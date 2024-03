El Gobierno ofrece "más de 40 millones" a las CCAA por asumir rutas que queden fuera del nuevo mapa concesional de autobuses

El Gobierno ofrece 40 millones de euros a las comunidades autónomas para que asuman las líneas de autobús interurbano que, por resultar obsoletas o poco operativas, queden fuera del nuevo mapa concesional estatal que prepara el Ministerio de Transportes. El secretario de Estado de Transportes, Juan Antonio Santano, ha dado esta cifra durante una comparecencia en el Congreso para explicar la ley de Movilidad Sostenible que ya tramita de nuevo el Congreso y que incluye el mandato para renovar el mapa de las rutas de autobús entre ciudades que dependen del Estado.

"El Ministerio pone a disposición de las comunidades más de 40 millones para garantizar que el nuevo mapa concesional mejora la movilidad de los ciudadanos", ha dicho Santano, sobre una nueva organización de las rutas de autobús que está pendiente desde hace años y que ha asegurado que "va a optimizar rutas, aumentar la ocupación de los autobuses y reducir las tarifas más de un 20% a las mejoras de tiempo derivadas de esa optimización".

Según ha explicado, la actualización del mapa concesional, es decir, de las rutas de autobuses dependientes del Gobierno central que ahora operan las distintas empresas en régimen de concesión, recortará tiempos de viaje en algunas rutas. "En la conexión entre A Coruña y Santander, se prevé pasar de 9 horas a 7 horas y 7 minutos; de Albacete a Alicante, de 3,17 horas a 2,22 horas o de Málaga a Valencia, de 11.15 horas a 9 horas".

También ha esperado que, gracias a la regulación en innovación que también prevé la Ley de Movilidad Sostenible, se puedan explorar soluciones flexibles que "ahora es muy complicado establecer" con el actual sistema, como el transporte a demanda, los autobuses con rutas fijas pero paradas variables, rutas no establecidas u horarios variables.

Santano no se ha referido, sin embargo, a una de las cuestiones que más polémica suscitó cuando en 2021 la entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez, hizo un primer intento de actualizar el mapa concesional, mediante un planteamiento que eliminaba trazados ya obsoletos o que no eran rentables y que contemplaba también la supresión de paradas de autobús en determinados municipios. La alternativa que dio entonces el Gobierno fue ofrecer a las comunidades financiación para que pasaran a prestar servicios que ya no serían de competencia estatal, una línea con la que el actual ministro, Óscar Puente, prevé continuar, de acuerdo a los "más de 40 millones" de los que ha hablado Santano este miércoles.

