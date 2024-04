Los partidos catalanes empiezan a barajar pactos de cara al 12-M: estas son sus preferencias y líneas rojas

La cuenta atrás para las elecciones catalanas sigue avanzando y los partidos dejan cada vez más claro qué posición tomarán tras el 12 de mayo, cuando los pactos serán determinantes y el riesgo al bloqueo postelectoral estará más presente que nunca. Por ahora, las encuestas dan como ganador al candidato socialista, Salvador Illa, mientras que el bloque independentista pierde fuerza con ERC y Junts luchando por colocarse en segunda posición y el PP crece.

A 18 días de que empiece oficialmente la campaña y en la sede de UGT en Barcelona, el exministro de Sanidad y líder del PSC en Cataluña ha dejado claro que busca un “gobierno estable” y una mayoría amplia que le permita, si es elegido presidente de la Generalitat, gobernar con facilidad.

Para conseguirlo no descarta cerrar pactos y destaca que su capacidad para llegar a acuerdos está acreditada, ya que no se ha cerrado a negociar con nadie, “excepto aquellos que abanderan el discurso de odio”. Por eso mismo, Illa no rechaza pactar con Junts, aunque ve “francamente difícil” gobernar junto a la formación independentista y prioriza “un pacto de izquierdas”.

Esta última idea también la comparte la candidata de los Comuns Sumar, Jéssica Albiach, que este lunes ha emplazado a socialistas, republicanos y la CUP a comprometerse a pactar “con fuerzas progresistas”. De esta manera, ha intentado relegar a un lado al partido de Carles Puigdemont, aunque no sin dejar de criticar que tanto Junts, como ERC y PSC “defienden el mismo modelo”.

Albiach también ha reiterado que los posibles acuerdos dependerán siempre del “contenido” y ha recordado que su formación demostró que sabe pactar, pero también plantarse, en clara alusión al rechazo de los Presupuestos de Aragonès. “Nuestros votos no servirán para hacer de Cataluña el casino más grande de Europa”, ha dicho en una entrevista en RTVE.

Aragonès pone una marcha más

En cuanto a los partidos independentistas, que según las encuestas perderán fuerza el 12M, es el actual presidente de la Generalitat el que ha puesto una marcha más en la precampaña electoral. Aragonès ha presentado en las tres últimas semanas un proyecto de financiación singular para Cataluña, una conselleria específica para el catalán y una propuesta de referéndum pactado con el Gobierno. Algo que Junts (y otros partidos) han denunciado como acto “electoralista”, ya que aseguran que lo ha hecho desde su posición como ‘president’.

Por otro lado, Puigdemont ha centrado sus intervenciones en reivindicar el retorno del "presidente legítimo" a Cataluña y denunciar la "represión" que desde hace años sufren los catalanes. Sin embargo, también ha reprochado a Aragonès haber "desaprovechado la mayoría independentista" en los casi cuatro años que ha estado al frente de la Generalitat.

En medio de críticas y reproches, no obstante, ambas formaciones parecen tener algo en común: el deseo de no pactar con Illa. El secretario general de Junts, Jordi Turull, señaló la semana pasada que el candidato socialista no hace nada “por iniciativa propia”, acusándole de solo decir que ‘sí’ cuando el PSOE se lo pide.

Asimismo, apuntó que el 12M “no va solo de quién encabezará el Govern de la Generalitat” sino del “futuro de la nación”, por lo que destacó que está en juego “decidir o que decidan por ti”. Por parte de los republicanos, el responsable de estrategia electoral de ERC, Sergi Sabrià, afirmó que el perfil de Illa complica "clarísimamente" un eventual acuerdo entre la formación y el PSC porque “no deja de ser una filial del PSOE".

El PP descarta pactar con Junts

El que también tiene claro el objetivo de su partido es Alejandro Fernández. El candidato del PP ha descartado durante una entrevista a RNE los rumores que relacionan al Partido Popular y Junts en un posible pacto. El ‘popular’ ha señalado que ve “imposible” ponerse de acuerdo con una formación que asegura que España es “un Estado fascista” y amenaza con volver a cometer “los delitos” del ‘procés’.

"No puedo sentarme a hablar con alguien que considera que somos colonos o que somos ñordos o que somos ese tipo de cosas. Fíjese qué elemento tan disruptivo y extravagante pido, simplemente respeto", ha añadido.

La semana pasada, Fernández también apuntó que ve complicado pactar con los socialistas si siguen “en las condiciones actuales, con un Salvador Illa que está dando apoyo a las fuerzas políticas separatistas en todo”. No obstante, durante este fin de semana, las declaraciones respecto al candidato socialista se han endurecido, ya que el domingo el ‘popular’ declaró que “no es de fiar”. Es más, dijo que con Illa tiene “una regla de oro: cuando promete una cosa pasa exactamente lo contrario”.

Los populares también exploraron a finales de marzo concurrir a las elecciones catalanas junto a Ciudadanos. Sin embargo, la unión entre ambas formaciones no salió adelante y se presentarán en solitario. El jefe de campaña de la formación naranja, Jordi Cañas, tampoco parece estar a favor de pactar tras las elecciones con los populares y señala que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, solo quiere los votos para su estrategia en Madrid.