Preguntas y respuestas sobre la decisión de Ábalos: ¿Qué implica pasarse al Grupo Mixto? ¿Cómo podría afectar a la legislatura?

"No estoy acusado de nada, no estoy encausado en nada". Terminada la cuenta atrás de 24 horas fijada por el PSOE para que José Luis Ábalos renunciase a su acta de diputado por el caso Koldo, el exministro socialista ha tomado la decisión definitiva: no claudica, se pasa al Grupo Parlamentario Mixto del Congreso y mantiene el pulso a la cúpula de Ferraz.

¿Qué ocurrirá ahora que Ábalos no renuncia y se traslada al Grupo Mixto? ¿Puede peligrar la continuidad de la legislatura? ¿Qué pasaría si cambia de opinión y renuncia a su escaño? ¿Puede el Partido Socialista expulsarlo definitivamente del partido sin que haya condena por el caso Koldo?

¿Qué cambia con Ábalos en el Grupo Mixto?

El adiós de Ábalos del Grupo Parlamentario Socialista y su llegada al Grupo Mixto cambiará la aritmética parlamentaria, pues los socialistas perderán un escaño y su presencia en el Congreso descenderá a los 120 diputados, mientras que el Grupo Mixto se agrandará hasta los 9 diputados. Ábalos compartirá espacio entonces con los cinco diputados de Podemos, y los tres de UPN, BNG, y Coalición Canaria.

Este nuevo reparto podría poner contra las cuerdas la aprobación de materias que requieran de mayorías simples, dada la impredecibilidad de los votos de otros grupos más reticentes como Junts y Podemos.

Algunas votaciones de la vigente legislatura han sido tan ajustadas que el voto de un solo diputado podría haberlo cambiado todo. Un ejemplo de ello fue la aprobación de las medidas anticrisis, que contó con 172 síes y 171 noes. Por ello, el voto de Ábalos tras su marcha al Grupo Mixto será decisivo en futuras votaciones, ya que no deberá seguir la disciplina de voto de los socialistas.

¿Qué sueldo mantiene Ábalos=

El salario de Ábalos hasta ahora era de 6.758,68€ brutos al mes, la cifra resultante de la suma de su salario base como diputado (3.142,14€), el suplemento correspondiente a su cargo de Presidente de la Comisión de Interior del Congreso (1.598,13€) y la cuantía de dietas de 2.018,41€ por ser electo en una circunscripción distinta a Madrid, por encontrarse la Cámara en la capital.

Sin embargo, a pesar de aferrarse a su cargo de diputado en el Congreso, Ábalos sí ha dimitido como Presidente de la Comisión de Interior de la Cámara, por lo que perderá el suplemento correspondiente y su salario total de casi siete mil euros pasará a 5.160,55€ al mes.

¿Cómo afecta a la asignación del Grupo Mixto?

El cambio al Grupo Mixto afectará también a las subvenciones obtenidas por los demás grupos parlamentarios. Si bien el Grupo Socialista mantendrá la subvención fija al partido, cuya cuantía es de 30.346,72€ mensuales, perderá la subvención variable por Diputado electo de 1.746,16€ mensuales (de Ábalos), que pasarán al Grupo Mixto.

También los actuales diputados del Grupo Mixto se verán ligeramente perjudicados, pues la subvención monetaria fija recibida (los más de 30.000 euros) ahora le corresponderán a nueve diputados en lugar de ocho.

¿Y a sus tiempos de intervención?

La entrada de Ábalos al Grupo Mixto también afectará al tiempo de intervención tanto suyo como de los actuales parlamentarios que se encuentran dentro del grupo. El hecho de que haya un diputado más no amplía el tiempo concedido al grupo, por lo que se mantiene fijo y tendrá que repartirse entre nueve personas.

Concretamente, el artículo 75 del Reglamento del Congreso especifica que las intervenciones del Grupo Mixto podrán tener lugar a través de un solo Diputado "siempre que todos sus componentes presentes así lo acuerden y hagan llegar a la Presidencia de la Cámara", por lo que si desea intervenir en el hemiciclo deberá acordarlo con Podemos, UPN, CC y BNG.

¿Qué pasa con su aforamiento?

La protección del aforamiento era uno de los factores que entraban en juego con la decisión de Ábalos. El artículo 71.3 de la Constitución recoge esa protección jurídica especial para los diputados y senadores así que el exministro socialista, dado que mantiene su acta de diputado, también conserva el estatus de aforado. Esto implica que un juez de primera instancia —o el propio juez Ismael Moreno que lleva la causa de la trama Koldo en la Audiencia Nacional— no podrían llevarle a juicio, sino que debería ser juzgado por instancias superiores, en este caso el Tribunal Supremo, como le ocurriría a cualquier otro diputado o senador.

La expulsión del partido: ¿está justificada?

Aunque el destino de Ábalos dentro del PSOE parecía estar escrito después de las presiones de su Directiva Federal, el partido ha hecho oficial la suspensión del exministro. Sin embargo, cabe estudiar si lo acontecido hasta el momento es razón suficiente para justificar una expulsión, con base en las normas internas del partido.

Según la última versión de los Estatutos de los socialistas, actualizados en el 40 Congreso celebrado en 2021, se especifica que "se impondrá la sanción de expulsión del partido a aquellos que hayan sido condenados por delito relacionado con la corrupción". Sin embargo, el exministro Ábalos no solamente no ha sido condenado, sino que ningún tribunal le ha acusado formalmente por este caso ni le ha citado para declarar por previa imputación. Por ello, el PSOE no podrá acogerse a esta norma para suspender a Ábalos.

Pero esa norma explícita de corrupción no es la única que rige en los Estatutos, ya que romper la disciplina del Grupo Parlamentario es motivo de apertura de expediente: "En todos los casos, las personas miembros del Grupo Parlamentario Federal están sujetas a la unidad de actuación y disciplina de voto. Si no la respetasen, el Grupo Parlamentario y la Comisión Ejecutiva Federal podrán denunciar su conducta al Comité Federal. Si la actuación originada por esa persona del Grupo se estimase grave por el Comité Federal, éste tendría facultades para proceder a darle de baja en el Grupo Parlamentario, procediendo a incoar el correspondiente expediente, que será tramitado por la Comisión Federal de Ética y Garantías para que dicte las resoluciones a adoptar".

En cualquier caso, también se contempla la expulsión por "faltas muy graves", entre las que se incluye "el abandono del cargo público para el que hubiera sido designado o elegido sin la previa autorización del órgano competente del Partido o imposibilitar por acción u omisión la representación del Partido en las instituciones". También es motivo de expulsión "la falta de probidad y honradez en el desempeño de cualquier cargo público u orgánico, así como los derivados de la irregular administración de los fondos del Partido o de la Administración" o "menoscabar la imagen de los cargos públicos o de las instituciones socialistas", a los que la Comisión Ejecutiva Federal podría acogerse para justificar la decisión.

¿Y si abandonase el acta?

En caso de que José Luis Ábalos renunciase en el futuro a su acta de diputado, la posesión del escaño se mantendría en el PSOE. En esta línea y según el artículo 164.1 del Régimen Electoral General, "en caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un diputado, el escaño será atribuido al candidato o, en su caso, al suplente, de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación". La renuncia llevaría a entregar el escaño a la primera persona no electa de la lista por Valencia de las últimas elecciones generales -donde Ábalos figuraba-. En este caso, el relevo le correspondería a Ana María González, elegida alcaldesa de Llaurí en las pasadas elecciones municipales, y con notoriedad por una condena por conducir ebria en abril de 2021.

