Alba Muñoz, exmujer de Antonio Tejado: "Nuestra hija se ha enterado por las redes sociales"

La detención de Antonio Tejado como uno de los posibles implicados en el atraco en la casa de su tía, María del Monte, ha generado un gran revuelo en nuestro país.

Así, este lunes, Pepe del Real ha podido hablar con Alba Muñoz, exmujer de Antonio Tejado y madre de uno de los hijos de este, para conocer cómo había tomado la noticia de la prisión provisional del personaje de Telecinco.

En primer lugar, Antonio Rossi ha comentado la información que le había llegado a él: "La familia me habla de malas compañías. No les sorprende su implicación en robos y su forma de ganarse la vida... Además, me hablan de su ritmo de vida, de su adicción al alcohol, me hablan de una botella al día, y también a las drogas".

Por su parte, Alba Muñoz ha sido muy clara en sus declaraciones: "Yo, con Antonio, en el último tiempo, la verdad es que la relación ha sido muy buena. No tengo ningún problema con él. He podido hablar con su madre, es la persona con la que he estado hablado y bueno... es un momento muy complicado".

"Yo todavía estoy en shock, lo estoy asimilando todavía. Esto se me escapa de lo que hubiese podido imaginar. Me enteré por las redes sociales y demás... y mi hija igual. Tiene once años y no ha sido plato de buen gusto. Yo sé que para Antonio no está siendo tiempos fáciles, que no está en su mejor momento". Finalmente, respecto a sus obligaciones como padre, ha apuntado: "Cumplía poco, pero creo que tampoco es el momento ahora de echarle tierra como padre".