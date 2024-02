Inmaculada Casal, pareja de María del Monte, sobre la presunta implicación de Antonio Tejado en el robo: "Confiamos en la Justicia"

Cuando María del Monte e Inmaculada Casal fueron atracadas en su propia casa, lo último que pensaron es que el cerebro de la banda que llevó a cabo el robo sería alguien de su entorno más cercano. Este lunes, todos los medios de comunicación se han hecho eco de la identidad de uno de los supuestos delincuentes.

Se trata de Antonio Tejado, conocido personaje de Telecinco y, además, sobrino de María del Monte. Una noticia que ha sorprendido a todos y con la que tanto la artista como su pareja han decidido ser muy prudentes.

Desde el plató de Espejo Público, Gema López ha destacado que "en la caja fuerte había una colección de relojes de alta gama": "Se habla de que, posiblemente, esos relojes ya estaban colocados en el mercado. Además, también había objetos de gran valor sentimental como, por ejemplo, el bolígrafo con el que María del Monte firmó su primer autógrafo".

"Antonio nunca ha buscado proteger a su tía. Es más, fue él el primero que me contó cosas de María del Monte como su relación con Isabel Pantoja o con Inmaculada", ha agregado Laura Fa.

Por su parte, el matinal ha podido hablar con Inmaculada Casal y María del Monte, quienes han coincidido en su confianza en las leyes: "Creemos en la Justicia y en la presunción de inocencia de todos". "Las sospechas no son buenas, y yo no he sospechado, ni sospecho de nadie hasta que un juez diga lo que tenga que decir", ha sentenciado la artista.