Qué hacer este finde en Madrid: conciertos, el musical más esperado y danza para finalizar la Semana de la Mujer

finde

Estreno del musical 'The Producers' (Los Productores)

The Producers es uno de los musicales más divertidos y espectaculares de la historia, que por fin llega a la capital madrileña, y fue creado por el genio del humor Mel Brooks, considerado una de las figuras más influyentes en la comedia norteamericana. Es de los pocos creadores que ha conseguido ganar un Oscar, un Grammy y un Tony con un mismo proyecto a lo largo de su carrera profesional. Cuenta en su haber con el récord de 12 Premios Tony además de 11 Premios Drama Desk, 8 Premios Outer Critics Circle y 3 Premios Laurence Olivier sumados al Oscar al Mejor Guion Original en 1969 y el Grammy del 2002 como Mejor Álbum de Musicales.

Una escena del musical de Mel Brooks, 'The Producers', que será uno de los más destacados de la temporada. David Ruano

Llega al Nuevo Teatro Alcalá de Madrid después de convertirse en el musical más visto de la temporada teatral de Barcelona, de la mano de Nostromo Live, productora de éxitos como La Jaula de las Locas, La tienda de los horrores o Cantando bajo la lluvia, espectáculos que han sido aplaudidos por más de 1 millón de espectadores y merecedores de más de 20 premios.

The Producers cuenta la historia de Max Bialystock, un productor de Broadway que está en la ruina, y Leo Bloom, un joven contable. Ambos sueñan con hacerse ricos con un plan sorprendente. Para conseguir su objetivo, tienen que producir el fracaso más grande de la historia del teatro musical y huir con el dinero de los inversores. Pero poner en marcha un auténtico desastre no es nada fácil. Tienen que encontrar el peor guión, el peor equipo de dirección, los peores actores y estrenar un espectáculo absolutamente espantoso.

Este espectáculo cuenta con dirección de escena de Àngel Llàcer y Enric Cambray, dirección musical de Manu Guix y Gerard Alonso y coreografías de Miryam Benedited. Está protagonizado por 24 actores y bailarines encabezados por Armando Pita, Ricky Mata, Àngel Llàcer y Mireia Portas sumados a una gran orquesta en directo. Será uno de los puntos altos de la temporada musical en Madrid, y conviene no retrasarse para conseguir localidades.

Desde el 5 de marzo | Nuevo Teatro Alcalá | de 32 a 83 euros

'Ellas crean' en la Semana de la Mujer

Este fin de semana continúa el festival Ellas Crean, reforzado por la celebración del Día Internacional de la Mujer el viernes 8 de marzo. Desde su creación hace veinte años, y al calor de tan señalada fecha, los objetivos que lo vieron nacer continúan intactos: visibilizar el trabajo de las mujeres artistas. El festival se extiende hasta el 31 de marzo, pero este fin de semana hay eventos de gran interés que podrán disfrutar los visitantes de varios museos: Arqueológico, Prado y América.

Sol Picó ofrecerá un espectáculo en el Museo del Prado este fin de semana. © Fabian Kriese

Aprovechando que en 2024 se cumplen diez años de la reforma del Museo Arqueológico Nacional, algunas actuaciones se realizarán en sus dependencias, tanto interiores como exteriores. El jueves 7, La cantaora de flamenco Carmen Linares, reciente Premio Princesa de Asturias, ofrecerá el recital Imagen de tu huella, prestando su voz a poemas de Lorca, Miguel Hernández o Juan Ramón Jiménez. Será en la sala 12 del emblemático Patio Ibérico a las 19 h. Se accederá libremente con la entrada del museo hasta completar aforo.

La cantaora Carmen Linares homenajeará a nuestros grandes poetas dentro del festival Ellas Crean. © Jean Pierre Ledos

La danza es una de las grandes apuestas del festival, y de ella tendremos buena cuenta este fin de semana. En primer lugar, el viernes 8 de marzo, Laia Santanach ofrecerá su propuesta Tradere SP. En ella, la danza contemporánea y la música electrónica se alían para reflexionar sobre el cuerpo en las tradiciones occidentales como herramienta dentro de la comunidad. Podrá disfrutarse en la escalinata exterior del Museo Nacional de Arqueología a las 11 y a las 12:30 h.

Al día siguiente, sábado 9, a las 12 y a las 13:30 h, la coreógrafa y bailarina Sol Picó dará paso a un proceso de liberación, transformación y sanación que solo es posible mediante el uso del cuerpo en movimiento. Se trata de Lastre, una pieza de 30 minutos en la que Picó estará acompaña de tres bailarinas, la DJ catalana Judit Farrés y los visitantes que acudan a la cita en el Museo del Prado. El acceso a este espectáculo será libre para los visitantes del museo.

Para acabar este fin de semana, tendremos a la compañía Provisional Danza, fundada en 1987 por Carmen Werner. Será el domingo 10, a las 12 y 13 h. El Museo de América abrirá sus puertas para ofrecer a los visitantes el espectáculo 101 Volando. Una coreografía marcada por lo poético en la que todos los elementos –el movimiento coral, la palabra, la voz y las cosas– se ponen al servicio de temas sociales a los que tan acostumbrados están los conocedores del trabajo artístico de Werner.

jueves 7 (19 h.) | Museo Arqueológico Nacional | Acceso con la entrada al museo

viernes 8 (11 h. y 12:30) | Museo Arqueológico Nacional | Acceso libre

sábado 9 (12 h. y 13:30) | Museo del Prado | Acceso con la entrada al museo

domingo 10 (12 h. y 13 h.) | Museo de América | Acceso con la entrada al museo

'La pasajera', una conmovedora ópera polaca

Llega por primera vez a España la ópera La pasajera, del compositor polaco Mieczysław Weinberg (1919-1996), quien sufrió de lleno en su familia el horror del holocausto nazi y también la persecución soviética. Sus padres y hermana murieron en el campo de concentración de Trawniki, del que el joven músico consiguió escapar. La desgracia no quedó ahí, ya que, refugiado en la Unión Soviética, fue perseguido y encarcelado por su condición de judío.

Una escena de la ópera de Weinberg 'La pasajera', que se representa en el Teatro Real. del Real fotografia

El también compositor Dimitri Shostakovich le prestó ayuda para subsistir y contribuyó a divulgar la obra del polaco, que incluye, entre otras muchas composiciones, 22 sinfonías, 17 cuartetos de cuerda y 4 óperas, además de cantatas, ballets, sonatas, canciones y más de 40 partituras para cine y teatro.

La pasajera nos sitúa a bordo de un trasatlántico donde una pareja madura parece revivir su luna de miel entre elegantes vestimentas blancas, rumbo a Brasil. Sin embargo, la aparición de una misteriosa mujer a quien la esposa cree reconocer desata lóbregos recuerdos y propicia que un terrible secreto sea desvelado a su marido en pleno camarote. El hombre no acaba de creerse el funesto pasado del angelito con quien comparte vida.

La acción se extiende a la parte baja de la escena, donde vemos surgir el terrible submundo del campo de concentración de Auschwitz, entre alambradas, miseria, cabezas rapadas y sumisión. Allí coincidieron ambas mujeres diez años antes, aunque desde muy diferentes posiciones: una, oficial de las SS, y la otra, prisionera.

El campo de concentración de Auschwitz es uno de los escenarios de la ópera 'La pasajera', ahora en el Teatro Real. del Real fotografia

La partitura se torna oscura aunque con música de una belleza triste y tenue. El ambiente de recogimiento y pesadumbre se ve afectado por sobresaltos cuando se alzan repentinamente focos desde torres de control para hacer explícita la vigilancia continua en el campo. El conjunto alcanza una intensidad emocional sostenida, potenciada por un trabajo fantástico de iluminación gracias a Fabrice Kebour. El retorno al presente en el buque de recreo, ya en el segundo acto, nos devuelve ecos de jazz y una música más expresionista, rematada por una banda que entona ritmos despreocupados en lo alto del puente de mando, en un contraste elocuente por las vivencias que sabemos transcurridas.

Una producción sobresaliente y voces que resuelven los papeles fundamentales con gran seguridad, redondean una obra de gran entidad y necesaria reivindicación, recordándonos los peores momentos del totalitarismo europeo.

Hasta el 24 de marzo | Teatro Real | Desde 25 euros

Rocío Márquez y Bronquio, flamenco y electrónica

Rocío Marquez y el músico jerezano Santiago Gonzalo Bronquio, han conformado una combinación de alcance inesperado y conjunción explosiva, aunando el flamenco con los ritmos electrónicos de manera sorprendentemente fluida. Rocío Márquez (Huelva, 1985) lleva más de una década labrando una sólida carrera artística que hoy desborda el panorama flamenco, donde es ya un claro referente y figura consolidada. Por su parte, Bronquio llega desde una tradición punk hasta la música urbana, adentrándose en la producción y la realización de videoclips, con una inquietud que no conoce freno.

Rocío Márquez y 'Bronquio', creadores del disco 'Tercer Cielo' (2022) @Lhaura Raín

Ambos artistas se encerraron durante la pandemia para hallar la confluencia de sus respectivos campos, y de ahí surgió el disco Tercer Cielo (2022), elevando el punto de encuentro a ese espacio espiritual que nos remite al Paraíso o la morada de Yahvé. Desde aquel cruce trazaron nuevos caminos y desplegaron un sorprendente abanico tímbrico de una riqueza desbordante, conformando una especie de laboratorio musical donde el atrevimiento era el medio adecuado para la experimentación.

De aquel registro discográfico, ya convertido en referencia del nuevo flamenco, se han derivado actuaciones en directo por buena parte de España y algunas capitales europeas, destapando un flamenco entreverado de sonoridades urbanas en teatros y festivales, añadiendo componentes de improvisación a lo ya establecido.

La semana próxima llegarán de nuevo a Teatros del Canal con todas las localidades vendidas, pero este sábado actúan en el Teatro Mira de Pozuelo, donde todavía hay opción de conseguir entradas para los más rápidos. No se lo pierdan, porque es un espectáculo de gran potencia y enjundia.

viernes 9 de marzo (19:30h) | Mira Teatro, Pozuelo de Alarcón | 15€

Purcell en Rascafría y un oratorio sobre San Pablo

Del misterioso Henry Purcell, el más grande compositor inglés, el contratenor Nacho Castellanos y el proyecto Gato Murr de Ismael Campanero y David Palanca traen al FIAS (Festival Internacional de Arte Sacro) una selección de himnos religiosos y odas, en un programa de estreno absoluto en el Monasterio de Santa María de El Paular de Rascafría.

El contratenor Nacho Castellanos ofrece un concierto dedicado a Purcell dentro de FIAS. @Lisbeth Salas

Los intérpretes de Gato Murr fundaron el pasado año esta agrupación para indagar en el barroco más conocido, pero sin descartar, como en este caso, pequeñas joyas musicales aún por descubrir. El concierto titulado The Purcell Tongue promete ser una inmersión fascinante en la obra de Henry Purcell, un compositor cuya influencia y genialidad han trascendido el paso de los siglos hasta nuestros días. "¿Existe, hoy en día, algún artista capaz de hacer vibrar a todo el séquito papal y a su vez, ser cantado y bailado en discotecas y bares? En el siglo XVII ese artista existió, y su nombre era Henry Purcell", afirma el contratenor.

El programa se compone de una cuidadosa selección de obras de Purcell que entremezcla piezas de carácter plenamente sacro con otras que, pese a nacer en lo profano, mantienen esa esencia espiritual. El público podrá disfrutar de la interpretación de grandes obras como Crown the altar, Music for a while y O Solitude, entre otras. Con una duración aproximada de 55 minutos, el concierto no busca solo entretener sino conmover al público con una música atemporal e incatalogable.

Monasterio de El Paular en Rascafría. Ayuntamiento de Rascafría

Pero a los que Rascafría les quede un tanto alejado, también tienen este fin de semana otra opción de escuchar gran música igualmente conmovedora, en concreto un bello oratorio a cargo de la Orquesta y Coro Nacionales de España, con dirección del maestro japonés Masako Suzuki y con solistas invitados de la talla de la soprano Camila Tilling, el tenor Benjamin Bruns y el bajo barítono Christian Immler.

Se escuchará Paulus, op. 36 de Felix Mendelssohn, que centra su atención en la figura de Pablo de Tarso, sobre la que el compositor recabó información a través de teólogos amigos. La obra fue escrita entre 1833 y 1834, y está compuesta por recitativos, arias y corales, hasta conformar unos cuarenta números.

Masaaki Suzuki dirige a la OCNE este fin de semana en Madrid. (c)Marco Borggreve

Mendelssohn fue un luterano modélico que debió contrapesar sus raíces presentando eventualmente a los judíos bajo un prisma negativo. El paralelismo entre su biografía y las dramáticas circunstancias que acompañaron la conversión de Pablo de Tarso otorgan una rara autenticidad a esta obra, quizás el oratorio más influyente de todo el Romanticismo.



Domingo 10 de marzo (13:30h) | Monasterio de Santa María de El Paular (Rascafría) | Entrada libre hasta completar aforo

Viernes, sábado y domingo | Auditorio Nacional | de 13 a 40€

'Rebelión en la granja', un musical para jóvenes



Rebelión en la granja es una versión de la extraordinaria novela de George Orwell, convertida ya en un clásico de la literatura universal, adaptada al teatro musical por LaJoven. El texto de Marta Aran, galardonada con el Premio Max a la Mejor Autoría Revelación 2020, se enriquece con la música original de Alberto Granados Reguilón y la dirección de escena de José Luis Arellano García.

Una escena del musical 'Rebelión en la granja' orientado a jóvenes en el Real Teatro de Retiro. mikifarias

Esta obra es una reflexión sobre la sociedad contemporánea inmersa en la digitalización, que sumerge al público en un mundo futuro en el que los jóvenes han hackeado todos los antiguos servidores, creando un software ético llamado Animal Farm. En este nuevo mundo digital, hay una red social donde los avatares son animales, con sus propios mandamientos, lenguajes y tendencias. Se creará una comunidad llena de ética digital y transversalidad en la que los jóvenes juegan un papel fundamental. Hay que recordar que se trata de un espectáculo recomendado para el público adolescente y joven, a partir de doce años, que se ofrecerá el fin de semana en horario doble, con una duración de una hora y cuarto.

LaJoven, comprometida con la juventud y la educación a través del teatro, celebra su décimo aniversario en la temporada 2023-24. La Fundación Teatro Joven, promotora del proyecto, ha sido reconocida con diversos premios como el Premio Talento Joven de Onda Madrid en 2020 o el Premio El Ojo Crítico de RNE en 2014, y ha impactado a cientos de miles de espectadores con sus producciones educativas y de alta calidad artística.