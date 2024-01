Estos son los cinco cribados principales para detectar el cáncer precozmente y en qué casos debes considerar hacértelos

La Sociedad Española de Oncología Médica estima que en 2023 se diagnosticaron 279.260 nuevos casos de cáncer en nuestro país, lo que convierte esta clase de enfermedades en uno de los principales retos de salud pública.

Aunque son patologías muy complejas y por lo general difíciles de tratar, lo cierto es que uno de los mayores esfuerzos que pueden realizarse para disminuir la carga que suponen es el de la detección temprana; cuando los tumores comienzan a abordarse en sus primeras fases, el pronóstico es mucho mejor para el paciente. Por ello, las autoridades sanitarias de todo el mundo llevan tiempo insistiendo en los programas de cribado.

Tal y como apunta el portal de noticias sobre salud Healthline, en la actualidad hay cinco cribados del cáncer que son de una relevancia especial para la mayoría de las personas. Estos son la mamografía (prueba de cribado del cáncer de mama), el cribado del cáncer cervical, el cribado colorrectal, el cribado del cáncer de próstata y el cribado del cáncer de pulmón.

Mamografía

La mamografía consiste en una radiografía del pecho, lo que permite un análisis en búsqueda de algunos de los signos tempranos del cáncer. Realizárselas de manera regular permite a los médicos analizar los cambios que se producen a lo largo del tiempo, permitiéndoles detectar los tumores hasta tres años antes de que sean palpables.

Por ello, para las mujeres que tienen un perfil de riesgo normal (esto es, aquellas que no tengan antecedentes de tumores mamarios, historia familiar de cáncer de mama, han recibido radioterapia en el pecho antes de la edad de 30 años o portan una mutación que aumente el riesgo de padecer cáncer de mama), la Sociedad Americana del Cáncer recomienda:

Mujeres entre 40 y 44 años: Pueden empezar a realizarse mamografías anualmente.

Pueden empezar a realizarse mamografías anualmente. Mujeres entre 45 y 54 años: Deberían realizarse mamografías cada año.

Deberían realizarse mamografías cada año. Mujeres mayores de 55 años: Pueden decidir realizarse mamografías anuales o bianuales.

En pacientes con un riesgo mayor, el médico puede recomendar mayores frecuencias o el complemento con otras pruebas, como pruebas de ultrasonido o de resonancia magnética.

Cribado de cáncer cervical

En la actualidad existen dos pruebas empleadas para la detección temprana y la prevención del cáncer cervical, que afecta al cuello del útero en las personas con vagina. En ambos casos, se realizan recogiendo pequeñas muestras de la mucosa cervical y analizándolas en el laboratorio.

El test del virus del papiloma humano (HPV), que detecta dicho virus capaz de causar cambios en las células cervicales. Cuando la infección no desaparece por sí sola, puede provocar verrugas genitales y cáncer.

(HPV), que detecta dicho virus capaz de causar cambios en las células cervicales. Cuando la infección no desaparece por sí sola, puede provocar verrugas genitales y cáncer. El raspado papular busca por cambios celulares que, si no se tratan, pueden conducir a la aparición de cáncer de cervix.

Los cribados del cáncer cervical normalmente comienzan a partir de la edad de 18 años, con una frecuencia que determina el médico de cabecera o el ginecólogo en función de la edad.

Cribado colorrectal

En la actualidad, se recomienda el cribado del cáncer colorrectal a todos los hombres y mujeres de entre 45 y 75 años de edad que se sometan a cribados de cáncer colorrectal; a partir de esa edad, o las personas que tengan un perfil de riesgo incrementado deberían consultar con su médico sobre la frecuencia con la que deberían realizarse las pruebas.

Existen varios procedimientos diferentes que pueden detectar la aparición de pólipos o cáncer colorrectal, como la sigmoidoscopía o los test de heces, pero la colonoscopia es la más efectiva y la más empleada. Con este método, se introduce un tubo flexible por el recto y colon y se comprueba la presencia de pólipos o cáncer; si se encuentra alguna de estas anomalías, en muchos casos pueden extirparse durante el mismo procedimiento.

Si los resultados son normales, se suele recomendar la realización de otra prueba a los diez años; no obstante, el intervalo podría variar en función del riesgo individual y familiar del paciente.

Cribado del cáncer de próstata

El test de sangre del antígeno específico de la próstata (PSA) detecta una proteína generada por las células de la glándula prostática (tanto las normales como las cancerígenas). Cuanto mayores sean los niveles, mayor es la probabilidad de que exista un tumor de la próstata.

No existe consenso médico en el nivel concreto a partir del que se recomiendan realizar pruebas ulteriores, por lo que la decisión puede depender del criterio de cada profesional. En cualquier caso, se recomienda plantear el cribado a todos aquellos hombres a partir de los 50 años con riesgo normal, de 45 con ciertos factores de riesgo (afroamericanos o los que tengan un pariente de primer grado diagnosticado de cáncer de próstata antes de los 65 años) y a partir de los 40 con riesgo alto (varios parientes de primer grado diagnosticados de cáncer de próstata a edades tempranas).

Cribado del cáncer de pulmón

El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos recomienda someterse a programas de cribado del cáncer pulmonar a todas aquellas personas que reúnan los siguientes tres criterios:

Tengan un historial de haber fumado un paquete al día o más durante 20 años, o dos paquetes al día o más durante diez años.

Sean fumadores actualmente o sean exfumadores que han dejado el hábito en los últimos quince años.

Tengan entre 50 y 80 años de edad.

La prueba recomendada es la tomografía computarizada de dosis baja (LDCT). Se trata de una prueba de imagen que emplea rayos X para tomar una imagen de los pulmones.

¿Cómo puedo acceder a estos cribados?

En España, los programas de cribado a través de la Seguridad Social dependen de cada comunidad autónoma, pues son estos ámbitos territoriales los que poseen la mayoría de competencias en materia sanitaria. Los requisitos pueden variar, pero para aquellas personas que los reúnan por lo general el procedimiento es el mismo que para solicitar una cita en Atención Hospitalaria.

