¿Puedo llevar a mi perro en un ciclomotor? La Guardia Civil dice que sí

Muchos conductores deciden o necesitan viajar con sus mascotas: para llevarlas al veterinario, para ir de viaje o de escapada de fin de semana... Trasladar a nuestras mascotas en coche es cómodo y seguro siempre que se sigan una serie de normas y recomendaciones, ya que en el caso contrario las posibilidades de sufrir un accidente de tráfico aumentan y, además, se corre el riesgo de acabar el trayecto con una multa de tráfico de entre 200 y 500 euros.

Si no se tiene coche, también es posible circular con nuestro amigo peludo en el ciclomotor. Así lo asegura la Guardia Civil en su perfil de Twitter, pero en este caso habrá que extremar aún más las precauciones para evitar accidentes y sanciones.

¡Vale!... ya sabemos que es tu mejor amigo y que te acompaña en tus escapadas de #findesemana, pero para un #ViajeSeguro no todo vale. #NoEsPorLaMulta

La Ley de Tráfico y el Reglamento de Conductores no son muy específicos al respecto de la posibilidad de circular con animales de compañía en un ciclomotor, pero tampoco lo prohíben expresamente. En la primera norma se indican las sanciones de entre 200 y 500 euros en el caso de que no se respeten una serie de condiciones, que se reflejan en el reglamento. En el artículo 17.1 queda redactado que los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar los vehículos y animales y en el 18 se amplía que los animales transportados deberán estar colocados de manera adecuada para que no haya interferencias con la libertad de movimientos del conductor.

Así pues, es necesario disponer de elementos de sujeción y seguridad para que nuestra mascota no nos impida conducir con seguridad. En el caso de que los agentes de tráfico deduzcan que el piloto no puede manejar el ciclomotor como es debido, procederá a interponer la sanción.

¿Qué necesito para viajar con mi mascota en ciclomotor?

Hay dos grandes soluciones para circular en nuestro ciclomotor acompañados de nuestros animales. La primera son los trasportines y mochilas, muy prácticos ya que se adecúan a las necesidades del animal y la forma de la moto o scooter. Para los ciclomotores, lo mejor será optar por una mochila que el conductor se coloque a la espalda.

También es posible escoger un cofre adaptado o maletero que colocar en la parte trasera del ciclomotor. Es importante que sea de tejido blando, para evitar golpes del animal contra el contenedor, y transpirable para que pueda respirar correctamente.

Por último, aunque no es obligatorio por ley, algunas asociaciones y entidades expertas en animales aconsejan colocarles gafas para proteger sus ojos del viento, polvo, mosquitos... Y, por qué no, hacer uso también de un casco o un protector que cubra la cabeza del animal y lo proteja en caso de accidente.