El tiempo de ejercicio físico que ayuda los pacientes con cáncer de pulmón avanzado a prolongar su vida según una investigación

En 2023, el cáncer de pulmón fue diagnosticado en 31.282 casos, lo que le convierte en la tercera enfermedad maligna superada por el cáncer de mama y el cáncer de recto y ano, el que más casos genera cada año. Las investigaciones siguen volcadas en la forma de parar el auge de diagnósticos de cáncer, así como sus efectos negativos y graves en el organismo. Así pues, investigadores de la Universidad de Curtin en Australia han dado con un nuevo hallazgo beneficioso para afrontar la etapa más avanzada del cáncer de pulmón.

Los investigadores siguieron día a día la actividad física de 89 personas diagnosticadas con cáncer de pulmón en etapa avanzada, es decir, tenían tumores inoperables y, por tanto, incurables. Tras doce meses comenzaron a hacer una comparación basándose en la tasa de mortalidad de aquellas personas que practicaron ejercicio desde niveles moderados a vigorosos, como los de una caminata, con aquellos que estuvieron inactivos. Fue entonces cuando hallaron resultados significativos como para abrir un nuevo camino.

Cinco minutos bastan para prolongar la vida

Cáncer de pulmón Getty Images/iStockphoto

La investigación liderada por el profesor Vin Cavalheri ha descubierto que con tan solo 4,6 minutos de ejercicio, los pacientes con cáncer de pulmón en etapa avanzada reducían su tasa de mortalidad en un 60%. El estudio se elaboró durante 12 meses en el que aquellos pacientes que practicaron ejercicio físico a niveles moderados y vigorosos prolongaron su vida más que aquellos inactivos.

Cavalheri reconoce haber iniciado esta investigación debido a que "anteriormente demostramos que las personas con cáncer de pulmón inoperable eran muy sedentarias". También, asegura, que lo eran antes de empezar el tratamiento, por lo que decidieron realizar la investigación esperando encontrar los resultados significativos que finalmente han hallado. Ahora, eso les ha llevado a preguntarse sobre cómo se puede motivar a personas que presentan un cáncer de pulmón avanzado a hacer ejercicio físico.

Para ello, el profesor tiene claro que deberá ser una pauta individualiza y huir de aquellas generales que algunas personas pueden ver como inalcanzables. "Necesitamos un marco de apoyo que permita a las personas recién diagnosticadas con cáncer de pulmón inoperable participar en actividad física en función de sus circunstancias y objetivos únicos", relata Cavalheri.

Qué ejercicios se recomiendan en pacientes con cáncer

Caminar es una de las actividades más frecuentes entre los adultos que quieren llevar una vida más activa

Desde organismos como la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer o la Asociación España contra el Cáncer hacen una serie de recomendaciones que se inician, como se viene comentando, en no dejar que el cáncer y su tratamiento favorezcan la inactividad (siempre que sea posible). Además, al igual que el profesor Cavalheri, estos organismos ponen de manifiesto la necesidad de contar con orientaciones propias al tipo de cáncer y etapa en la que se encuentre.

No obstante, y a modo de ejemplo, sí que hay una idea general de los ejercicios prácticos que pueden realizar pacientes con cáncer, y son los siguientes:

Ejercicio aeróbico. Es lo que se llama cardio, eleva la frecuencia cardíaca, fortalece corazón y pulmones y reduce la fatiga durante y después del tratamiento. Lo más recomendado es caminar unos 40-50 minutos, 3-4 veces por semana a ritmo moderado.



Es lo que se llama cardio, eleva la frecuencia cardíaca, fortalece corazón y pulmones y reduce la fatiga durante y después del tratamiento. Lo más recomendado es caminar unos 40-50 minutos, 3-4 veces por semana a ritmo moderado. ​Ejercicios de fuerza. El entrenamiento de fuerza es crucial durante el tratamiento del cáncer para prevenir la pérdida muscular causada por la inactividad y debilidad inducida por algunos tratamientos. Construir masa muscular mejora el equilibrio, reduce la fatiga, facilita las actividades diarias y combate la osteoporosis asociada a ciertos tratamientos contra el cáncer.



El entrenamiento de fuerza es crucial durante el tratamiento del cáncer para prevenir la pérdida muscular causada por la inactividad y debilidad inducida por algunos tratamientos. Construir masa muscular mejora el equilibrio, reduce la fatiga, facilita las actividades diarias y combate la osteoporosis asociada a ciertos tratamientos contra el cáncer. Ejercicios de equilibrio. La falta de equilibrio puede ser un efecto secundario de los tratamientos para el cáncer, por lo que hacer ejercicios orientados a este ayudan a recuperar la función y movilidad, previenen caídas y facilitan el retorno a actividades diarias de manera segura.

La falta de equilibrio puede ser un efecto secundario de los tratamientos para el cáncer, por lo que hacer ejercicios orientados a este ayudan a recuperar la función y movilidad, previenen caídas y facilitan el retorno a actividades diarias de manera segura. ​Estiramientos. Estirar regularmente mejora la flexibilidad, la postura y el flujo sanguíneo. Es beneficioso tras tratamientos contra el cáncer, como la radioterapia y cirugía, para recuperar movilidad y flexibilidad.

Antes de comenzar cualquier programa de ejercicio, es crucial consultar con el equipo médico para obtener orientación y recomendaciones personalizadas. Además, los profesionales de la salud pueden adaptar los ejercicios según la etapa del tratamiento y las necesidades específicas del paciente.

Referencias

Cavalheri, V., Grigoletto, I., McVeigh, J. A., Manners, D. N., Boyle, T., Peddle-McIntyre, C. J., Thomas, R., Leong, J., Bowyer, S., Mooney, K., Straker, L., & Galvão, D. A. (2023). Association between physical activity and reduced mortality in inoperable lung cancer. Journal of Clinical Medicine, 12(23), 7346. https://doi.org/10.3390/jcm12237346

Actividad física y el paciente de cáncer. (s. f.). American Cancer Society. https://www.cancer.org/es/cancer/supervivencia/bienestar-tras-el-tratamiento/actividad-fisica-y-el-paciente-de-cancer.html

Cáncer, A. E. C. E. (2022, 22 agosto). Qué ejercicios hacer en casa para mantenerse activo. Blog de la Asociación Española Contra el Cáncer. https://blog.contraelcancer.es/ejercicios-para-hacer-en-casa-pacientes-cancer/

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.