahora todo ha cambiado, y cada vez son más los que buscan que les regalen un patinete eléctrico, pero hasta qué punto un menor puede conducir uno de estos vehículos de movilidad personal.

Por ello, desde la Dirección General de Tráfico se está trabajando para regular el uso de los patinetes eléctricos a nivel nacional, ya que hasta ahora la normativa es variable según la ordenanza municipal de cada ciudad de nuestro país, por lo que hay urbes que han establecido una edad mínima y otras que no.

¿Cuál es la edad a la que se debe dejar pilotar un patinete?

En la actualidad no existe una normativa que indique la edad a la que se permite circular con un patinete eléctrico, en algunas ciudades españolas se han establecido límites en torno a los 15 o 16 años, así como autorizaciones de los padres o tutores legales para que un menor pilote uno de estos vehículos de movilidad personal.

En el caso de Zaragoza, se va a regular la edad en la que será legal conducir un patinete eléctrico, por ello, el consistorio maño va a llevar a cabo una consulta ciudadana para así obtener las opiniones de la población de cara a presentar la nueva Ordenanza Municipal. Entre las distintas opciones, se plantea que sea a partir de los 16 años o en el caso más restrictivo, que solo se pueda conducir a partir de la mayoría de edad.

¿Qué vehículos a motor se pueden conducir siendo menor en España?

Imagen de archivo de un ciclomotor circulando por una vía urbana. ARCHIVO

La Dirección General de Tráfico permite la obtención de varias licencias para conducir vehículos a motor antes de los 18 años. En primer lugar, con solo 15, puedes obtener el permiso AM, que te permite pilotar ciclomotores de hasta 49 centímetros cúbicos.

Además, una vez cumplas los 16 años es posible presentarse para conseguir el carnet A1, con el que pilotarás una motocicleta de hasta 125 cc, además gracias a esta licencia poseerás el teórico para el carnet de conducir. Por último, la Licencia de Vehículo Agrícola (LVA) puede ser obtenida con 16 años tras superar una prueba de conocimientos y otra práctica, en la que se deben completar varias maniobras con el tractor.

¿Es obligatorio llevar casco al circular con un patinete eléctrico?

En 2021, la Ley de Tráfico cambió, por lo que se especificó en el artículo 47 que “el conductor de un vehículo personal estará obligado a utilizar el casco de protección en los términos que reglamentariamente se determine”.

Pero, como la DGT, a día de hoy, todavía no ha modificado el reglamento, no es obligatorio el uso de casco en los conductores de patinete eléctrico. No obstante, es más que recomendable, independientemente de lo que diga la ordenanza municipal. Por lo que hasta que no se cambie el reglamento, no se sancionará al piloto de este vehículo si circula sin casco.