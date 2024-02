Híbridos, usados antiguos y entregas pendientes de la crisis de los microchips empujan al alza la venta de coches

El mercado del automóvil ha entrado con buen ritmo en 2024. El crecimiento de la venta de coches en 2023 se ha prolongado en el mes de enero, consagrándose el vehículo híbrido como la opción más demandada en el mercado de coches nuevos. La normalización de la actividad tras la pandemia, la crisis de los microchips, el estallido de la guerra de Ucrania y los problemas en el mar Rojo ha permitido desatascar la demanda retenida en los últimos años y, al mismo tiempo, revitalizar el mercado de segunda mano gracias a la inyección de vehículos. No obstante, el coche de más de 15 años sigue siendo el más comprado, un síntoma de que la renovación del parque automovilístico español es todavía una tarea pendiente.

En enero se vendieron en España 68.685 turismos y todoterrenos nuevos, un 7,3% más que en el mismo mes de 2023, según los datos de las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores de vehículos (Ganvam). Este dinamismo con el que ha arrancado 2024 continúa la tendencia al alza emprendida ya en 2023. El año pasado las matriculaciones crecieron un 16,7% con respecto a 2022, hasta alcanzar los 949.359 vehículos.

El sector del automóvil enmarca este alza de las ventas en un contexto de recuperación tras la pandemia que todavía no ha culminado. En 2022, las matriculaciones apenas llegaron a las 813.400 unidades, la cifra más baja en nueve años. Partiendo de ese suelo -y tras dos años por debajo de las 900.000 ventas anuales-, el crecimiento anotado en 2023 no fue suficiente para sobrepasar la barrera del millón de matriculaciones, una cota que la patronal de distribuidores no prevé superar hasta 2025. Antes de la pandemia, entre 2017 y 2019, se vendían más de 1,2 millones de coches nuevos al año. Habrá que esperar hasta 2029 para volver a alcanzar esta meta, según las proyecciones, que estiman unas 998.150 matriculaciones para 2024.

"Se está recuperando el mercado, pero de una manera muy lenta", constatan desde Faconauto, al mismo tiempo que achacan el crecimiento de las ventas al aumento de la oferta de vehículos una vez solucionados los problemas de estocaje encadenados tras la pandemia. En ese sentido, el sector explica el alza de las matriculaciones en 2023 por la normalización de su actividad, ya que las sucesivas crisis atravesadas entre 2020 y 2022 dificultaron la llegada de coches a los concesionarios, impidiendo que compradores interesados en adquirir un vehículo nuevo pudieran hacerlo.

"Estuvimos medio año metidos en casa por la pandemia, luego tuvimos la crisis de los microchips, que nos impidió fabricar la cantidad de vehículos que se demandaba; a eso le sucedió la guerra de Ucrania, que provocó problemas de abastecimiento de vidrio en muchas fábricas para las lunas de los coches; entre medias el buque Ever Given bloqueó el canal de Suez y ahora los barcos no circulan por el mar Rojo por la guerra entre Israel y Gaza", explica Félix García, director de comunicación de Anfac, que recalca la resiliencia de la industria del automóvil para sobrevivir a esta concatenación de crisis.

"Ahora el mercado se está normalizando. En el último trimestre del año pasado ya notamos que llegaron más coches a los concesionarios. Hemos acabado con los problemas de estocaje y eso está permitiendo que una bolsa de compradores que tenían pensado adquirir su vehículo lo puedan hacer", señalan desde Faconauto respecto a la tendencia positiva de las ventas. "El mercado de nuevos sube porque existe una demanda retenida. Se están entregando pedidos que estaban pendientes", coincide Tania Puche, portavoz de Ganvam.

El mercado de segunda mano

La reactivación del mercado de coches nuevos ha permitido también la dinamización de las ventas de vehículos de segunda mano, cuya recuperación está siendo más rápida. "Al superarse la crisis de los microchips, se ha reactivado la renovación de flotas por parte de todas las empresas y las alquiladoras, que el año pasado tuvieron que retener sus vehículos más tiempo de lo habitual porque no llegaba coche nuevo. Ahora esas empresas inyectan sus vehículos usados al mercado de ocasión, lo que hace que la oferta de vehículos de hasta cinco años esté creciendo", explica la portavoz de la patronal de vendedores, que apunta a que la mayor oferta incentiva las compras.

En el arranque de 2024, las ventas de turismos de ocasión han crecido un 14,9% con respecto a enero de 2023, registrándose 155.888 operaciones. En 2023, el mercado de vehículos usados ya aumentó un 2,6%, quedándose a las puertas de los dos millones de unidades. Las previsiones para 2024 apuntan a que este año sí se superará esa cota, aunque el mercado todavía se situará un 2,5% por debajo de los niveles prepandemia.

El aumento de la oferta tanto de vehículo nuevo como de segunda mano ha traído consigo la desescalada de los precios. La falta de coches suficientes para cubrir la demanda hizo que los coches nuevos llegaran a encarecerse más de un 10% en la segunda mitad de 2022 con respecto al nivel de precios del año anterior, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El IPC de los automóviles de segunda mano siguió avanzando hasta el primer cuatrimestre de 2023, cuando estos vehículos eran más de un 16% más caros que un año antes. Con cada vez más coches en el mercado, los precios se han ido moderando, aunque el acceso a financiación sigue siendo difícil por los elevados tipos de interés.

Un parque envejecido

Pese a la desescalada de los precios, la mayoría de compradores siguen optando por coches antiguos de segunda mano. El 39,9% de los coches de segunda mano vendidos en enero de este año tenían más de 15 años y un 16,2%, entre 10 y 15. "Para muchos este vehículo de más de 15 años es la única solución de movilidad a la que tienen acceso debido a los precios actuales", reconoce Puche. El tirón de los coches más antiguos evidencia que la renovación del parque automovilístico es todavía una tarea pendiente en España, aun cuando cada vez existen más restricciones a su circulación en el centro de las ciudades.

"Estamos viendo que ese volumen de coches de más de 15 años no se rebaja. Las zonas de bajas emisiones en la práctica son una medida regresiva, porque están limitando la circulación de los ciudadanos que no pueden cambiar de coche", valora la portavoz de Ganvam, que reclama más ayudas para estos perfiles de compradores, por ejemplo incentivando la compra de vehículos usados de menos de cinco años. "Se deberían poner en marcha estrategias de achatarramiento mucho más eficaces de las que hay en este momento", añade.

En cambio, los híbridos eléctricos no enchufables son la opción que más tirón tiene entre los coches nuevos. En enero, representaron el 38,5% de las ventas, seguidos por los de gasolina. La electrificación es todavía una tarea pendiente en España. En el primer mes de 2024, estos modelos supusieron tan solo el 11,7% de las matriculaciones, muy lejos de la cuota del 20% en el que se sitúa la media europea. Para acelerar el salto al vehículo eléctrico, el sector de la automoción reclama "un apoyo decisivo" desde las administraciones públicas, mediante ayudas directas y ágiles, pero también mediante la ampliación de la red de puntos de recarga. "Para nosotros es primordial recuperar el mercado y para recuperar el mercado es necesario divulgar a favor del vehículo cero emisiones", resume García.