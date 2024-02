Bildu no acude al minuto de silencio convocado en memoria de los guardias civiles asesinados en Barbate

La Plaza del Ayuntamiento de Pamplona ha acogido este lunes una concentración convocada por UPN y PP, en la que también han participado representantes de PSN y Vox, en memoria de los guardias civiles asesinados tras ser embestidos por una narcolancha en Barbate (Cádiz). Uno de los fallecidos residía en localidad navarra de Sarriguren junto con su esposa y sus dos hijos.

La concentración, en la que se ha mantenido un minuto de silencio, ha finalizado entre aplausos de los asistentes y el grito de "Viva la Guardia Civil" por parte de ciudadanos congregados. Con esta concentración, UPN y PP han querido sumarse al llamamiento realizado por la Federación de Municipios y Provincias, que ha instado a todos los ayuntamientos de España a realizar este minuto de silencio e invitado a los ciudadanos de Pamplona a participar.

El Consistorio aprobó el domingo una declaración en la que todos los grupos se solidarizaban con las familias de los guardias civiles fallecidos, si bien, según UPN, no fue posible incluir este minuto de silencio "porque solo UPN y PP estaban a favor de él". Ante "dicha negativa del resto de grupos municipales", el minuto de silencio se ha convocado finalmente por ambos partidos.

En declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz del grupo municipal de UPN en el Consistorio pamplonés, Cristina Ibarrola, ha afirmado que propusieron "en Junta de Portavoces desde UPN" sumarse a este minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias, "que lo había trasladado a todos los ayuntamientos de España".

"Lamentablemente, el resto de grupos municipales no quisieron sumarse y simplemente hicieron un acuerdo de condolencias. Nosotros apoyamos, cómo no, un acuerdo de condolencias a la familia, de apoyo a la Guardia Civil. Además, también creíamos necesario manifestar el rechazo y la condena ante estos acontecimientos. Estoy segura de que será apoyado por la mayoría de los ayuntamientos de España", ha apuntado.

Según ha añadido, "EH Bildu, Contigo-Zurekin, Geroa Bai y PSN no quisieron hacer esto". "Celebro que después el Partido Socialista haya decidido al menos adherirse y acudir al minuto de silencio, porque estoy segura de que en otros muchos municipios lo habrán apoyado", ha dicho.

En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz del PPN, Carlos García-Adanero, que ha considerado que "era de lógica el hacer el minuto de silencio". "Yo creo que es evidente, primero, el arraigo con Pamplona, y luego, que es una cosa que ha dicho la Federación de Municipios y Provincias, y entendíamos que Pamplona también tenía que estar ahí", ha manifestado.

Adanero ha criticado que esto "no lo han querido todos los grupos". "Creemos que es un error, pero lo importante yo creo que es el apoyo en estos momentos, desde luego a la familia, a esa valiente esposa, a sus hijos, y también al conjunto de la Guardia Civil, porque yo creo que lo que no podemos quitar el foco es de la aberración que ha sido esto", ha reivindicado.

Según ha subrayado, han mandado a la Guardia Civil "a pelear con una barquita contra una gente que está súper preparada" y él sostiene que eso es lo importante, "poner los medios para que la Guardia Civil no tenga que trabajar así". "Se llevan muchos años diciendo que eso no podía ser, y yo creo que en estos momentos, una vez que ha pasado lo que ha pasado, [el ministro del Interior, Fernando Grande] Marlaska no debería seguir ni un minuto más en su puesto", ha continuado.

"Al final él eliminó toda la acción que se estaba haciendo en toda aquella zona, y lo que hemos visto es que contra esos criminales lo que hay que actuar es con otros medios, hay que tener muchos medios materiales y también legislación que proteja a la Guardia Civil en las costas de Cádiz para luchar contra el narcotráfico", ha remarcado el portavoz.

Por su parte, el Ayuntamiento del Valle de Egüés ha convocado un minuto de silencio a las puertas del Consistorio en memoria de los guardias civiles fallecidos. También desde el PP y UPN de Burlada han convocado un minuto de silencio delante del Ayuntamiento de Burlada para homenajear a los guardias civiles.

En un comunicado, desde UPN han explicado que "dado que el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Burlada no ha tomado la iniciativa de convocar un minuto de silencio en homenaje a los guardias civiles muertos en la lucha contra el narcotráfico, se ha contactado con la totalidad de los grupos municipales", y "ante la falta de respuesta", el minuto de silencio se ha convocado finalmente por PP y UPN.