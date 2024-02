El sector del transporte de mercancías no secunda el paro de la plataforma 6F pero exige al Gobierno que garantice la circulación

Las organizaciones que reúnen a la mayoría del sector del transporte de mercancías por carretera no secundarán el paro que ha convocado para el sábado, 10 de febrero, la plataforma minoritaria denominada 6F. Así lo ha subrayado, "con mayúsculas", este miércoles el presidente del Comité Nacional del ramo (CNTC), Carmelo González, tras una reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha reclamado que el Gobierno garantice "la libre circulación de personas y mercancías", para que estas puedan llegar a su destino y evitar un desabastecimiento debido a las protestas del sector agrícola que, de momento, descartan tanto Ministerio como sector.

"La CNTC no secunda ese paro", ha reiterado González sobre la jornada de protesta que una plataforma que agrupa a algunos transportistas y cuyos líderes están vinculados con Vox ha convocado para el sábado. "No sé qué grupo es", ha indicado en relación a una plataforma que reúne a autónomos y también agricultores y que ya convocó paros el pasado mes de noviembre, a los que este miércoles ha negado que entonces se uniese ningún colectivo perteneciente a la CNTC.

"A priori, dicho esta tarde delante del señor ministro, nadie secunda el paro. No secundamos ningún paro y nuestro criterio es trabajar", ha afirmado el presidente de una organización que agrupa a las principales asociaciones del sector del transporte de mercancías, como son la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), ACTE, Fenadismer, Fetransa. Anatrans, Feteia, Fitrans, FVET, Uno Logística, Feintra, Atfrie y Astic.

80.000 camiones parados

Tanto el gremio de los transportistas como el Ministerio ha intentado dar a la reunión de este miércoles una imagen de normalidad al encuadrarla en las conversaciones habituales entre el Gobierno y el sector sobre reivindicaciones "históricas". Sin embargo, la protesta de los agricultores, que se disponen a bloquear con sus tractores el acceso a los grandes centros de población, ha dominado, por lo menos, sus declaraciones posteriores a la prensa.

González ha explicado que solo este miércoles se ha tenido conocimiento de 80.000 camiones paralizados, sin poder avanzar, en algunos casos, portando animales vivos a riesgo de llegar sin vida a su destino. Según ha explicado, no existen lugares concretos donde se produzcan estos atascos. "Son puntos indiscriminados, de repente estamos en Ciudad Real y luego estamos en Castellón o en Andújar. Fluctúan de un punto a otro, pero están por toda la Península. Vamos tratando de evitarlo pero la realidad es que se nos está impidiendo circular y no podemos seguir así".

Transportes e Interior se comprometen a que circulen

Ante esta situación, los transportistas han insistido a Puente en que el Gobierno debe garantizarles la libre circulación. "Independientemente de que podamos estar de acuerdo, no decimos que no a las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos en sus necesidades, pero que nos dejen circular", ha reclamado el presidente del CNTC, que ha recordado que la dificultad que ahora registran en España llega después de "dos semanas" en las que no pudieron circular en Francia y durante las que el sector ha calculado pérdidas de 12 millones de euros diarios.

De momento, no hay una estimación de costes por lo que está ocurriendo estos días y González ha afirmado que en lo que están centrados es conseguir que lleguen a su destino mercancías que en muchos casos son productos agrícolas.

La forma en la que espera el sector que se garantice la circulación de los camiones consiste en las negociaciones que espera que el Ministerio de Agricultura lleve a cabo con los agricultores y también que intervengan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si es preciso. "Nosotros no somos nadie para negociar con los agricultores, somos un sector esencial igual que ellos. Somos totalmente necesarios para dar de comer al país", ha explicado González, que ha añadido que "será el Gobierno, el Ministerio que toque, el que negocie con ellos y de alguna manera los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tengan que poner las cosas claras y que nos permitan circular".

En este sentido, la secretaria general de Transporte Terrestre, Marta Serrano, ha asegurado que este Ministerio trabaja con el del Interior, con dos reuniones al día, para garantizar la circulación de los camiones. Preguntada si podrían producirse situaciones de desabastecimiento, ha respondido que están "trabajando mano a mano Interior para que eso no ocurra".

Eso sí, Serrano no ha querido dar demasiada entidad a la plataforma 6-F ni al paro que ha convocado para el sábado que viene. "No tengo ninguna expectativa, veremos el sábado qué ocurre".