La OMS advierte de un aumento del 77% de los casos de cáncer para 2050: el tabaco, la obesidad y la contaminación están detrás

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebrará el próximo día 4, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado este jueves un informe elaborado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), en el que se pronostican más de 35 millones de nuevos casos de cáncer para el año 2050 a nivel global, un aumento del 77 % con respecto a los 20 millones de casos estimados en 2022. El envejecimiento de la población, y su crecimiento, así como el tabaco, el alcohol, la obesidad y la contaminación del aire son "factores clave" que los especialistas sitúan detrás del rápido crecimiento augurado.

Además, la OMS espera que los países con un nivel de desarrollo alto experimenten el mayor aumento absoluto en la incidencia, con 4,8 millones de nuevos casos adicionales pronosticados para 2050 en comparación con las estimaciones de 2022. Sin embargo, el aumento proporcional de la incidencia es más "sorprendente" en los países con niveles bajos de desarrollo, donde sube un 142%, y en los países con desarrollo medio, donde se espera un crecimiento del 99%. Asimismo, se prevé que la mortalidad por cáncer en estos países casi se duplique para 2050.

"El impacto de este aumento no se sentirá de manera uniforme en países con diferentes niveles de desarrollo. Aquellos que tienen menos recursos para gestionar la carga del cáncer serán los más afectados por la carga mundial del cáncer", ha afirmado el doctor Freddie Bray, jefe de la Subdivisión de Vigilancia del Cáncer de la IARC. "A pesar de los avances que se han logrado en la detección temprana del cáncer y en el tratamiento y atención de los pacientes con cáncer, existen disparidades significativas en los resultados del tratamiento del cáncer no solo entre las regiones de altos y bajos ingresos del mundo, sino también dentro de los países. El lugar donde vive alguien no debe determinar si vive o no. Existen herramientas para permitir a los gobiernos priorizar la atención del cáncer y garantizar que todos tengan acceso a servicios asequibles y de calidad. No se trata solo de una cuestión de recursos, sino de voluntad política", ha agregado el doctor Cary Adams, director de la UICC (Unión para el Control Internacional del Cáncer), en una nota de prensa publicada este jueves por la OMS.

Por ejemplo, para el cáncer de mama, en países con un nivel de desarrollo muy alto, la OMS prevé que a una de cada 12 mujeres se le diagnosticará cáncer de mama a lo largo de su vida, y que una de cada 71 morirá a causa de esta enfermedad. Por el contrario, en países con un nivel de desarrollo bajo, si bien solo una de cada 27 mujeres es diagnosticada con cáncer de mama a lo largo de su vida, una de cada 48 mujeres muere.

Las mujeres que viven en países con menos recursos tienen un 50 por ciento menos de probabilidades de ser diagnosticadas de cáncer de mama que las de países de mayor renta, "y, sin embargo, corren un riesgo mucho mayor de morir de la enfermedad debido al diagnóstico tardío y al acceso inadecuado a un tratamiento de calidad", ha explicado la doctora Isabelle Soerjomataram, jefa adjunta de la Subdivisión de Vigilancia del Cáncer del IARC.

