La madre de uno de los guardias civiles asesinados en Barbate: "Los montaron en un flotador para ir contra una narcolancha"

La embestida de una narcolancha a una zódiac de la Guardia Civil en el puerto de Barbate, en Cádiz, se saldó con la vida de dos agentes y dejó a otro gravemente herido. La tragedia tuvo lugar el pasado viernes en la localidad andaluza, cunado una semirrígida de 14 metros de eslora pasó por encima a la embarcación de la Guardia Civil en la que patrullaban seis agentes.

Este martes, los matinales informativos han podido hablar con los familiares de uno de los agentes asesinados. Así, Espejo Público ha conversado con la madre de Miguel Ángel que, en primer lugar, ha asegurado que no quería entrar en ningún tema político.

"Solo quiero darle voz a mi hijo, que me lo han asesinado. Ahora, cumpliendo con su deber y su trabajo, le quitan la vida. No hay derecho a que, por falta de medios, haya pasado esto. A mi hijo lo montaron en un flotador, prácticamente, contra una narcolancha que le pasó hasta tres veces por encima hasta que le quitó la vida", ha relatado Francisca, la madre de Miguel Ángel, que, además, ha pedido justicia tanto para su hijo como para su compañero.

"Soy la madre de Miguel Ángel, el de la sonrisa eterna, el compañero de sus compañeros, amigo de sus amigos, el mejor hijo, el mejor padre...", ha agregado Francisca que, rota de dolor, ha apuntado: "Me moriré con la pena de que me han quitado a mi niño del alma, que me lo han robado haciendo su trabajo, que era lo que más le gustaba. Quien sea madre, se puede imaginar el dolor que llevo dentro y que me va a acompañar el resto de mis días".

Asimismo, la mujer ha destacado que su hijo solo llevaba tres meses en su nuevo destino, donde aseguraba estar muy contento. De la misma manera, ha reclamado justicia para Miguel Ángel: "Solo había una zódiac. Ellos no tenían que haber salido así, sino con una lancha de la Guardia Civil, entonces no hubiera pasado esta desgracia tan grande". Además, ha pedido que la muerte de su hijo sirva para que esto no vuelva a suceder y no mueran más agentes "por las imprudencias de un Estado que no les pone los medios para defenderse".

Por su parte, La mirada crítica también ha podido hablar con la tía de Miguel Ángel, quien ha destacado: "Estamos destrozados porque es una injusticia muy grande. Hablamos para que se haga justicia porque es lo único que nos puede consolar".

"Luchó mucho por estar allí. Consiguió lo que quería y le han matado. Le llevaban a una muerte segura sin recursos porque se juegan la vida todos los días por un mísero sueldo. Es como ir a una guerra sabiendo que vas a morir", ha sentenciado Carmen, tía de uno de los fallecidos.