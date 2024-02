Los robos en la casa de María del Monte y en la de Sergio Ramos, con los ocupantes dentro, generaron un panorama de inseguridad en Sevilla, donde la Policía se ha volcado en encontrar a los posibles culpables de los atracos.

Así, el pasado viernes, una banda fue desarticulada justo cuando trataban de robar en una finca, de donde iban a conseguir un botín de un millón de euros. Se trataría, según las autoridades, de la misma organización que llevó a cabo los robos mencionados anteriormente.

Sin embargo, lo más sorprendente es que el cerebro de estas operaciones sería, ni más ni menos, que Antonio Tejado, sobrino de María del Monte que, ahora, se encuentra en prisión provisional acusado de ser el presunto autor intelectual de los atracos.

Pese a que la cantante había preferido mantenerse al margen de la noticia y no hacer declaraciones a los medios, este martes, tras ver a los reporteros apostados en la puerta de su vivienda, ha decidido detener el vehículo en el que viajaba y, junto a su mujer, Inmaculada Casal, ha atendido a la prensa.

"Quiero deciros, primero, que nadie debe preguntarme cómo estoy. Todo el mundo, con ponerse en mi lugar, lo puede intuir. Os voy a pedir un favor. Sé el respeto que nos tenemos. Yo necesito seguir viviendo y tengo cosas que hacer. A mí me produce inquietud en estos momentos de mi vida tener cámaras en la puerta de casa, no me siento bien y os voy a pedir, por favor... Sabéis que respeto vuestro trabajo, que me paro con vosotros siempre, pero es que no tengo nada más que decir", ha comenzado María del Monte.

"Yo solo puedo confiar en la Justicia de mi país y tener la tranquilidad de que vivo en un país con garantías y hasta que un juez no se pronuncie, seguir confiando en la presunción de inocencia. No porque lo diga yo, sino porque lo dicen las leyes de mi país, a las que me acojo. No es un momento fácil, pero no puedo decir nada más. Soy una ciudadana que se acoge a las leyes de su país y no soy nadie para juzgar. No tengo que hacer ningún juicio", ha agregado la cantante.

"Creo que nuestro alivio necesita tiempo porque lo que nos ha pasado ha sido algo muy fuerte. Seríamos inhumanas si nos reponemos automáticamente. Hacemos esfuerzos para reponernos y enfrentarnos a nuestra vida cotidiana, al trabajo... Hay que seguir y eso es así. El trabajo es sagrado. No voy a decir nada más porque no puedo hablar", ha destacado la sevillana.

Finalmente, la artista ha querido dar las gracias a la Guardia Civil y ha mandado un mensaje de apoyo y ánimo por los dos agentes asesinados en Barbate: "Mi más sentido pésame a las familias y lamentar la pérdida de estos dos guardias civiles muertos en acto de servicio. Todos debemos ser conscientes de que están cuidándonos y velándonos aun a costa de pagarlo con su vida".