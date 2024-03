Alfredo Sanzol, director del Centro Dramático Nacional: "Lorca reflejó en su teatro la relación del cuerpo de la mujer con la sexualidad y la economía"

Alfredo Sanzol (Pamplona, 1972) nos abre las puertas de La casa de Bernarda Alba para mostrar la tragedia de Federico García Lorca escrita en 1936, al borde de la barbarie que lo llevaría a una fosa común. En el Teatro María Guerrero se yergue este "Drama de mujeres en los pueblos de España", como el propio poeta lo definió, contenido en un poliedro escénico de pureza virginal donde Bernarda mantiene enclaustradas a sus hijas, ahogando un deseo que se asoma a las ventanas enrejadas. Negro sobre blanco, cuerpos y palabras habitando entre muros ancestrales. Su versión de Bernarda respeta escrupulosamente el texto de Lorca, su potencia poética, gracias a unas interpretaciones excepcionales repletas de intensidad.

En Sanzol se advierte la mirada curiosa del autor de más de una docena de textos dramáticos, que compagina su creatividad con la tarea de máxima responsabilidad artística al frente del Centro Dramático Nacional. Sobre su visión de esta obra maestra del teatro y las constantes que aparecen en sus obras conversamos sin prisa.

La Calma mágica (2014) surge tras el fallecimiento de su padre. ¿Qué desata en el plano creativo esa pérdida?Esta obra nació con la voluntad de llenar un vacío y de seguir hablando con él. Con ese deseo construyes una historia y finalmente el protagonista acaba ‘hablando’ con su padre fallecido en una conversación telefónica. No era el objetivo al componer la historia, quizás por pudor, pero finalmente apareció durante la escritura. Hasta ese momento no había ‘hablado’ con mi padre y eso me permitió seguir haciéndolo después. Además, a la gente que iba a ver la obra les conectaba con la posibilidad de ‘hablar’ con los muertos. Es una de las misiones del teatro: resucitar a los muertos y hablar con ellos. Está en las tragedias, en los héroes… El actor encarna a alguien que ha desaparecido.

En El bar que se tragó a todos los españoles (2021) ahonda en su biografía familiar hasta llegar a la juventud de su padre, que abandonó el sacerdocio e inició una nueva vida. ¿Cómo surge la idea de reflejar esa peripecia vital?Esta obra surgió porque dedicando tiempo al recuerdo y viendo fotos de mi padre, pensé que su vida había sido épica y tendría que contarla. Un chaval que a los 12 años entró al seminario, se hizo cura y con 33 años decide salirse, en una sociedad que no lo veía nada bien. Que tuvo que vivir de incógnito. Entonces fui a casa y pregunté a mi madre y a mi tía. "¿No hay fotos de papá vestido de cura?". "No, no -me dijeron-, él dijo que se rompieran todas". Me pegué 15 días insistiendo: "¿pero de verdad no hay ni una foto?", hasta que al final mi tía me dijo "¡venga, toma, aquí las tienes, que eres más pesado…!". Entonces sacó un estuche lleno de fotos de mi padre vestido de cura. Esas fotos fueron el desencadenante de que me decidiera a contar esa historia, que es la búsqueda de una identidad nueva, a través de un personaje inventado. Hay mucho de ficción, aunque la única historia real es la que más parece mentira (ríe): la de un matrimonio de Texas que quiso adoptar a mi padre porque se parecía a un hijo que perdieron. En ese rancho de Orange estuvo mi padre.