Mujeres valientes que convierten su historia personal en una historia de solidaridad desde el campo, la escuela, en situaciones de conflicto, o en la cultura, han recibido este lunes el Premio Avanzadoras con el que 20minutos y Oxfam Intermón reconocen el trabajo de mujeres que transforman el mundo en uno más justo.

En el décimo aniversario de estos galardones, las avanzadoras han sido Esther Pina, joven empresaria que hace que los eventos musicales sean accesibles a personas con discapacidad auditiva y que ha obtenido una beca para estudiar un máster de la Universidad de Nebrija. Mireia Barba, de la Fundación Espigoladors, donde se da una segunda vida a los alimentos desechados en el campo gracias a las conservas procesadas por trabajadoras en situación de vulnerabilidad. La maestra Mónica Rodríguez, fundadora de 'Un gest de caló', ONG de ayuda a mujeres refugiadas en conflictos, que colidera el proyecto Afghan women on the run. Y Pilar García de la Granja, presidenta de la fundación Querer, centrada en los niños con enfermedades neurodegenerativas, apoyando su educación y la investigación de sus dolencias.

Además, y por el décimo aniversario, se ha otorgado un galardón especial a la trayectoria social y solidaria de Judit Mascó. La modelo comenzó a viajar a crisis humanitarias con Oxfam Intermon a la vez que se subía a las pasarelas de medio mundo y hoy es la presidenta de Ared, fundación catalana que da oportunidades laborales a mujeres en prisión deseosas de recuperar las riendas de su vida.

En los aledaños del 8 de marzo, 20minutos y Oxfam Intermón han homenajeado en la gala de los Premios Avanzadoras a todas las mujeres que contribuyen a que el mundo sea mejor. La ceremonia, celebrada en la Universidad de Nebrija, ha contado con la presencia de las premiadas, de ganadoras de anteriores ediciones, y de impulsoras del premio, entre ellas la cantante Sole Giménez, que ha amenizado la sesión, así como de la Secretaria de Estado de Igualdad, Aina Calvo.

En la bienvenida al acto, la anfitriona, Marta Perlado, decana de la Facultad de Comunicación y Artes, ha considerado un honor albergar un "certamen dedicado a mujeres que ayudan a hacer esta sociedad un espacio más justo, más igualitario, solidario y sostenible". Tras dar la enhorabuena a las ganadoras en las cinco categorías, elegidas entre un total de cien candidatas, Perlado ha recordado que "representan a otras mujeres que avanzan en muchas causas, cuyo compromiso nos sirve de ejemplo a todas".

La directora de 20minutos, Encarna Samitier, por su parte, ha mostrado su alegría porque el medio lleve diez años nombrando avanzadoras, porque si es importante nombrar las cosas, más lo es nombrar a esas "mujeres detrás de las cuales está el coraje, el impulso, la fuerza y la valentía para transformar el mundo", ha asegurado. Respecto a la décima edición de los premios, Samitier ha reconocido que el jurado lo ha tenido más difícil que nunca después de que se hayan triplicado las candidaturas, todas ellas de gran potencia.

En presencia de varias de las finalistas de Avanzadoras, Encarna Samitier ha comprometido las páginas de 20minutos para dar a conocer sus proyectos. Y ha destacado un rasgo común a muchas ganadoras a lo largo de los años, "la generosidad con la que convierten su historia personal en una historia de solidaridad". Así, ha citado a modo de ejemplo el caso de Pilar García de la Granja, madre coraje de Pepe, un niño con una enfermedad ultra rara, o el de Asha Ismail, ganadora el año pasado, que en el paritorio cuando daba a luz a su hija se prometió a sí misma que ni ella ni ninguna otra niña más sería sometida a un ablación.

Desde Oxfam Intermon, Silvia Benaiges, ha destacado durante la gala el mérito del premio Avanzadoras de visibilizar a mujeres líderes de proyectos sociales que pueden servir de ejemplo a las niñas y jóvenes por su liderazgo femenino. Un liderazgo que se desenvuelve "con firmeza, pero con empatía; con valentía para atreverse a retos difíciles, con sororidad, sabiendo que no lo hacemos solas", ha especificado antes de recordar a las mujeres que sufren en conflictos armados, sea Gaza, Ucrania, Yemen o cualquiera de los 35 en los que Oxfam está presente.

La vicepresidenta de SpainNAB, María Ángeles León, en su papel de entidad impulsora de los premios, ha recordado que "si alguien merece recibir apoyo económico para impulsar sus proyectos sociales, son las mujeres emprendedoras, las avanzadoras que buscan escalar sus proyectos situando primero la intencionalidad con la que se creó".

Las premiadas de 2024

En el momento de recoger su galardón a la acción social, Pilar García de la Granja, de la fundación Querer, madre de un hijo con una enfermedad ultra rara, ha recordado el tremendo diagnóstico que le dieron (le dijeron que se moría y no iba a andar), a pesar del cual pudo salvarle la vida y ayudar a que mejorase. "En el camino me di cuenta de que estábamos solas, pese a que hay 3 millones de personas con enfermedades raras, el 60% menores de 18 años y 80% del neurodesarrollo". Entonces se convirtió, ha dicho, "en la persona más inconsciente de España" y creó la Fundación Querer: "Ahora tenemos un cole con 40 alumnos y financiamos investigación. Y no me ha tocado la lotería, ni soy rica, sino que todo se ha hecho gracias a las mujeres que me han acompañado a dar visibilidad a las enfermedades neurológicas y mentales".

Pilar García de la Granja, premio acción social, con Encarna Samitier, directora de 20minutos J. G.

En la categoría de lucha contra la desigualdad, Mónica Rodríguez ha explicado que creció con la frase de Teresa de Calcuta de que cada quien aporta una gota de agua pero el mar es menos sin esa gota y que los voluntariados le hicieron una mujer altamente sensible y comprometida. Desde 'Un gest de calo' ayuda a refugiados sirios, libaneses y ahora más recientemente a mujeres de Afganistán. Y ha pedido que "con cada nueva guerra o crisis humanitaria no se piense que la anterior ha concluido".

Mónica Rodríguez, premio contra la desigualdad, con Isabel Lozano, de Oxfam Intermon J. G.

Esther Pina, premio joven avanzadora por su empresa Secret Sound, que proporciona tecnología para hacer accesible la cultura, ha agradecido el premio a alguien de "una generación para la que está siendo complicado mirar con optimismo al futuro, después de varias crisis consecutivas".

Esther Pina, joven avanzadora, con Cristina Villalonga, vicerrectora de la Universidad Nebrija. J. G.

Por su parte Mireia Barba, ganadora en la categoría de emprendedora de impacto, ha dedicado el galardón a "todas las mujeres que en muchas partes del mundo alzan la voz y trabajan por un mundo mejor". Sobre su iniciativa, Espigoladors, ha destacado que consigue "luchar contra el desperdicio alimentario, hacer más saludable la alimentación y generar oportunidades laborales para todas las personas".

Mireia Barba, premio emprendedora de impacto, con María Ángeles León, de SpainNAB J. G.

Aunque no ha podido estar en la gala debido a sus compromisos profesionales, la ganadora del premio de honor a la trayectoria social, Judit Mascó, ha enviado un mensaje de agradecimiento en un vídeo en el que se muestra orgullosa de presidir la Fundación Ared, que ayuda a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad a ser "autónomas, autosuficientes y libres". Y ha destacado que dedicar su tiempo personal a estas causa y el premio le dan "energía de la buena para ser avanzadora y seguir haciendo avanzar a otras mujeres".

Judit Mascó con su galardón. Robert Montón

Las finalistas de esta décima edición en Acción Social han sido Noelia Torres, de Asociación Factoría F5, y Pax Dettoni, de la asociación Teatro de Conciencia. En Emprendedora de Impacto, Claudia Tecqlen, de Convives con Espasticidad, y Eva Mour, de la RED Internacional de Yoga Oncológico. Para la categoría de Joven Avanzadora, las finalistas han sido Saray Manero, de Con un Libro Cambiamos la Historia, y Alazne Urquijo, por Cambiadores Inclusivos. Por último, las finalistas de Lucha contra las Desigualdades han sido, Helga Flamtermesky, de Mujer Diáspora, y María Guerrero, por Acción por la Música (AxM).

Responsabilidad social mejor que caridad

Entregados los galardones, las nuevas Avanzadoras han protagonizado un coloquio, moderado por Melisa Tuya, sobre el futuro inmediato de los proyectos ganadores. Barba ha deseado que se repliquen las comunidades de espigadores por toda España y que la futura ley reguladora de esta práctica de recuperación de alimentos sea "ambiciosa y verde". La fundadora de 'Un gest de calo' ha pedido refuerzos en las embajadas para que las refugiadas no deban esperar hasta ocho años para ser atendidas. Por su parte, Pilar García de la Granja, ha solicitado líneas económicas de ayuda a las fundaciones desde la administración pública: "Necesitamos el apoyo de la sociedad para seguir creciendo. Es triste que la acción social tenga que quedarse en caridad y no sea responsabilidad social". Esther Pina ha recordado que en "el mundo de las start up nos brillan los ojos de manera diferente". Todas han pedido facilidades para escalar sus proyectos y convertirlos en más ambiciosos.

Momento del coloquio con las ganadoras, modera Melisa Tuya. J. G.

La gala de entrega de premios ha finalizado rindiendo homenaje a las inventoras de estos galardones, entre ellas Lula Rodríguez, directora de comunicación de Oxfam en 2014, Virginia P. Alonso, exsubdirectora de 20minutos, y la cantante Sole Giménez. La cantautora ha interpretado en directo tres temas, y el auditorio le ha acompañado a coro cantando el último, 'Como hemos cambiado', antes del cual ha pedido una mayor implicación de los hombres con el feminismo.

Sole Giménez, actuando en los X Premios Avanzadoras. JOSE GONZÁLEZ

A modo de clausura del acto, la Secretaria de Estado de Igualdad, Aina Calvo, ha tomado la palabra para descubrir que los proyectos de las galardonadas están atravesados por la idea del cuidado. "Ya sea el cuidado al que viene de otro lugar, el cuidado de nuestro planeta, de quien es diferente y diverso pero tiene los mismos derechos a escuchar y vibrar a su manera, a los que sufren una enfermedad de salud mental o enfermedad ultra rara", ha señalado antes de felicitar a todas las mujeres líderes y recordar que todavía queda "mucho por avanzar".

La Secretaria de Estado de Igualdad, Aina Calvo, en los Premios Avanzadoras José Gonzále

Diez años de Avanzadoras



En ediciones previas han sido Avanzadoras Asha Ismail, sobreviviente de la mutilación genital femenina (MGF) y una luchadora enérgica para frenar esta práctica y Fabiola Martínez, madre de un adolescente con una lesión cerebral y divulgadora. Rocío Nieto, fundadora y presidenta de APRAMP, Mafalda Soto, doctora y directora de Beyond Suncare, que trabaja por las personas con albinismo en África; María Quiroga, directora de Agrónomos Sin Fronteras; Rafaela Pimentel, por su defensa del colectivo de empleadas de hogar, del que forma parte; Ana López Navajas, doctora por la Universitat de Valencia que trabaja desde hace años para visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia y la cultura, Mariú d´Errico, voluntaria y fundadora de Acope, asociación de apoyo a mujeres presas; Mabel Lozano, activista y autora de documentales contra la trata de mujeres y Sagrario Mateo, que creó la primera asociación en defensa de maltratadas en Pamplona, Navarra.

El jurado de esta edición ha estado compuesto por Encarna Samitier, directora del periódico 20minutos; Silvia Benaiges, directora de Public Engagement de Oxfam Intermón; Marta Saavedra, vicedecana de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija; y Mariona González, directora de Economía e Innovación Social de Spain NAB.