Feijóo acusa a Sánchez de conocer la corrupción del caso Koldo y el presidente le pregunta "por qué cayó Casado"

"La caída de José Luis Ábalos no le servirá de cortafuegos". Así de claro se lo avisó este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, menos de 24 horas después de que el ex secretario de Organización socialista anunciara su paso al Grupo Mixto del Congreso rechazando tener ninguna responsabilidad política en el caso Koldo. Feijóo cargó contra la "descomposición" que, dijo, afecta a un Gobierno cercado por la corrupción, y aseguró —pese a que por ahora no hay ningún indicio en esa dirección— que Sánchez "conocía" el escándalo antes de que saliera a la luz pública.

Ese fue el tono de un cruce de reproches muy tenso en la sesión de control al Ejecutivo que se celebró este miércoles en el Congreso, monopolizada casi por completo por el caso Koldo. En respuesta a las duras acusaciones de Feijóo, Sánchez ironizó con que el PP no puede intentar jugar el papel de "Torquemada" con su "currículum" de corrupción de los últimos años, e insistió en los argumentos que el Gobierno ya trasladó el lunes: su lucha contra los corruptos es "implacable", su actuación ha sido "impecable" y "colabora con la justicia, rinde cuentas ante este parlamento y asume las responsabilidades políticas".

"Causa sonrojo que piense usted que puede sacar tajada política de la corrupción, viniendo del partido del que viene, y llegando a liderarlo como llegó a liderarlo", espetó Sánchez, que preguntó a Feijóo "por qué cayó el señor Casado", su antecesor en el cargo de presidente del PP. Él mismo se respondió: "Cayó por denunciar una trama de corrupción de [la presidenta autonómica Isabel Díaz] Ayuso en la Comunidad de Madrid, y si usted está en pie es por tapar y tolerar esta corrupción".

"Va a tener que calumniarnos mucho más para tapar la descomposición de su Gobierno", respondió Feijóo, que hizo en varias ocasiones hincapié en que Sánchez "lo sabía", conocía la corrupción del caso Koldo y la ocultó, aunque sin aportar ninguna prueba. "Usted lo sabía y lo tapó, se lo digo en nombre de todo un país consciente de que usted lo sabía desde hace más de tres años", espetó el líder del PP, que recordó el cese de Ábalos como ministros de Transportes hace tres años y afirmó que se debió a que Sánchez "sabía que pasaba en el ministerio". "Lo cesó, pero a la vez aforó a Ábalos por lo que sabía que pasaba en su partido", denunció.

"No ponga el ventilador, el juez está investigando a su gobierno y a su partido, no venga con excusas. Es de usted de quien no acaba de fiarse Ábalos, porque le conoce", espetó igualmente Feijóo, que puso en duda que Koldo García, "el hombre para todo del ministro para todo", no fuera "nadie en el PSOE ni en el Gobierno" y actuara "siempre por su cuenta". "Deje de insultar la inteligencia de los españoles todos los días y a todas horas", exigió el líder del PP a Sánchez, a quien dejó claro que los populares no van a conformarse con la suspensión de militancia de Ábalos.

En este sentido, Feijóo preguntó al presidente "por qué ha estimado oportuno exigirle a él el acta de diputado pero no a [el actual número 3 del PSOE, Santos] Cerdán" o a otros miembros del Gobierno y el partido. E insistió en retratar el caso Koldo como la punta del iceberg de un Ejecutivo corrupto hasta los cimientos al asegurar que "esta trama surge en la cabeza del PSOE, está instalada en el corazón de su Gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política", la de Sánchez.

