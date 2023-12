Encuentran una forma de identificar diferentes tipos de cáncer a partir de un test de saliva

Durante el año 2023 se estima que se han diagnosticado en nuestro país, según la Sociedad Española de Oncología Médica, casi 280.000 casos de cáncer. Se trata de un problema de salud pública de gran magnitud, especialmente si tenemos en cuenta que no existen realmente tratamientos curativos para esta enfermedad.

A pesar de ello, sí que contamos con estrategias para combatirlos, que en muchos casos pasan por mejorar el diagnóstico: con el cáncer, la detección y el tratamiento tempranos determinan en gran medida el pronóstico del paciente.

Los secretos de los glicanos

Contribuyendo a este esfuerzo, un grupo de científicos de la Universidad de Gotemburgo (Suecia) ha encontrado recientemente que los cambios estructurales en un tipo de moléculas de azúcar llamadas glicanos, presentes en las células del cáncer, pueden ayudar a identificar tipos específicos de tumor.

Según han publicado estos autores en el medio especializado Cell Reports Methods, con la ayuda de herramientas de Inteligencia Artificial estos hallazgos eventualmente podrían emplearse para desarrollar un test de sangre o de saliva capaz de identificar diferentes tipos de cáncer.

Los glicanos son una clase compleja de moléculas de azúcar que se unen a las proteínas y las grasas de nuestro organismo. Pues bien, hace tiempo se sabe que diferentes procesos que tienen lugar en el cáncer (como las mutaciones en el ADN tumoral) pueden provocar cambios en la estructura y la función de los glicanos. Adicionalmente, la inflamación y otras condiciones sistémicas asociadas a los tumores también pueden ejercer un impacto sobre estas moléculas.

Una base para test de saliva o de sangre

Para llevar a cabo este estudio, los investigadores analizaron tejidos sanos y tumorales de alrededor de 220 personas con cánceres diagnosticados, incluyendo gástricos, de piel, de hígado, de próstata, colorrectal y ovárico. Por medio de una Inteligencia Artificial, fueron capaces de encontrar diferencias en la subestructura de la molécula de glicano en función del tipo de cáncer.

Este método, defienden, podría aplicarse al desarrollo de un test de sangre o de saliva para conseguir una detección más rápida en estadios tempranos del cáncer. Igualmente, opinan que podría servir de base para técnicas de monitoreo de la progresión del cáncer mínimamente invasiva.

Con tal fin, los autores están planeando recoger más datos sobre el cáncer, especialmente a partir de muestras de saliva de pacientes con cáncer de pulmón, para extender y mejorar sus resultados.

Referencias

