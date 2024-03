Judit Mascó, premio Avanzadoras: "Mis heroínas son mujeres anónimas que hacen grandes cosas que tienen poca visibilidad"

La supermodelo española Judit Mascó recibe este lunes el Premio de Honor por el décimo aniversario de Avanzadoras, unos galardones con los que Oxfam Intermón y 20minutos rinden homenaje cada año a aquellas mujeres que transforman el mundo. Este reconocimiento premia su dilatada trayectoria social y humanitaria de más de 30 años prestando su tiempo e imagen a proyectos de Oxfam. Con ellos empezó viajar por medio mundo para ser altavoz de dramas humanitarios, a la vez que pisaba fuerte todas las pasarelas. Catalana, de 54 años, suele contar que aprendió de solidaridad antes que a posar delante de las cámaras, cuando de niña acompañaba a sus padres, maestros, a dar clases de alfabetización en casas de acogida. En la actualidad, Judit Mascó sigue trabajando en la moda y como comunicadora. Además, es la presidenta de la Fundación Ared, una organización catalana que busca favorecer el empleo y la autonomía de mujeres en situación de grave exclusión social.

Recibe el 'Premio de Honor Avanzadoras', un galardón especial creado por los diez años de unos premios que celebran a las mujeres que con su trabajo cambian el mundo. ¿Qué supone para usted recibirlo?No te puedes ni imaginar la ilusión que me hace, de corazón, que me llegue en esta etapa de mi vida y que me llegue de la mano de Oxfam Intermón. Es un gran honor. Oxfam fue primera ONG que conocí por dentro, porque apostaron por mí, ya en 1993. La entidad tuvo una idea pionera, la de apostar por un personaje a priori de un ámbito que no tiene nada que ver con el social —el mundo de la moda en mi caso, que yo en ese momento era muy conocida como modelo— para que los acompañara a visitar y dar a conocer una serie de proyectos. El primero fue en Mozambique, un país que en ese momento acaba de pasar por una guerra civil tremenda, donde había mucha necesidad y muchos niños huérfanos.



¿Qué lleva a una Top Model de la portada de la 'Sports Illustrated' a visitar mujeres y niños de un país africano en plena Guerra civil?Fue un viaje con mucha controversia, había gente dentro de la entidad que no lo veía claro. Estuve en sus reuniones y fue muy interesante escuchar los pros y los contras. Pero les hablé de la repercusión que yo podía darles, podía ser altavoz para dirigirme un tipo de gente, gente que habitualmente no leería este tipo de noticias y podrían ser conscientes de las realidades que pasaban en el mundo. Finalmente se hizo el viaje y fue muy interesante para ambas partes. Para mí como chica joven, en ese momento, fue una forma de abrirme los ojos al mundo, de descubrirlo y de sentirme impactada al saber que, a través de mi notoriedad, podía ayudar a hacer algo. Por primera vez como adulta independiente pude ver cómo se podía ser empática.

Judit Mascó, rodeada de integrantes de Oxfam Intermón. Robert Montón

Suele agradecer ese "atrevimiento" de Oxfam a llamarla cuando estaba en un mundo tachado de frívolo para denunciar dramas humanitarios, ¿Cómo se pueden hacer ambos mundos compatibles?Mostrándote humana, porque yo, además de modelo, soy persona. Para mí la empatía es el valor más importante, y en mi caso lo supe hacer acercándome a otras realidades distintas que hay que contar. Porque, cuando tenemos la información ya no nos podemos escudar en el desconocimiento y tenemos que transformar nuestra forma de pensar. No podemos vivir de espaldas a lo que hay y a lo que sabemos que existe en el mundo. Hice compatible ambos mundos escuchando, volcando el corazón, y dando voz a otras realidades. Además, al regreso de uno de esos viajes, cuando me sentía desamparada, conocí la Fundación Ared, una entidad que desde hace 30 años crea oportunidades para mujeres en riesgo de exclusión, fomentando su autonomía, su libertad a través de formación y con programas de acompañamiento. Y me impliqué con ellos, porque creo en dar segundas oportunidades a las personas con voluntad real de cambio y que ellas tomen las riendas de su situación.





Usted aporta una visibilidad a las causas en las que se implica, pero, ¿Qué le aporta a usted el compromiso social?Esto engancha, por la buena energía que te da. No hay manera mejor de vivir que dándose a los demás, también a tu familia, y a tus vecinos, pero si abarcas un poco más y te abres a tu sociedad, te sientes útil. Ahora que mucha gente se siente falta de valores e inquietudes, y no sabe qué hacer con su vida, yo les animaría a darse a los demás con lo mejor que sepan hacer o con su tiempo, porque es una forma de cargar las pilas y dar sentido a la vida. Yo me levanto contenta porque sé que mi tiempo y mi vida tiene un valor. Y los compagino perfectamente con mi trabajo de modelo, ya no digamos con mi faceta personal. La vida es un puzle que todas las piezas son importantes y esta es la pieza de la que emana mucha energía positiva. Cuando digo que el compromiso social engancha digo que hacer el bien a los demás repercute en uno mismo.

Judit Mascó con el premio Avanzadoras Robert Montón

Ha participado en campañas de comercio justo, contra del hambre, las guerras... ¿Cómo elige a las causas a las que presta su tiempo e imagen?He colaborado con muchas causas poniendo mi cara bonita, pero ya hace tiempo que empleo mi tiempo personal y me pongo al servicio de los demás para contribuir a que tengamos una sociedad más equitativa. De las campañas del pasado que más recuerdo, la del comercio con justicia. Fui de las primeras en abanderarlo para que supiéramos la importancia que tenía, qué había detrás de los alimentos que consumíamos y qué pasaba en el camino. Fui imagen del comercio justo durante muchos años. Pero es verdad que al final ha sido la implicación con las mujeres en situación de vulnerabilidad con las que me he sentido más afín.

Como en su Fundación Ared, Avanzadoras apuesta por las mujeres luchadoras para cambiar el mundo ¿Por qué es tan importante reconocer el talento femenino?Es que yo estoy realmente comprometida con igualdad de género, con la justicia social, que eso es el feminismo, el respeto a los derechos humanos. Hay que abordar las desigualdades culturales y estructurales que afectan a todas mujeres de todo el planeta, de diferentes maneras. Yo, repito, estoy comprometida al 100% con la igualdad de género y la justicia social. Lo tengo clarísimo, por todo lo que he vivido, lo que he visto, lo que sé, ahí he volcado todas mis inquietudes.

¿Cuáles son las inquietudes actuales de Judit Mascó?Ya que estamos con 'Avanzadoras', si te hablo como presidenta de Fundación Ared, poder empoderar a las mujeres en exclusión social, formarlas para que encuentren su propio camino y se sientan libres, con una autoestima que las haga avanzar, mejorando su bienestar desde una perspectiva integral. Y si te hablo desde lo personal, es que estoy en un momento de agradecimiento. Sigo teniendo viajes, campañas y además recibo reconocimientos. Pero, ahora es que tengo 54 años y cuatro hijas ya mayores, cuatro mujeres que me encanta como son, porque veo cómo viven el hecho de ser mujer, que aunque sigue sin ser fácil, la perspectiva es tan distinta a cómo yo lo viví, o lo que tuve que pasar por el hecho de ser mujer, porque era lo que tocaba —como cubrirme para no mostrar mis vestidos cortos, o aguantar babosos en las discotecas y chistes sobre tías buenas—. Me siento muy orgullosa de que ellas no dejan ya pasar ni una, se visten como quieren, van a discotecas que consideran espacios seguros y ya no nos reímos de ciertas cosas. Desde mi situación veo un futuro prometedor a esas mujeres que saben lo que quieren y luchan. Y tienen integradas todas estas cosas.



¿A quién admira una top? Se espera que diga un nombre y un apellido, pero yo me iré a uno de esos viajes que hice con Oxfam, concretamente a uno que hicimos a Uganda para explicar el comercio justo, cómo funcionaba y que beneficiaba sobre todo a las mujeres, porque ellas son el epicentro de la economía de las comunidades rurales. Allí conocí a mujeres de diferentes generaciones que trabajaban en cooperativa, porque vieron que eso beneficiaba el futuro de sus hijos. Como vi su altruismo, ellas serían mis heroínas, mujeres anónimas que hacen grandes cosas que tienen poca visibilidad y que te dan ejemplo. Porque, además, es que son todo lo contrario a mí: una mujer con mucha visibilidad, y quizás por eso me dan este premio que no merezco tanto, pero yo lo utilizo para ser altavoz de estas otras mujeres en las que quiero verme reflejada.

¿Qué es lo más bello y lo más feo que hay en el mundo?Yo que soy muy observadora de la belleza, por el trabajo que he ejercido, creo que aunque la podemos encontrar en una cara humana, no necesariamente tiene que tener unas características concretas. La belleza está también en una expresión, en una sonrisa. Hay gente que es bella y que no es guapa. Pero, para mí, la belleza está sobre todo en la naturaleza, ese espectáculo estupendo y gratis para todos. Está cuando observas la luna o unas montañas altas. Belleza son las vivencias que te regala la vida, a veces la sonrisa de un crío pequeño en algún lugar remoto, ese alguien que te muestra algo distinto y te despierta una energía bella, que no tenías ni idea de que podías conocer. La belleza está en el mundo y es una suerte poder verla. Lo más feo, por el contrario, para mí, es la falta de empatía, la gente que no quiere ponerse en ningún momento en la piel de los demás, esa gente es muy peligrosa. Es la gente que va a la suya. La gente que se lanza a la guerra por su interés.