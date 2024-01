Un equipo español desarrolla un nuevo test de sangre que detecta el cáncer colorrectal, que crece de forma "preocupante" en los jóvenes

Gracias a la sangre que voluntariamente han cedido más de 600 personas se ha podido llevar a cabo este avance científico que da un paso más en la investigación contra el cáncer de colon y recto: un test de sangre que detecta con un 93% de sensibilidad la presencia de ADN tumoral en pacientes, incluso en estadios iniciales. Esta técnica, desarrollada por un equipo de investigadores del Hospital del Mar de Barcelona, es mucho más práctica y sencilla para los pacientes, por lo que los médicos auguran que permitiría incrementar la participación de la población en los programas de cribado, que actualmente se dirigen a todas las personas entre los 50 y 69 años, pero la cobertura supera tímidamente el 62%, según los datos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

En la investigación, cuyos resultados se han publicado en la revista Annals of Oncology, han participado especialistas de Digestivo, Oncología, Epidemiología y Anatomía Patológica del Hospital del Mar. La "gran novedad" del trabajo es la técnica utilizada para detectar marcadores tumorales en sangre periférica: la biopsia líquida, que consiste en la detección de material genético del tumor en un fluido corporal, en este caso, en la sangre. Así lo describe a 20minutos una de las coautoras del estudio, la oncóloga Joana Vidal.

Uno de los pilares básicos para el abordaje del cáncer es la prevención y para ello es clave la máxima participación de la población en los programas de cribado. Los investigadores creen que esta nueva técnica, "muy investigada en los últimos años en oncología", y que a efectos prácticos es un análisis de sangre para los pacientes, podría aumentar ese 62,5% de personas de entre 50 y 69 años que se someten a la prueba de los cribados actuales, consistentes en una toma de muestras de heces que la población debe llevar a las farmacias para que los servicios sanitarios las analicen. Con este nuevo test, en cambio, el paciente apenas requeriría proactividad puesto que ya no tendría que manipular sus heces, sino que el médico de cabecera podría incluso incluirlo en los valores a observar en una analítica regular.

Según explica Vidal, "hemos hecho un estudio piloto para comprobar que con esta técnica somos capaces de detectar cáncer colorrectal. No es un estudio comparativo con los test que están ahora en el mercado, pero sí podemos decir que es igual de eficaz. Para validarlo en la práctica clínica necesitamos tener resultados en muchos más pacientes, lo cual ya se ha hecho en paralelo en EE UU con un estudio con miles de pacientes y los datos se van a presentar ante las autoridades sanitarias próximamente. En Europa y España no sé cuándo llegará, ojalá que cuanto antes mejor y ojalá que se extienda a muchos otros tipos de cáncer para que, en un futuro, y esto ya es ciencia ficción, con una analítica te puedan decir si tienes o no algún tumor en fases muy iniciales que todavía no haya dado la cara clínicamente".

En el estudio se analizaron 623 muestras de sangre, de la cuales 318 eran de personas que se habían sometido entre los años 2017 y 2018 a una colonoscopia después de que la prueba de sangre oculta en heces diese positivo. El resto se trataba de personas a quien se había detectado un cáncer de colon. "Los porcentajes de detección de cáncer de nuestra metodología se asemejan a los demostrados por los test de sangre oculta heces", afirma Vidal. Las dos pruebas tienen sensibilidades altas, de más del 80%. En concreto, el test de sangre ha demostrado una sensibilidad del 93%, lo cual quiere decir que, de cien pacientes con cáncer, a 93 se lo detectaría y a siete les daría como resultado un falso negativo, se escaparían. Para lesiones premalignas, esto es, preneoplásicas, como por ejemplo un pólipo avanzado en el colón que pudiera desarrollar en el futuro un cáncer, esta prueba ha arrojado un 23% de sensibilidad. Este test en sangre no detecta predisposición genética a padecer cáncer.

El objetivo de este trabajo, en palabras de Vidal, es "mover la biopsia líquida a unas fases muy incipientes, ser capaces de diagnosticar el cáncer en estadios muy iniciales para poder así aumentar el diagnóstico y las tasas de curación, cuanto antes diagnostiquemos un cáncer, más probabilidades tenemos de curarlo", explica.

Según ha detallado el Hospital del Mar en una nota de prensa, el test busca ADN procedente del tumor en el colon utilizando diferentes estrategias simultáneamente: analiza la presencia de mutaciones del ADN, metilaciones, así como fragmentómica, es decir, alteraciones relacionadas con el tumor, ampliando el espectro de posibles marcadores. "El análisis de múltiples marcadores permite incrementar la sensibilidad en la detección del ADN tumoral circulante, que en los estadios más iniciales del tumor puede estar muy poco presente en las muestras de sangre", ha agregado en el comunicado la doctora Beatriz Bellosillo, jefa de sección de Diagnóstico Molecular del Servicio de Anatomía Patológica.

De izquierda a derecha, Beatriz Bellosillo, Joana Vidal, Xavier Bessa y Andrea Burón. HOSPITAL DEL MAR

Aumento en población joven

En los últimos años, en los países occidentales, ha aumentado entre un dos y un cuatro por ciento los casos de cáncer de colon en personas de menos de 45 años. Un aspecto "muy preocupante" para los oncólogos y objeto de numerosos estudios.

Vidal apunta que para dar con las causas a este adelanto en la aparición de estos tumores en la población "se necesitan estudios muy amplios", pero de momento todo va sugiriendo que los hábitos de salud de la población occidental (la dieta, realizar o no ejercicio físico de forma regular, el consumo de tabaco o alcohol...) son "un factor importante", así como la contaminación ambiental. "A nivel genético, no se han visto diferencias entre estos tumores y los que desarrolla la gente mayor, con lo cual pensamos que hay factores ambientales que lo tienen que explicar. El tabaco, la dieta, el alcohol, [la falta de hacer] ejercicio... siempre son los mismos sospechosos".