Cristina Abad, sobre los actores en paro: "Si no me dan la oportunidad, ¿cómo voy a ser esa actriz famosa que buscan en los castings?"

Ganarse la vida en el mundo de la interpretación es una de las luchas constantes por parte de los actores que no tienen el privilegio de salir en las revistas o desfilar por las alfombras rojas. Sin embargo, esta es la realidad de una gran mayoría de artistas.

En los últimos días, las redes sociales han viralizado el vídeo en el que la actriz Cristina Abad asegura que no puede más con su situación laboral. Una denuncia que ha coincidido con la celebración de los Premios Goya y en la que explica que, en el último año, solo ha podido hacer un casting: "Es muy doloroso porque no sabes el por qué ni de dónde viene. De repente, solo haces un casting en un año y medio".

Así, este lunes, la actriz ha visitado el plató de Espejo Público, desde donde ha recalcado que los productores y directores "tienen sus propias quinielas": "En el último casting que hice, me dijeron que lo había hecho genial y que al director le había encantado, pero querían a alguien más famoso. ¿Y cuándo voy a ser ese alguien si no me dan la oportunidad?".

Actualmente, la actriz se gana la vida trabajando en el comedor del colegio donde estudió y, además, está participando en la obra de teatro Las noches de la suite.

Por su parte, los colaboradores del matinal han destacado que, ahora mismo, en España hay una gran producción de contenido audiovisual, a lo que Cristina Abad ha respondido: "Lo que hay son pocas oportunidades. Si pones cualquier plataforma verás a muchos actores trabajando en diferentes series, pero son los mismos. Con eso no quiero decir que no se lo merezcan, pero los que no trabajamos también podemos tener oportunidades".