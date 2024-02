Los agricultores reeditan sus protestas en una segunda jornada marcada por la entrada en Barcelona y los cortes de tráfico

El sector agrícola no ceja en sus reivindicaciones. Los agricultores se han movilizado este miércoles en la que ha sido la segunda jornada de protestas generalizadas en España. A lo largo del día los centenares de manifestantes han cortado nuevamente carreteras en varios puntos del país y han bloqueado el acceso a centros logísticos como el puerto de Castellón para denunciar las dificultades a las que se enfrenta el sector. Reclaman precios justos a la hora de vender sus productos, equiparar con las normas europeas de las condiciones exigidas a la mercancía procedentes de terceros países y simplificar la burocracia para acceder a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Barcelona ha sido este miércoles el meollo de las protestas, aunque los supermercados denuncian ya "retrasos" en la distribución en varios puntos del país.

Las movilizaciones más masivas se han concentrado este miércoles en Cataluña, donde los convoyes de tractores han avanzado desde primera hora de la mañana hacia Barcelona. Las marchas lentas, que han contado con el apoyo del sindicato Unió de Pagesos, han provocado retenciones kilométricas en arterias como la A-2, por donde un millar de tractores han accedido a la ciudad condal desde Lleida, y la AP-7, transitada por las protestas procedentes de Girona. Los agricultores han accedido a primera hora de la tarde a la capital catalana por la avenida Meridiana y la Diagonal, lo que ha complicado el tráfico y desencadenado la activación del protocolo de Protección Civil.

Una vez en Barcelona, los manifestantes han estacionado los tractores en calles como la Gran Vía o el paseo de Gracia, donde los manifestantes han protestado respectivamente frente al Departament de Acció Climàtica y la sede de la Comisión Europea en Barcelona. Mientras tanto, un grupo de representantes del sector se ha reunido con el presidente Pere Aragonès y el conseller de Acció Climàtica, David Mascort, para reclamar compromisos concretos. El encuentro ha tenido lugar en el Palau de la Generalitat, frente al cual se han manifestado unas 200 personas. A la salida, los responsables autonómicos han ofrecido a los agricultores pasar la noche en la ciudad condal, antes de emprender el camino de vuelta a sus lugares de origen.

En el resto del país, el objetivo de los agricultores no ha sido llegar hasta las instituciones, sino que se han concentrado en carreteras y enclaves estratégicos como el puerto de Castellón, uno de los puntos donde se han vivido los episodios de mayor tensión. A media mañana, un grupo de manifestantes ha prendido fuego a una barricada formada por neumáticos y cajas de naranjas. Unos 300 agricultores, convocados por la Unió Llauradora u Ramadera, se han concentrado en el acceso al puerto para denunciar la importación de productos agrarios bajo condiciones más laxas que las exigidas a los productores europeos. Los antidisturbios de la Policía Nacional han desalojado la protesta hacia las 14.00 horas.

La mañana también ha sido tensa en Granada. La Guardia Civil ha detenido por desobediencia a seis personas en Santa Fe, donde la intervención de los agentes ha frustrado la intención de los agricultores de avanzar hacia la capital de la provincia. En el resto de la comunidad, las protestas han transcurrido de forma pacífica, aunque se han producido cortes de tráfico y retenciones en la A-4 y en la AP-4 en Sevilla, a la altura de Los Palacios y Villafranca y San Juan de Aznalfarache, así como en las inmediaciones de Jerez de la Frontera, en Cádiz.

La Guardia Civil ha intervenido también en la provincia de Toledo para despejar la A-42 a la altura de Illescas, a apenas 30 kilómetros de Madrid. Las conexiones con la capital se han visto afectadas por múltiples incidencias. Como ya ocurrió en la jornada del martes, los agricultores han interrumpido la circulación en varios puntos de la A-5, A-4, A-3 y A-2, en localizaciones como Maqueda, Madridejos o Torija. Estas movilizaciones no habían sido convocadas oficialmente, sino que han sido organizadas a través de redes sociales, la vía para canalizar buena parte de las protestas acontecidas hasta la fecha.

De hecho, no será hasta este jueves cuando se inicien las movilizaciones convocadas oficialmente por las grandes asociaciones nacionales del sector primario (Asaja, COAG y UPA), que han planificado un calendario de protestas casi diarias para todo el mes de febrero a lo largo y ancho de la geografía española. En paralelo, el resto de sindicatos están organizando sus propias concentraciones y la Plataforma 6-F, que alimenta la movilización en redes, ha anunciado una tractorada en Madrid este sábado con el objetivo de llegar a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz. Los convocantes aseguran que movilizarán a 50.000 personas y contarán con el apoyo de los camioneros.

El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que aglutina a las principales patronales de transportistas y se ha reunido este miércoles con el Gobierno, no secunda la protesta convocada por la Plataforma 6-F, aunque sí pide normalidad en la circulación por carretera para poder desarrollar su actividad. Junto a los transportistas, los distintos eslabones de la cadena de valor del gran consumo también han reclamado que las movilizaciones del campo no paralicen la libre circulación de mercancías y personas, como lamentan que esté ocurriendo. Aecoc, ACES, Anged, Asedas y FIAB han emitido este miércoles un comunicado conjunto en el que denuncian "retrasos" e incidencias en las entradas y salidas de sus plataformas en Cataluña, Madrid, Castilla y León y Levante, entre otras zonas, aunque aclaran que no se prevén problemas de abastecimiento a los puntos de venta.

En la jornada de este miércoles se han sucedido también las protestas en Zaragoza, donde los agricultores han cortado la A-2 provocando fuertes atascos y han bloqueado la entrada a un polígono industrial, así como en Navarra y en La Rioja, con interrupciones intermitentes en la A-12. Las movilizaciones también se han repetido en Vitoria, donde a última hora de la mañana los agricultores -convocados por el sindicato UAGA- han aparcado sus tractores para marchar a pie hasta la sede del Gobierno autonómico, al que han afeado que no tenga entre sus "prioridades" al sector primario.