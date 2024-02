Alonso Caparrós lamenta haberse perdido vivencias de sus hijos: "Tenía miedo de que vieran la persona que era en ese momento"

El colaborador de Espejo Público Alonso Caparrós ha sido el protagonista de una de las últimas entrevistas elaboradas por su compañera Pilar Vidal. Una conversación en la que el presentador se ha abierto en canal y ha relatado algunos de los momentos más complicados de su vida.

Así, Caparrós ha destacado que existe una gran estigmatización con respecto a las personas que son adictas a las drogas: "Si yo tuviera que elegir entre un presentador que ha sido adicto y otro que no, pensaría en el pasado de esa persona".

Con esta parte de su vida superada, Alonso ha reconocido que ha sido muy ligón, aunque también ha sido rechazado en varias ocasiones: "Por primera vez, ahora siento que soy un buen padre y estoy satisfecho. Estoy muy feliz y muy a gusto con este proyecto y con lo que tengo ahora con mis hijos".

El presentador, que tiene dos hijos (Claudia, de 24 años, y Andrés, de 20) también ha reconocido que estuvo un año y medio sin hablarse con su hijo, pues a medida que el joven fue haciéndose mayor, le echó en cara todas las ausencias paternas que había sufrido. Además, lamenta que sus hijos se hubieran acostumbrado a no necesitar a un padre para hacer sus vidas.

Para Caparrós, la reconciliación con su hijo fue "un acto enorme de generosidad": "Estaban esperando a que volviera su padre y ahora estoy haciendo por ellos todo lo que no he podido antes. Tengo un trabajo que me encanta y me siento un tipo muy afortunado".

"No puedes arreglar nada si tú no tienes la voluntad de cambiarlo todo", ha explicado Alonso Caparrós que, actualmente, siente que la relación con sus hijos está armonizada. Sin embargo, también ha reconocido que no se siente bien por haberse perdido ciertos momentos de la vida de sus hijos: "Me avergonzaba cuando íbamos a la playa y les iba a ver de lejos porque tenía vergüenza de mí mismo. Tenía miedo de que vieran la persona que era en ese momento".