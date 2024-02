El Congreso aprueba sin ningún voto en contra la creación de una subcomisión específica sobre salud mental

Todos los grupos del Congreso de los Diputados han acordado por unanimidad la propuesta del PP de crear una subcomisión "para mejorar la protección, la promoción y la atención integral de la salud mental". Habrá, así, un espacio específico dentro de la Comisión de Sanidad de la Cámara baja en el que representantes de todos los sectores relacionados con la salud mental expongan las necesidades y propongan soluciones a un problema que se puso especialmente de relieve desde la pandemia.

Según consta en la iniciativa registrada por los populares y el cual no ha cosechado el voto en contra de ningún partido, todas las propuestas que se vayan recopilando en esta nueva subcomisión serán recogidas en un documento final que remitirán al Gobierno "para que las materialice" y las consensúe con las comunidades autónomas, los pacientes y profesionales del ámbito sanitario. Además, la subcomisión estará integrada: por tres representantes de los partidos con más de 100 diputados; dos de los grupos que tengan entre 25 y 100; y un portavoz de cada uno de los grupos parlamentarios restantes.

El plazo para que se den por concluidos los trabajos de la subcomisión será, o bien dentro de seis meses, o al finalizar el próximo periodo de sesiones, esto es, en diciembre de 2024. Aunque el documento prevé la posibilidad de que el Pleno dilate ese calendario, "cuando los trabajos de la subcomisión así lo aconsejen, a juicio de la Mesa del Congreso, y previa propuesta motivada de la Comisión de Sanidad".

Acuerdo entre el PP y el PSOE

El acuerdo llega justo dos meses después de que el Congreso aprobase —con 296 votos a favor y las abstenciones de Vox, Podemos, Junts y PNV— la propuesta del PSOE para impulsar un Pacto de Estado por la Salud Mental con las fuerzas políticas con representación parlamentaria, las administraciones públicas, las autoridades competentes y la sociedad civil que garantice el derecho a una salud mental "universal, pública y de calidad". Precisamente, una de las condiciones que puso el PP para aprobar la proposición no de ley socialista fue la creación de la subcomisión que ha sido sometida a votación este miércoles.

En ese sentido, la diputada del PP, María del Mar Vázquez, ha agradecido al PSOE que aceptaran su propuesta que, según ha defendido, pondrá solución a la demanda de todo el sector que "llevan años planteando la necesidad de que se realice un abordaje integral sustentado en una atención temprana, multidisciplinar" y focalizada en la prevención y en la eliminación del estigma. "La salud mental no es un fin o un destino, sino un proceso. En conclusión, lo que proponemos es que trabajemos juntos para conseguir el desarrollo del Pacto de Estado de Salud Mental y que esta Subcomisión sea una herramienta que ayude a ese propósito", ha declarado.

También la portavoz socialista María Carmen Castilla ha agradecido el consenso alcanzado entre los dos grupos mayoritarios de la Cámara baja y el cual, ha asegurado, refleja la "sensibilidad" por hacer prioritaria la salud mental. A su juicio, los trabajos tienen que contribuir a seguir poniendo en marcha "medidas urgentes" para abordar de manera integral la salud mental, también desde otros ámbitos que quizás no se tienen siempre en cuenta, como el desempleo y la precariedad laboral, el desarrollo urbano sostenible, el problema en el acceso a la vivienda o el mundo digital. "Son muchos ciudadanos los que están pendientes de que aportemos soluciones a este grave problema que tenemos actualmente en nuestro país", ha defendido.

Desde Sumar, Rafael Cofiño ha instado a abordar la problemática "entendiendo el sufrimiento desde el contexto en el que viven las personas", profundizando en "las causas de las causas". En ese sentido, ha asegurado que la subcomisión debe convertirse en un "espacio de escucha" a partir del cual salgan los informes y las propuestas.

Vox, por su parte, ha señalado el "gran problema de estructura" que alimenta todo el problema de la salud mental, ya no solo por la falta de medios humanos, sino también por la escasez de medios técnicos, como centros, camas o personal especializado. El diputado David García también ha querido poner encima de la mesa la necesidad de "hacer entender a la gente que ir al psicólogo o pedir ayuda no es grave, no es un problema que te vaya a causa runa marginación en la sociedad".