El Govern aprueba un suplemento de crédito de 1.850 millones "urgentes y necesarios" para compensar la falta de Presupuestos

El Consell Executiu de la Generalitat ha aprobado un suplemento de crédito por valor de 1.850 millones de euros para compensar los gastos generados a causa de la falta de acuerdo en los Presupuestos de 2024, que estaban valorados en 3.200 millones de euros.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha explicado que esta medida es “urgente y necesaria” y que busca “minimizar las consecuencias negativas” de la falta presupuestaria. "Hemos trabajado con todos los departamentos para identificar e intentar salvar al máximo posible el gasto”, ha afirmado Plaja, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consell Executiu, sobre una medida que espera que reciba “una aprobación amplia”.

El incremento del crédito presupuestario se ha aprobado en un decreto ley que hace frente a los compromisos de gastos que no se pueden aplazar para el próximo ejercicio. Los 1.850 millones de euros se suman al suplemento de crédito que aprobó el Govern hace unas semanas de 450 millones de euros en medidas para hacer frente a la sequía.

Con la aprobación del decreto ley de este martes, el suplemento de crédito asciende hasta los 2.000 millones de euros durante la vigencia de la prórroga del presupuesto. Una medida que "compensa en gran parte" el aumento de gasto previsto en las cuentas de 2024, las cuáles ascendían a 3.200 millones de euros. "En general, nadie sale beneficiado de la falta de presupuestos", ha afirmado Plaja.

Entre las medidas que se incluyen en este suplemento de crédito, Plaja ha explicado que se garantizará el aumento de gasto en salud y educación, el aumento retributivo del 2% para los trabajadores públicos y el incremento de plazas para Mossos d'Esquadra, Bombers y funcionarios de prisión.

Partida de 50 millones para el cheque escolar

La portavoz del Govern ha confirmado la reducción del cheque escolar para el curso 2024/25. La segunda edición del bono se reduce de los 70 euros previstos en los presupuestos no aprobados a 60 euros. Además, a diferencia de hasta ahora, el cheque escolar se ampliará a los alumnos de secundaria de centros públicos y concertados.

"El motivo de la rebaja es por la irresponsabilidad de los otros partidos políticos que tumbaron los presupuestos", así de contundente ha sido la portavoz del gobierno para explicar la reducción en el bono para material escolar. De los 55 millones presupuestados, Plaja ha anunciado que se destinaran 50 millones de euros, por lo que cada alumno percibirá un importe de 60 euros en dos vales de 30.

Un total de 790.000 alumnos de los centros públicos y concentrados de primaria, secundaria, educación especial y ciclos formativos de grado básico se verán beneficiados de la ayuda. Además, Plaja ha explicado que otra de las novedades de la segunda edición del cheque escolar es que las familias podrán "ceder el importe de la ayuda al centro para la compra de material". Es decir, además de poder cambiar en los locales adheridos, los colegios podrán hacer compras globales.

En el curso 2023/24, un 95% de los alumnos de primaria habían utilizado ya el vale, con 424.838 estudiantes beneficiados.

Aragonès en el Senado

Preguntada sobre qué conclusiones extrae el Govern de la comparecencia del lunes del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en el Senado, Plaja ha respondido que "las conclusiones son libres, pero es obvio que fue a defender la validez de la ley de amnistía y el financiamiento singular".

Además, sobre la propuesta de Junts de realizar el debate electoral de la CCMA en el sur de Francia, la portavoz del Govern ha explicado que la decisión la tiene que tomar la Corporación y no el ejecutivo catalán. "TV3 tiene una delegación en Perpiñán y esta es una decisión que tiene que tomar y comunicar la propia CCMA", ha afirmado Plaja, quien también ha añadido que el candidato de Esquerra "no tiene miedo a debatir con nadie".

El Govern garantiza una vuelta segura para Puigdemont

A raíz de las declaraciones de Carles Puigdemont en los micrófonos de RAC 1, dónde ha asegurado que si no logra ser presidente dejará la “política activa”, ya que no se ve “en absoluto como jefe de la oposición” y que volverá a Cataluña el día de la investidura, Plaja ha garantizado que los Mossos d'Esquadra trabajaran para la seguridad del expresidente i candidato de Junts "en el momento que vuelva".

La portavoz del Govern ha recordado que en todo momento han querido que "pueda volver con la total libertad a Cataluña y lo más pronto posible". Además, Plaja ha replicado las palabras de Puigdemont y ha afirmado que el ejecutivo quiere trabajar "codo con codo" con el resto de partidos independentistas para "sumar objetivos colectivos".

Iniciativa sobre la independencia

Este martes, el Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido la iniciativa legislativa popular (ILP) que el Parlament admitió a trámite el 20 de febrero para declarar la independencia de Cataluña, según han informado fuentes jurídicas, a lo que Patrícia Plaja ha reiterado que recurrir iniciativas para "coartar el debate no será nunca una buena solución". "Han aprendido poco o nada de los últimos años", ha añadido la portavoz acerca del tema.

El Govern recurrirá los acuerdos de la JEC

Por otro lado, la portavoz del Govern ha anunciado que "se están recurriendo al contencioso" los acuerdos de la Junta Electoral Central (JEC) tras instar al Ejecutivo catalán a no hacer campaña de logros antes de las elecciones del 12-M. Plaja ha asegurado que están "convencidos y segurísimos" de que no están haciendo nada que no se pueda hacer a raíz de la denuncia del PSC ante la JEC por la rueda de prensa de la portavoz junto a la consellera de Economía, Natàlia Mas, en relación a la financiación singular.