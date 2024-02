La abogada de Silvia Bronchalo asegura que la exactriz "no quería que la denuncia a Rodolfo Sancho saliera a la luz"

La detención de Daniel Sancho en Tailandia parecía haber acercado a Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho, padres del joven acusado del asesinato, descuartizamiento y ocultación del cadáver del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Sin embargo, el pasado viernes, los medios de comunicación se hacían eco de que esto solo era una pose, pues Bronchalo decidió interponer una denuncia contra Rodolfo Sancho alegando que estaba recibiendo mensajes vejatorios e insultos por parte del actor.

Este lunes, Vamos a ver ha hablado en directo con Carolina Castro, abogada de Bronchalo: "Silvia puso en conocimiento de las autoridades que recibía insultos y vejaciones. Está sobredimensionada, ella no quería que esto saliera a la luz".

"Estamos haciendo las acciones pertinentes para indagar de dónde proviene esto. Hubiera preferido mantenerlo en la más estricta intimidad como cualquier ciudadano normal. Aunque sea la expareja, el delito es violencia de género y tiene que verlo en juzgado competente. Silvia ha aportado un mensaje de Whatsapp y se aportarán en el juzgado el resto de las pruebas necesarias para sostener la acusación", ha agregado la letrada.

Sin embargo, uno de los abogados de Rodolfo Sancho ha recalcado que su cliente no escribió esos mensajes, a lo que Castro ha apuntado: "Pueden negar lo que quieran, para eso están las pruebas periciales. Yo no sé si han negado esto, pero yo te puedo garantizar que, según me dice Silvia, sí lo ha escrito la persona denunciada. Como Silvia nos ha pedido que digamos, el proceso de Tailandia lo quiere dejar totalmente al margen, no quiere que se vincule, no quiere que se mezcle una cosa con otra y, desde luego, hay disconformidad en ciertos puntos entre la expareja. En la denuncia está explicado y en el Whatsapp es bastante significativo también".

Por su parte, Carmen Balfagón, abogada de Rodolfo Sancho, también ha contactado con el matinal, desde donde ha recalcado que, quizá, este "no es el momento" de hacer este tipo de denuncias y acusaciones, pues el juicio de Daniel Sancho está pendiente.