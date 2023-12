¿Cuánto es la multa por aparcar mal un patinete? Madrid se forra con estas infracciones

El patinete eléctrico se ha convertido en la gran revolución de la movilidad en España, debido a que no necesitan ningún permiso para conducirlos, pueden circular hasta los 26 km/h o no necesitan de un seguro. Pero algunas de estas cuestiones van a cambiar con la entrada en vigor de la nueva normativa en enero de 2024.

Asimismo, algunas ciudades como Vitoria, Inca o Madrid han modificado sus ordenanzas municipales para regular el tráfico de estos vehículos de movilidad persona, en el caso de la capital, donde han impuesto una buena cuantía de multas por aparcar de mal el patinete eléctrico, sobre todo, cuando estos son de alquiler.

¿Cuál es la sanción por estacionar de manera incorrecta un patinete?

Esta multa va ría en relación con la ordenanza municipal de cada consistorio, pero por ejemplo en la ciudad de Madrid, que es donde más sanciones se interponen, por este motivo, la cuantía depende del lugar donde se estacione el patinete eléctrico.

En ciudad del Manzanares, si un agente de tráfico de la policía municipal visualiza uno de estos vehículos aparcado en un lugar no permitido o de forma antirreglamentaria, la multa es leve y solo asciende a los 30 euros. En cambio, si el patinete obstaculiza sobre la acera gravemente el tránsito de peatones, la infracción se convierte en grave, con una cuantía adjunta de 200 euros.

¿Cuántas multas ha establecido Madrid por aparcar mal el patinete?

Imagen de archivo de varios patinetes tirados por el suelo. Frank Jarling

Según informó hace unos días Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad en una comisión celebrada en el consistorio madrileño, el total de sanciones por estacionar mal bicicletas, motocicletas o patinetes en las aceras de la capital asciende a una media de 11.000 al mes, sobre todo este número se ha incrementado en el caso estos últimos.

Ello se debe a que muchos de estos vehículos de movilidad personal corresponden a empresas de alquiler, por lo que los usuarios hacen caso omiso en algunas ocasiones de los lugares específicos para aparcarlos en la vía pública.

¿Es obligatorio llevar casco al circular con un patinete eléctrico?

En 2021, la Ley de Tráfico cambió, por lo que se especificó en el artículo 47 que “el conductor de un vehículo personal estará obligado a utilizar el casco de protección en los términos que reglamentariamente se determine”.

Pero, como la DGT, a día de hoy, todavía no ha modificado el reglamento, no es obligatorio el uso de casco en los conductores de patinete eléctrico. No obstante, es más que recomendable, independientemente de lo que diga la ordenanza municipal. Por lo que hasta que no se cambie el reglamento, no se sancionará al piloto de este vehículo si circula sin casco.