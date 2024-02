Candela Acevedo, exconcursante de 'GH Dúo' y ex de Antonio Tejado, sobre su detención: "Le conozco y no me sorprende"

Varias exparejas de Antonio Tejado han reaccionado a la detención del sobrino de María del Monte tras ser acusado de ser el cabecilla en el robo en la casa de su tía. Es el caso de Alba Muñoz, exmujer del detenido, pero también se han pronunciado otras mujeres de su vida.

TardeAR ha podido hablar con Candela Acevedo, exnovia de Tejado conocida por participar con él en la primera edición de GH Dúo. "¿Cómo una persona puede robarle a su propia tía en su casa y siendo él el cabecilla?", se ha preguntado la expareja del detenido.

La exconcursante del reality de Telecinco ha mostrado su malestar por el robo de Tejado: "Qué sinvergüenza, vamos. Que le haya echado la pata encima, es para echarle de comer aparte". "Yo lo conozco bastante y no me sorprende. Después de todo el daño que me ha hecho yo me espero de todo", ha defendido Acevedo.

Cuando TardeAR le ha comentado que Tejado "podría haber robado también en la casa de Sergio Ramos", Candela ha reaccionado: "No lo sé, pero vamos, de él me lo espero igualmente".

Chabeli Navarro, otra ex de Tejado

Por otro lado, Y ahora Sonsoles ha hablado con otra ex del sobrino de María del Monte, Chabeli Navarro. "Me he quedado impactada, me da mucha pena", ha expresado la joven.

La invitada del magacín de Antena 3 ha detallado la razón de su sentimiento: "No pensé que iba a acabar así, pensaba que estaba mucho más tranquilo, [...] que estaba más centrado".

La ex de Antonio Tejado ha negado conocer las compañías del exconcursante de GH Dúo, pero ha apuntado a sus compañeros de boxeo. Y, en cuanto a qué se dedica el sobrino de María del Monte, ha detallado que algunos días "trabaja en el bar" de la familia.

Su sorpresa en cuanto a la detención por el asalto a la casa de su tía también ha llegado por la relación que tenía su expareja con María del Monte: "Antonio es muy familiar, quiere mucho a su tía".

Sobre las adicciones de Tejado, Chabeli ha explicado que, cuando estaban juntos, intentó ayudarle: "A mí no me gustaba su vida aquí, ni su entorno ni nada. Me lo llevé una semana de vacaciones, pero estaba tres días bien y siete mal. Necesita ayuda".

"Antonio tiene un problema que necesita ser tratado. No piensa bien con la cabeza. De verdad, está mal", ha insistido la exnovia de Tejado. "Pensaba que ya había pasado todo, pero está igual", ha dicho, apenada.