Los planes para este fin de semana nos acercan el panorama actual de grupos españoles en un maratón de actuaciones en directo; las inquietantes figuras de Juan Muñoz desplegadas en Alcalá 31; teatro familiar que mira a través de unas Ventanas; una experiencia pionera en introducir la ópera en el metaverso; un disparatado grupo barroco actuando ante Putin en una parodia cómica; y una orquesta sinfónica llegada de un lugar tan musical como Budapest.

1. Teatro. 'Fundamentalmente fantasías para la resistencia'

Elenco de la obra de Alfredo Sanzol 'Fundamentalmente fantasías para la resistencia'. Luz Soria

El impacto de la invasión de Ucrania y la guerra que todavía enfrenta a este país con Rusia, generó en Alfredo Sanzol una inicial parálisis creativa que afectó a la obra que estaba escribiendo en febrero del año pasado. Se titulaba en ese momento Fundamentalmente fantasías. De esa abrupta detención surgió el texto que ahora podemos ver en escena, en el Centro Dramático Nacional (Teatro Valle-Inclán), asumiendo finalmente un cambio de rumbo para responder a la barbarie a través de la comedia. Una forma siempre adecuada de afrontar la sinrazón de la destrucción.

Una sala de ensayos teatrales reciclada como refugio anti-aéreo en la obra de Alfredo Sanzol. Luz Soria

Fundamentalmente fantasías para la resistencia se inicia con un intenso monólogo asumido por Natalia Hernández, tanto que en su voz y en sus mejillas pueden advertirse los estragos de la congoja. La presentación de los personajes, de sus personajes, nos sitúa en un local de ensayos reciclado como refugio antiaéreo. Ahí se plantea que la única salida a la situación de abatimiento es retornar al uso original de ese espacio a pesar de los obuses: hacer teatro. Han de volver a ensayar una nueva comedia titulada Pim Pam Putin! Un divertimento que imagina a un conjunto de música navarro, el Txoko Barroco, que tiene la oportunidad de actuar nada menos que en el Kremlin, frente a Putin.

En el concepto general de la obra y su desarrollo se demuestra una vez más la tremenda facilidad de Sanzol para la composición y estructuración de la trama. Al final tenemos una obra de teatro, dentro de otra obra de teatro, y dentro de otra. Los espectadores ante una matrioska de representaciones anidadas. ¿Alguien nos observará a nosotros sentados en nuestras butacas desde otra?

Una escena de 'Fundamentalmente fantasías para la resistencia'. Luz Soria

Pero la obra es además una reflexión sobre la propia creación teatral, en la que los personajes conviven con el propio autor, en este caso el personaje de Patricia - Natalia Hernández- y replican sus observaciones en un divertido juego paradójico. A ello también se suma un salto hacia arriba planteando si el autor no responde al designio de los dioses. La sombra de Pirandello es larga y cobijarse en ella siempre es agradable, tanto para el autor como para el espectador. No es la única referencia, porque es inevitable rememorar a Ernst Lubitsch. Ser o no ser, esa es la cuestión en Kiev o en Jersón.

Putin y su consejero, en la parodia de Alfredo Sanzol. Luz Soria

El elenco se percibe además un grupo con evidente experiencia en funcionar juntos, capitaneado por la directora del equipo que es Natalia Hernández, magnífica siempre. Juan Antonio Lumbreras posee un registro tan adecuado para la comedia que consigue momentos hilarantes en su brillante parodia de Putin. Su escudera y ministra de Defensa no se queda atrás, y entre ellos revolotea Paco Déniz como consejero y rasputín del zar chiquitín, siempre contundente. Él es el enlace que da juego al chistoso grupo musical navarro que protagoniza la peripecia rusa.

Hay tiempo para un paréntesis donde se expone el compromiso del pueblo llano de Ucrania, más allá de las fuerzas armadas que pelean en el frente, penetrando en la comedia a través de una historia que podríamos catalogar como heróica. No parece ser más que un apunte, pero es casi un homenaje a tantos ciudadanos que están contribuyendo a mantener la dignidad de su país.

Aplausos tras la función en el Centro Dramático Nacional. Adolfo Ortega

No hay mejor postre en un espectáculo que una canción, modo infalible de que el espectador regrese al mundo real, en este caso la variopinta plaza de Lavapiés donde se sitúa el Teatro Valle-Inclán, del modo más amable posible, con una sonrisa en la cara. Será hasta el 16 de abril. ¡No se la pierdan!

2. Ópera. Retransmisión en metaverso de 'La nariz'

Presentación de la experiencia de metaverso integrada con la ópera en el Teatro Real Javier del Real

El Teatro Real se va a convertir en el primer teatro lírico del mundo en emitir una ópera en directo en el metaverso. La cita será el viernes 17, a partir de las 19.30 horas desde la Sala Principal del coliseo madrileño, donde se está representando la obra de Dmitri Shostakovich, La nariz.

Una escena de 'La nariz' de Dimitri Shostakovich Bill Cooper

Durante la emisión en directo de La nariz, el público que la siga virtualmente podrá acceder a diferentes contenidos multimedia, como vídeos, entrevistas con artistas o personal técnico, y a un chat en el que se comentarán fragmentos de la ópera en tiempo real y se dialogará con los metaespectadores.

El metaverso es un entorno multiusuario que fusiona la realidad física con la virtualidad digital y permite crear experiencias inmersivas y participativas. El Teatro Real, en el desarrollo de su objetivo estratégico de innovación tecnológica, apuesta por esta nueva realidad virtual para llegar a otras audiencias, especialmente a la Generación Z (jóvenes nacidos a partir del año 2000 y considerados nativos digitales).

Escena de baile en 'La nariz' de Dimitri Shostakovich. Bill Cooper

La producción de La nariz, con dirección musical de Mark Wigglesworth y puesta en escena de Barrie Kosky, se ajusta al universo libre, onírico y fantástico del metaverso, con un ritmo cinematográfico y una música iconoclasta y visionaria, ideal para romper las barreras entre lo real y lo virtual.

La nariz es la primera ópera compuesta por Dimitri Shostakovich, cuando sólo contaba 23 años. El argumento es disparatado: la nariz del protagonista adquiere entidad propia tras ser rebanada por un barbero y acabar en la masa de un pan que preparaba su esposa. Está basado en un cuento de Gogol y permite a un magnífico director de escena como Barrie Kosky, del que ya disfrutamos en pasadas temporadas de una versión de La flauta mágica muy cinematográfica, aplicar una dramaturgia grotesca de atmósfera onírica. A ella se suman números tan brillantes como un divertido claqué bailado por una docena de narices gigantes, que despertó el aplauso espontáneo del público.

En escena se despliega una galería de personajes caricaturescos -78 cantados y 9 declamados- que conforman un puzzle onírico que deriva en pesadilla. Hasta aparece Anne Igartiburu luciendo un brillante vestido rojo, para intervenir durante un minuto y medio escaso. No se entienda esto como parte de la pesadilla. La ópera se sigue con amenidad y el juego escénico es de primer nivel.

Martin Winkler recibiendo la merecida ovación del público en el Teatro Real. Adolfo Ortega

Hay que destacar la soberbia interpretación de Martin Winkler, que realiza un trabajo actoral francamente asombroso, de gran intensidad, además de vérselas con una partitura nada cómoda. Encarna la imagen de un hombre mermado ante la sociedad, dando tumbos en busca de su apéndice, sin el que se siente desposeído de su personalidad, ya que además la nariz es capaz de ocupar y superar su papel en la vida social.

Escena de 'La nariz' en el Teatro Real. Javier del Real

Un vestuario rico y variado, además de numeroso, así como una escenografía muy eficaz, sin estridencias pero adecuada a un ambiente frío pero versátil, redondean una producción con la que el Teatro Real vuelve a colocarse en la primera fila de los coliseos de ópera europeos, más si cabe al incorporar estos avances tecnológicos que, quién sabe, pueden marcar el futuro de la ópera.

3. Arte. 'Todo lo que veo me sobrevivirá' de Juan Muñoz

Exposición dedicada a Juan Muñoz en sala Alcalá 31. Guillermo Gumiel

El espacio amplio y abierto de Alcalá 31, tanto en su planta baja como en las galerías del piso superior que respiran hacia el centro, es un emplazamiento idóneo para una exposición como la que nos ocupa aquí, Todo lo que veo me sobrevivirá, de Juan Muñoz (1953-2001). Con ella se quiere recordar los setenta años del nacimiento de este artista madrileño, cuyas creaciones son fácilmente reconocibles en algunas piezas icónicas. El título proviene de una nota que el autor tomó para la que sería su última exposición antes de fallecer, en la gran sala de Turbinas de la Tate Modern en Londres. Lo gracioso es que la nota venía acompañada de una foto de Al Pacino empuñando una pistola.

El éxito de Juan Muñoz en vida quizás se basó en que fue uno de los primeros artistas que recuperó la figuración en los años ochenta, pero también en un trabajo centrado en el inquietante terreno que funde la realidad y la ficción, como señalaba el comisario de la exposición, Manuel Segade. Las figuras que observamos al entrar, dos vigías que cumplen el cometido aparente de defender una frontera imaginaria, son el modo idóneo de acceder a la muestra.

Juego de espejo en la exposición 'Todo lo que veo me sobrevivirá'. Guillermo Gumiel

Los juegos con espejos se encuentran en varios puntos de la exposición y nos muestran una parte de la realidad que sólo vemos en el reflejo. Detalles de indumentarias o del rostro que, por la posición, no podemos advertir a través de una mirada frontal. La risa de los personajes hace sentir al espectador que se ha perdido algo, que es ajeno a una broma desconocida.

La idea del umbral, de la delimitación de un espacio de representación donde el espectador es animado a penetrar, puede verse en varias obras. Atravesar la mirada cruzada de Two Watchmen (1993) nos hace sentirnos interruptores de un diálogo, una conversación. Ocurre en otras parejas de figuras que se distribuyen por la sala. La figura de un enano parada ante una entrada levantada por columnas, todavía agranda el contraste de tamaños. El espectador siempre puede inmiscuirse en la acción, dentro de las composiciones de Juan Muñoz, o acercarse cuando todo parece haber sucedido. Moverse libremente entre sus personajes.

'Two watchmen' de Juan Muñoz. Guillermo Gumiel

"Pendido en suspensión sobre la exposición, Con la corda alla boca (1997), es un homenaje a Miss La La, una trapecista que, a finales del siglo XIX , había cautivado al público de París - y al pintor Edgar Degas- al elevarlse del suelo sujetando su cuerpo a una anilla en la boca. Una ascensión, sí, pero también una tregua ante la necesaria bajada o la posibilidad de su caída", según relata el comisario en las notas de la exposición, en referencia la pieza que abre estos planes en fotografía.

'La plaza' de Juan Muñoz, expuesta en la calle de Alcalá. Guillermo Gumiel

La plaza constituye el corazón de este homenaje. Es un conjunto de personajes que ya se presentó en la retrospectiva de 1996, en el Palacio de Velázquez. 27 figuras cuyas caras son exactamente la misma, tomada de vaciado de una cabeza que el autor compró en un anticuario. Todos los conocemos como 'los chinos', y no hay por qué obviar esa denominación. No sabemos por qué se ríen.

Podemos unirnos a ellos, participando de una representación congelada, pero en realidad desconocemos lo que traman o comparten. Ahora tenemos el privilegio de sentirnos parte de la pieza porque, tras ser adquirida por unos coleccionistas alemanes cuando se expuso por primera vez, más tarde fue donada a un museo de Dusseldorf, que es desde donde nos ha llegado prestada. Una exposición necesaria en un espacio imprescindible, que estará abierta hasta el 11 de junio. ¡No se la pierdan!

4. Maratón de conciertos. La Radio Encendida

Participantes en La Radio Encendida 2023 La Casa Encendida

El domingo 19 de marzo vuelve La Radio Encendida: 22 bandas y diez horas de música en directo en un festival gratuito de Radio 3 y La Casa Encendida de Fundación Montemadrid

El cartel completo de conciertos en el Patio de La Casa Encendida es: Playback Maracas, Parquesvr, Ciudad Jara, Venturi, Levitans, Lady Banana, Jimena Amarillo, Shego, La Plazuela, Alice Wonder, Niños Mutantes y La Habitación Roja.

Alice Wonder actuará en La Casa Encendida el domingo 19. Enric Virgil

Y, en el Auditorio: Malamute, Ganges, Ruiseñora, Valeria Castro, b1no, Ede, Cristian de Moret, Verde Prato, María Rodés y Jacobo Serra. Además, como en anteriores ediciones, la música se expandirá a otros rincones sorpresa de La Casa Encendida.

El cartel de La Radio Encendida se estructura en nueve bloques de conciertos y se reparten en dos escenarios de La Casa: el Patio y el Auditorio.

La habitación roja actúa este fin de semana en La Radio Encendida. Cedida

12.00 h (Patio): Playback Maracas / Parquesvr. 13.00 h. (Auditorio): Malamute / Ganges. 14.00 h. (Patio): Ciudad Jara / Venturi. 15.00 h. (Auditorio): Ruiseñora / Valeria Castro. 16.00 h. (Patio): Levitans / Lady Banana. 17.00 h. (Auditorio): b1n0 / Ede / Cristian de Moret. 18.30 h. (Patio): Jimena Amarillo / Shego / La Plazuela. 20.00 h. (Auditorio): Verde Prato / Jacobo Serra. 21.30 h. (Patio): La Habitación Roja / Alice Wonder / Niños Mutantes

¡Atención!, las entradas son gratuitas pero se deben retirar el viernes 17, de 10 a 12 horas, a través del botón Entradas de cada bloque de conciertos (dos por persona y bloque máximo) en la web de La Casa Encendida. Es necesario tener entrada para acceder a los conciertos en el Patio y el Auditorio, pero la entrada es libre en el resto de espacios de La Casa Encendida (exposiciones, Cafetería y Terraza).

Ede actuará este fin de semana en La Radio Encendida Luci Moreno

Radio 3 DJs. A partir de las 18 h podrás asistir a las sesiones de los DJs de Radio 3 en la cuarta planta. El acceso será independiente al de los conciertos, libre hasta completar aforo. 18 horas, Rosa Pérez. 18.30, Sergio Arroyo. 19 horas, Alex Gara. 19.30 horas, Javi Vivo. 20 horas, Julio Ródenas.

Los más pequeños también podrán disfrutar de la música porque tendrán a su disposición cascos adaptados para evitar lesiones en los oídos. Los menores de 16 años pueden acceder siempre que estén acompañados de su madre, padre o tutor legal.

5. Teatro familiar. 'Ventanas' en el Teatro de la Abadía

Una escena de 'Ventanas', de Teatro Paraíso. May R Isla

El espectáculo Ventanas, de la compañía vasca Teatro Paraíso, llega al Teatro de La Abadía dentro de la programación de Teatralia. Será el sábado 18 y domingo 19, a las 18.00 horas y a las 17.30 horas respectivamente.

Ventanas es la última creación de esta compañía vasca de referencia en las artes escénicas para la primera infancia en España desde 1976. Además, la obra forma parte del proyecto europeo Mapping, que nace con el objetivo de crear un mapa sobre la estética de las artes escénicas para espectadores de hasta seis años y ayudar a que los artistas mejoren la relación sensible con ellos. El apoyo de Mapping fue clave para poder sacar adelante la producción, que tuvo que desarrollarse en plena pandemia.

'Ventanas' se representa este fin de semana en el Teatro de la Abadía. Teatro Paraíso

El confinamiento tuvo una influencia decisiva, y está presente en la pieza en la referencia a ese exterior que durante un tiempo estuvimos limitados a ver a través del cristal, y en el propio mensaje de la pieza: una defensa de la emoción y la creatividad como elementos necesarios para seguir adelante en los peores momentos.

La propia compañía describe así lo que podemos ver en la función: "Silba el viento y hace mucho frío. Es una noche cerrada. En la radio hablan de una gran ola de frío, nieve y lluvia. No se puede salir de casa. Una mujer escucha las noticias, aburrida y contrariada. Mientras calienta su taza de café, se queda ensimismada mirando por la ventana y empieza a dibujar con el dedo índice sobre el vaho. (...) El espacio se convierte en un universo de peces y cangrejos, rodeados de un bosque de anémonas y extrañas plantas. Un cosmos marino se abre ante el público, la imaginación y la creatividad toman el protagonismo".

La dramaturgia del espectáculo también permite al público adulto extraer lecturas interesantes, cosa que resulta de agradecer. Nunca hay que perder la capacidad de aprender y emocionarse. Ventanas es Premio Feten 2022 al mejor espectáculo para la primera infancia.

6. Clásica. Budapest Festival Orchestra en IBERMÚSICA

El director de orquesta Iván Fischer. Cedida

Iván Fischer demostró hace unos meses que la música de Richard Strauss es una de sus piedras de toque, en un concierto con la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks que disfrutamos en el Teatro Real y aquí reseñamos. Ahora le tenemos de regreso y actuará al frente de una orquesta que fundó en 1983 y de la que es director titular: Budapest Festival Orchestra. Por algo Fischer es húngaro.

Orquesta y director estarán hoy jueves 16 en la Serie Arriaga de Ibermúsica, en el Auditorio Nacional de Música, para demostrar la conjunción de la que vienen haciendo gala desde siempre. El pianista suizo Francesco Piemontesi, ganador del premio Queen Elisabeth en 2007, será el solista que interpretará el Concierto para piano y orquesta en la menor, Op. 54 de Robert Schumann, un clásico del repertorio para el instrumento por su belleza y su complejidad. En este video podemos escucharle en un fragmento de dicha obra:

Previamente, la agrupación abrirá el programa con los Minutos sinfónicos de Dohnányi, mientras Richard Strauss será el protagonista de la segunda parte con Don Juan, partitura basada en el poema homónimo de Nikolaus Lenau, y el poema sinfónico Till Eulenspiegel, op.28 sobre las ‘alegres aventuras’ del singular personaje del folklore alemán. También sonará la sensual Danza de los siete velos, pieza icónica de su ópera Salomé, que aquí vemos en una representación en la National Opera de Holanda:

El regreso de estos húngaros se ha hecho esperar, porque la Budapest Festival Orchestra actuó en Ibermúsica nada menos que hace 16 años. Está considerada como una de las diez mejores orquestas del mundo. Actúa frecuentemente en los más importantes escenarios musicales internacionales, incluyendo Carnegie Hall y Lincoln Center de Nueva York, Musikverein de Viena y Royal Albert Hall y Barbican Centre de Londres. No hay excusa para dedicarle esta tarde de jueves.