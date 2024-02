Mascort emplaza a los representantes de los agricultores a otra reunión en 15 días para "trabajar las propuestas"

El conseller de Acción Climática, David Mascort, ha emplazado a los 16 representantes de los agricultores con los que se ha reunido en el Palau de la Generalitat, junto al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a volverse a encontrar en un plazo de 10 o 15 días. Mascort ha manifestado posteriormente a la reunión que el objetivo era “conocer sus reivindicaciones”. Pero también ha reconocido que no era el momento de “entrar en detalle” porque “es tarde y algunos de ellos han de volver a casa con el tractor”.

El conseller ha explicado que “algunos han pasado 11 horas encima del tractor, e incluso, han dormido esta noche en la carretera”. Mascort ha puntualizado que “su manifiesto tiene unos 50 puntos” y que la “la mejor manera de hacer las cosas mejor” es volverse a ver "en breve".

El conseller ha ofrecido a los agricultores decidir “cómo podemos volver a encontrarnos para trabajar” y ha reconocido en tono conciliador que entiende que “los precios no son justos y que la burocracia les ahoga”. Ha propuesto a los representantes de los agricultores hacer un “análisis concreto de todas las propuestas y trabajarlas conjuntamente en 10 o 15 días”.

Los Mossos d'Esquadra han dado permiso a los agricultores para pasar la noche en la ciudad sin mover los tractores de donde están aparcados, ha confirmado el conseller. Por su parte, los manifestantes no han acordado una postura común y tendrán libertad para quedarse en la ciudad o volver esta noche a su lugares de origen.

Una de las representantes de los manifestantes ha anunciado a los agricultores presentes en la Plaça Sant Jaume que harán una reunión donde tiene aparcados los tractores para decidir quién se va y quién se queda. Ante el desacuerdo manifestado por los manifestantes, ha asegurado que "volveremos" y que "aquí no se ha acabado nada".

Desde las asociaciones convocantes han pedido respeto a las decisiones de las diferentes delegaciones y, al mismo tiempo, han lamentado que "sabíamos que en una hora no nos iban a decir que ya no tenemos que hacer tal o cual papel. Eso no se decide en una hora".

En ese momento han surgido las primeras divergencias entre los agricultores, que han manifestado su descontento con algunos de los representantes de los sindicatos y han abucheado la decisión de volver a sus granjas. También han proferido gritos contra el conseller Mascort.