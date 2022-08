Rocío Márquez: "Los códigos del flamenco se están incorporando a la música urbana y eso lo acerca a los jóvenes"

La cantaora Rocío Marquez y el músico jerezano Santiago Gonzalo Bronquio se encerraron en casa para hallar la confluencia de la electrónica y el flamenco, y de ahí surgió el disco Tercer Cielo (2022), elevando el punto de encuentro a ese espacio espiritual que nos remite al Paraíso o la morada de Yahvé. Desde aquel cruce trazaron nuevos caminos y desplegaron un sorprendente abanico tímbrico de una riqueza desbordante, conformando una especie de laboratorio musical donde el atrevimiento era el medio adecuado para la experimentación. De aquel registro discográfico se derivaron actuaciones en directo que desde mayo han llevado este flamenco entreverado de sonoridades urbanas a teatros y festivales, añadiendo componentes de improvisación a lo ya establecido. Este viernes 26 ascenderán a ese Tercer Cielo en el marco del Festival Internacional de Verano de El Escorial, pero no será la última oportunidad para verles en la región, porque el 23 de septiembre actuarán en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque.

¿Qué podríamos hacer para que el flamenco forme parte de la enseñanza básica? Por lo menos para que los chavales sepan diferenciar unos tangos de unos fandangos.A nivel legal, en Andalucía ya es una realidad, aunque otra cosa es si llega a cumplirse. Yo tiraría hacia la formación del profesorado, pero si poner el flamenco en los colegios va a hacer que los niños lo odien como odian la flauta, por favor que no lo den. Lo que hay que hacer es motivar al alumnado para que tenga curiosidad y quiera acercarse a todo lo que tiene alrededor, y el flamenco nosotros lo tenemos al lado: en la romería, en las fiestas populares, en la Navidad o la Semana Santa. Habría que poner más el foco en cómo llevamos a cabo ese aprendizaje, que en el hecho de que esté o no. Es cierto que si conoces la melodía de una soleá lo puedes disfrutar el doble, pero lo maravilloso del flamenco es que tiene muchas capas de escucha y quien se esté dando cuenta de eso va a estar flipando y se le va salir el olé, mientras que otras personas que no lo perciban también estarán disfrutando.

El flamenco a veces se quiere volver incomprensible y eso hace que mucha gente se aleje, cuando existe una cuestión vital, humana y emocional por encima de todos estos códigos complejos. Para disfrutar de un recital no es necesario saber distinguir todos los palos. Claro que hay que crear público en esas edades, pero no tiene tanta importancia que me sepan decir si es una seguiriya, una malagueña, o una soleá de Chacón o de El Canario, sino que el público sea capaz de conectar con la emoción, de disfrutar y sentir esa empatía. Si se fomenta ese tipo de acercamiento en las escuelas, quizás no tan analítico, se haría mucho más accesible.