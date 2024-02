Antonio Tejado copa todos los titulares después de que fuera detenido por supuestamente pertenecer a una banda criminal que robaba con violencia e intimidación en casas de famosos, entre las que se incluyen la de su tía, María del Monte. Sin embargo, su nombre lleva acaparando noticias, y no todas buenas, desde hace muchos años.

Nacido en Sevilla el 27 de marzo de 1983, el andaluz es hijo de Juan Carlos Tejado, hermano de María del Monte. Su salto a los medios fue de mano de su tía, en concreto, en 2007 en La tarde con María, programa de Canal Sur.

Allí conoció a la primera relación que le llevó a las revistas del corazón, pues comenzó a salir con Rosario Mohedano, hija de Rosa Benito y Amador Mohedano. Aun así, su relación apenas duro un año y unos meses, pues, tras tener en noviembre de 2008 a su hijo Antonio, rompieron en marzo de 2009 por una infidelidad de él.

Su separación y la custodia de su hijo se convirtió en una batalla legal televisada que le llevó a los platós, desde Sálvame -donde fue colaborador- y Sábado Deluxe hasta Espejo público. Sus declaraciones sobre la familia Jurado fueron el eje central de sus entrevistas.

Los 'realities' como modo de vida

Tras esta relación conoció a Alba Muñoz, con la que se casó en 2011 y tuvo una hija, Emma. Y su amor los terminó llevando a ser asesores de Mujeres y hombres y viceversa en 2012.

Antonio Tejado en 'Mujeres y hombres y viceversa'. MEDIASET

Este es solo uno de sus programas fijos, pues rápidamente llegaron los realities a su vida, aunque fueron más que accidentados. Participó en Supervivientes 2014, pero una caída le obligó a tener que marcharse de urgencia y abandonar el programa abruptamente por una lumbalgia.

El abandono involuntario hizo que le volvieran a dar otra oportunidad en 2016, un año después de romper con Alba Muñoz. En esta segunda vuelta, Antonio Tejado volvió a tener el mismo problema de salud y, de nuevo, se fue del reality antes de tiempo.

Antonio Tejado en 'Supervivientes'. MEDIASET

Esto hizo que las sospechas de farsa recayeran sobre él, algo que se acrecentó cuando, poco después, se le vio tirándose de cabeza en una piscina. Aun así, él aprovechó todas estas habladurías para volver a ocupar horas de televisión en Telecinco.

Su mala vida

Después de su recurrente presencia en los medios, el sevillano estuvo unos años más alejado de la prensa del corazón, aunque sus nuevos hábitos no pasaron desapercibidos para los programas, que informaban de la vida nocturna y de excesos que llevaba y que acrecentaba su fama de mujeriego. Malas compañías, adicciones y gastos desorbitados, como un Porsche de 80.000 euros, fueron algunas de las informaciones que se publicaron de él.

Poco duro su ausencia en televisión, pues a comienzos de 2019 concursó en la primera edición de GH Dúo con su pareja de aquel entonces, Candela Acevedo, aunque ya estaban atravesando una crisis. Y, de hecho, una vez fuera del reality rompieron su relación y, posteriormente, tuvieron un litigio, algo que ella ha confesado ahora que se ha conocido su reciente detención.

"Tuve un juicio contra él y lo perdió. No puedo contar detalles, porque no se hizo público y es algo privado, pero desde entonces no sé nada de él, ni quiero", reveló a La Razón.

Candela Acevedo y Antonio Tejado en 'GH Dúo'. MEDIASET

Su paso por el programa de convivencia le trajo otro idilio, aunque corto, con Ylenia Padilla, con la cual ya se apreció tensión sexual dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Pero, pocos meses después, rompieron incluso su amistad y pisaron los platós para despotricar el uno sobre el otro.

Fue entonces cuando Antonio Tejado tomó conciencia de sus problemas de adicción y ese mismo 2019 reveló en una entrevista con Lecturas que había vivido un infierno por el alcohol y las drogas: "Se trata de un episodio de alcoholismo grave que arrastro desde hace bastantes años por no ser capaz de solucionar mis problemas vitales (...) Estuve tres días sin dormir a base de cocaína y whisky. No recuerdo nada de lo que hice esos días. Me podía haber dado un infarto".

Su bajo perfil mediático

El sobrino de María del Monte decidió tomar las riendas de su vida y dejar Madrid para volver a su Sevilla natal, del mismo modo que también minimizó sus apariciones televisivas.

Pero su historial amoroso continuó en la capital andaluza, pues presumió de amor con su nueva pareja, Marina Rodríguez, a la que pidió matrimonio frente a la torre Eiffel de París. Sin embargo, lo suyo no duró y en 2020 se le conoció una nueva pareja: Chabeli Navarro, ex de Bertín Osborne cuyo nombre volvió a salir a la palestra cuando acudió a los platós a contar su supuesto embarazo del cantante y su posterior aborto.

Los dos sevillanos estuvieron durante tiempo presumiendo de amor en redes sociales, pero finalmente terminaron rompiendo como pareja, aunque no como amigos.

Su retiro mediático se interrumpió, desgraciadamente, en mayo de 2021 cuando fue fotografiado en el tanatorio junto a su familia mientras velaban a su padre, Juan Carlos Tejado, hermano de María del Monte que falleció por una neumonía bilateral provocada por el coronavirus.

Las reacciones a su detención

Poco se conocía de su vida desde entonces... hasta ahora, cuando ha sido detenido por presuntamente pertenecer a una banda que asaltaba con violencia casas de famosos, entre las que se incluyen la de su tía y, supuestamente, también la de Sergio Ramos y Pilar Rubio.

Esta información ha hecho que lleguen un aluvión de declaraciones de amigos que afean las compañías que se había echado últimamente, así como de exparejas que no tienen muy buenas palabras hacia él. "Yo lo conozco bastante y no me sorprende. Después de todo el daño que me ha hecho, yo me espero de todo", comentó su ex Candela Acevedo.

Sin embargo, hay antiguas parejas que no han tenido malas palabras sobre él. "Con Antonio, en el último tiempo, la verdad es que la relación ha sido muy buena. No tengo ningún problema con él", aseguró Alba Muñoz, madre de su hija Emma. "No pensé que iba a acabar así, pensaba que estaba mucho más tranquilo, [...] que estaba más centrado", opinó Chabeli Navarro.

Del mismo modo, tanto su madre, María José, como su hermano, Chema, defendieron la inocencia de Antonio Tejado. Por su parte, la propia María del Monte ha preferido no hacer juicios adelantados y ha asegurado que sigue confiando "en la presunción de inocencia". Habrá que esperar para saber si finalmente es condenado o absuelto.