El Congreso debate una propuesta del PSOE para aprobar un Pacto de Estado por la Salud Mental con "especial atención" a los jóvenes

El Congreso de los Diputados decidirá este martes si quiere empezar a trabajar en un Pacto de Estado por la Salud Mental durante esta legislatura. Los grupos parlamentarios debatirán en el pleno una proposición no de ley (PNL) del PSOE en la que se insta al Gobierno a promover un acuerdo entre partidos, sociedad civil y administraciones públicas "que garantice el derecho a una salud mental universal, pública y de calidad". La proposición, además, hace un llamamiento a poner el foco en la población más joven ante el alarmante deterioro de la salud mental en este grupo de edad.

La iniciativa, firmada por la número dos del PSOE en la Cámara Baja, Montse Mínguez, se ha registrado en PNL, una figura legislativa que sirve para fijar posición sobre un determinado tema e instar al Gobierno a tomar medidas al respecto. En este caso, los socialistas piden un pacto que ponga "especial atención" a los menores de 21 años; que refuerce la plantilla de especialistas para reducir la lista de espera; y que desarrolle medidas de prevención del suicidio juvenil.

"Hay que entender que la salud mental es un aspecto más del bienestar de las personas. Las desigualdades de género, sociales y económicas, las emergencias de salud pública, las guerras y las crisis climáticas, se encuentran entre los principales riesgos para la salud mental. Esas amenazas pueden manifestarse a lo largo de todo el ciclo vital, pero en la infancia, en la adolescencia y en la juventud, son altamente perjudiciales", señalan los socialistas en el documento registrado en el Congreso el pasado 12 de diciembre.

La portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, Carmen Castilla, espera que la votación de este martes refleje un "amplio consenso" en torno a un tema "de emergencia". Según cuenta en una llamada telefónica con 20minutos, en los últimos días se ha ido reuniendo con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios y —dice— "todos me han verbalizado que la salud mental es un problema. Es un tema en el que sí seguimos la misma tendencia". De hecho, que no saliese adelante sería, para Castilla, "una sorpresa".

Lo cierto es que, según los antecedentes, el Gobierno no suele prestar demasiada atención al contenido de las PNL que se debaten en la Cámara Baja. No parece que vaya a pasar lo mismo en este caso, ya que el impulso de un Pacto de Estado por la Salud mental es uno de los compromisos recogidos en el acuerdo entre el PSOE y Sumar para reeditar un gobierno de coalición. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo anunció durante el debate de investidura, en noviembre: "Vamos a reducir los tiempos de espera y a garantizar que en España no haya un solo ciudadano que necesite ayuda psicológica y no pueda obtenerla", aseveró, tras prometer ese "gran pacto". Compromiso que reiteró también la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, en su toma de posesión.

Desafíos que "trascienden al ámbito sanitario"

El Ejecutivo se ha propuesto abordar el estado del Sistema Nacional de Salud (SNS), con especial atención a la salud mental por las cifras que revelan un alarmante aumento de problemas psicológicos en la sociedad española. Un problema que, según señalan los socialistas en su PNL, se agravó con la pandemia. Desde entonces, son cada vez más los diagnósticos de ansiedad, depresión o similares, especialmente entre la población más joven. El suicidio es ya la primera causa de muerte entre los chavales de 16 a 24 años y el 75% de los trastornos mentales empiezan antes de los 25 años.

El PSOE propone centrarse con mayor esfuerzo en el bienestar de los jóvenes y adolescentes, aunque también consideran necesario que el pacto de Estado recoja los otros muchos factores que, más allá de la edad, también aumentan los riesgos: la precariedad laboral, por ejemplo; o la "sobrecarga de tareas" y la "falta de conciliación" entre las mujeres. También preocupan el consumo de fármacos hipnóticos y sedantes que, según subraya el documento, "no ha parado de crecer desde 2010"; o que el consumo de ansiolíticos haya aumentado en más de 5 puntos en los últimos 13 años.

Enumeran otros desafíos pendientes, como la mejora del acceso a los servicios sanitarios o el refuerzo de profesionales en salud mental, puesto que la propia OCDE ya advirtió que se ha incrementado la carga sobre los servicios de esta especialidad y que la mitad de los jóvenes de Europa han asegurado no tener sus necesidades de salud mental cubiertas. "Es fundamental avanzar en la prevención y detección precoz de los problemas de salud mental y de las conductas suicidas y autolíticas, y es especialmente urgente en la infancia, la adolescencia y en personas jóvenes", insiste el documento.

Para el PSOE, el Pacto de Estado por la Salud Mental es la única vía para hacer frente a todos estos desafíos, porque "trascienden el ámbito exclusivamente sanitario". "Nos encontramos en un contexto social y político oportuno tanto en nuestro país como en Europa, donde ya existe un compromiso claro por atender y dar respuesta a las necesidades en salud mental de la población", concluye.