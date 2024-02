Los cinco motivos de Ábalos para no entregar su acta de diputado y plantar cara al PSOE

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ha hecho fuerte en el Congreso gracias a su acta de diputado y ha decidido mantener su escaño a pesar de la sofocante presión del partido socialista. Desde Ferraz le han pedido, tanto en privado como en público, que entregue el acta y asuma su responsabilidad política por el caso Koldo, pero lejos de hacerlo, Ábalos se ha agarrado al Grupo Mixto para seguir en el hemiciclo. Estas son las cinco razones de peso que explican su rebelión frente a los designios del PSOE:

1. Solo podrá ser juzgado por el Supremo

Mantener el acta de diputado permite a Ábalos seguir siendo aforado, es decir, disfrutar del 'privilegio' con el que cuentan todos los miembros del Congreso y del Senado, que les blinda frente a los tribunales ordinarios, incluida la Audiencia Nacional, que actualmente está investigando el caso Koldo.

De este modo, si Ábalos acabara siendo imputado por esta causa, el artículo 71 de la Constitución establece que solo sería competente para enjuiciar al exministro la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Por otra parte, la Carta Magna refleja que los aforados solo podrán ser detenidos "en caso de flagrante delito" y que "no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva".

2. El poder de su voto en el Congreso

Ábalos ha dicho este miércoles que "no será un problema" para las mayorías del Gobierno en el Congreso y que seguirá la disciplina de voto del partido socialista, pero con la aritmética parlamentaria tan ajustada, no cabe duda de que su voto tendrá cierta capacidad de presión frente a una dirección del PSOE con la que ha roto puentes. "Me hubiera gustado tener el apoyo de mi partido", declaró este martes en rueda de prensa, visiblemente emocionado.

No ha ocultado Ábalos su malestar por el ultimátum que le dio el partido para dejar su escaño, subrayando que "no hay precedentes de que a un exministro y a un ex secrecretario de Organización del partido le lancen un órdago público así". Su malestar con la dirección socialista podría ir a más si siente que le dejan tirado. De momento, ya ha señalado a su sucesor al frente de la secretaría de Organización, Santos Cerdán, quien, según ha explicado, le recomendó a Koldo García.

Cabe recordar que el pasado mes de enero el Gobierno sacó adelante su decreto Ómnibus por un solo voto (172 votos a favor y 171 en contra) en el Congreso debido a la abstención de Junts, así que el voto de Ábalos puede llegar a ser imprescindible para el Ejecutivo.

3. Un sueldo de 72.240 euros anuales más extras

Renunciar al acta de diputado supondría dejar de percibir un suculento sueldo, ya que los diputados electos por una circunscripción distinta a Madrid, como es el caso de Ábalos, cobran 5.160 euros mensuales en 14 pagas (3.142 euros de sueldo base y 2.018 euros en dietas por desplazamiento), lo que supone un salario de 72.240 euros anuales.

No obstante, Ábalos sí verá rebajada su retribución parlamentaria en 22.373 euros anuales al pasar al Grupo Mixto, ya que deja de ser presidente de la Comisión de Interior, un cargo por el que estaba cobrando un suplemento de 1.598 euros mensuales.

Asimismo, al no presidir una comisión parlamentaria, Ábalos ha perdido también su derecho a contar con un asistente personal, a tener un despacho junto a los demás presidentes de comisión y a poder utilizar los coches de incidencia de la Cámara Baja. En cualquier caso, el exministro mantiene la tarjeta para taxis que el Congreso facilita a los diputados con un límite anual de 3.000 euros.

Además, como diputado dispondrá de 1.746 euros mensuales para cubrir gastos de su actividad parlamentaria, como puede ser la contratación de un asistente, y tiene derecho a parte de los 30.346 euros que le corresponden al Grupo Mixto, a dividir entre sus miembros.

4. Sin otro empleo como alternativa

Al hilo de lo anterior, Ábalos tampoco tenía ningún empleo asegurado acorde a su actual estatus. Aunque para un exdiputado suele ser más sencillo que para el común de los mortales encontrar fuentes de ingresos (tertuliano, asesor, etc.), el currículum del exministro siempre ha estado ligado a la política y al partido socialista.

Su formación universitaria se limita a una Diplomatura en Magisterio y, fuera de la política, apenas trabajó unos meses como docente de Primaria en un colegio de Quart de Poblet, cerca de Valencia.

No en vano se ha especulado mucho sobre las negociaciones entre Ábalos y su partido desde que saltó el escándalo, incidiendo en que el exministro exigía al PSOE que le ofreciera algún otro cargo o puesto remunerado para renunciar a su acta de diputado.

5. Defender su "honorabilidad"

El propio Ábalos justificó este martes su permanencia en el Congreso alegando que renunciar a su acta de diputado "se interpretaría como un signo de culpabilidad" y aseguró que utilizará su escaño en el Grupo Mixto para defender su "honorabilidad".

Pero defender su honor va mucho más allá de cuestiones morales, pues el caso Koldo ya le está pasando factura en cuestiones materiales porque un banco le ha negado un préstamo que tenía concedido, según ha explicado este miércoles en Ondacero. "Si tu reputación está dañada, nadie quiere verse mínimamente contagiado. Ahora se han inventado lo del riesgo reputacional", ha dicho Ábalos, que ha subrayado que la entidad bancaria ni siquiera le ha permitido "ser avalista".