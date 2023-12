Once ensayos clínicos sobre humanos que serán la clave de la medicina en 2024, según la revista Nature

La medicina vive tiempos espectaculares, las nuevas técnicas hacen que los avances lleguen casi cada día, eso en un pasado no tan lejano en España nos hubieran parecido más propios de la ciencia ficción. Desde aplicaciones tecnológicas de Inteligencia Artificial a sofisticadas terapias inmunológicas para combatir el cáncer, son muchos los avances que están a las puertas de llegar a la realidad clínica cotidiana.

Para que un fármaco, terapia o tratamiento se apruebe, previamente debe ser sometida a varios ensayos clínicos, que no son otra cosa que los procedimientos por los que se prueban su eficacia y seguridad en seres humanos. En este sentido, la prestigiosa revista científica Nature Medicine ha identificado cuáles son los once ensayos clínicos que pueden ser determinantes en la medicina durante el año 2024.

1. Edición genética para tratar la hipercolesterolemia

El fármaco experimental VERVE-101 ha dado recientemente mucho que hablar, ya que podría convertirse en el primer medicamento que edita el genoma humano en el propio organismo en aprobarse para su uso en humanos. Su objetivo es tratar ciertas formas familiares graves de hipercolesterolemia (colesterol elevado) en las que intervienen ciertas mutaciones en el gen PCSK9.

2. IA para diagnosticar el cáncer de pulmón

El siguiente puesto lo ocupa un estudio que está probando si la inteligencia artificial puede ayudar a identificar radiografías de tórax de pacientes que se beneficiarían de una tomografía computarizada el mismo día para lograr un diagnóstico precoz del cáncer de pulmón.

3. Vacuna de células T para el VIH

La pandemia aún activa de VIH se ha cobrado ya más de 40 millones de vidas. Ahora, un ensayo clínico evaluará la seguridad y la eficacia de VIR-1388, una vacuna para la prevención de la infección con el VIH. Este suero utiliza un vector de citomegalovirus para inducir respuestas inmunes de las células T frente a la adquisición del VIH.

4. Aplicación terapéutica contra la depresión perinatal

Los recursos de atención a la salud mental son una asignatura pendiente incluso en muchos países entre los más desarrollados del mundo en materia sanitaria. Afortunadamente, un aumento en la concienciación ha conducido a numerosas iniciativas que buscan paliar esta deficiencia.

Así, Nature cita el ensayo clínico de una aplicación para tratar la depresión perinatal, un trastorno que afecta a numerosas madres antes e inmediatamente después del parto. El sistema, concretamente, permite a otras mujeres de la misma comunidad proveer una intervención a pacientes en el segundo y tercer trimestre de gestación con trastorno depresivo mayor.

5. Terapia a base de células madre para el párkinson

En los últimos años se han venido desarrollando enfoques que buscan emplear células madre embrionarias (un tipo de célula que tiene la capacidad de 'especializarse' y dar lugar a casi cualquier otro tipo de célula) para el trastorno de ciertas enfermedades especialmente de tipo neurodegenerativo. Este ensayo evaluará el potencial de este enfoque para afrontar el párkinson.

6. Aprendizaje automático para el triaje de pacientes

En medicina, el triaje de los pacientes es su clasificación en función del tipo y gravedad de su dolencia, para establecer el orden y el lugar en el que deben ser atendidos.

Pues bien, Nature ha destacado un ensayo clínico que está evaluando las aplicaciones de un modelo de Inteligencia Artificial (IA) para ayudar a predecir el riesgo de mortalidad entre los pacientes tratados en los servicios de urgencia.

7. Una inmunoterapia frente al melanoma

El melanoma es uno de los tipos más frecuentes y graves de cáncer que afectan a la piel de las personas. En los últimos tiempos, una de las grandes promesas frente a él radica en las terapias inmunológicas, que emplean de diversas maneras el propio sistema inmune del organismo para combatir los tumores.

Este ensayo clínico de fase 3 probará una nueva estrategia coadyuvante (en combinación con otras técnicas) de inmunoterapia frente al estándar actual, en busca de mejoras en la eficacia y en la seguridad.

8. Eficacia a largo plazo de la vacuna contra la malaria

Las vacunas para la malaria han supuesto un auténtico dolor de cabeza para los investigadores, ya que para que funcionen deben instigar una respuesta de anticuerpos inusualmente alta.

En la actualidad, se está probando la eficacia en el largo plazo de un suero que ya está en uso, llamado R21, y que emplea características similares a las que han tenido éxito en vacunas como la del papiloma humano.

9. Fármaco contra la metástasis cerebral

La metástasis cerebral es una complicación mayor del cáncer avanzado de mama para la cual en la actualidad existen muy pocas opciones. Este ensayo busca cambiar eso, testando un fármaco que tiene como objetivo la proteína HER2, cuyos niveles elevados son característicos de ciertos cánceres de mama.

10. Intervención para la salud mental en infantes

Los niños que tienen que criarse fuera de sus hogares por el abuso o la negligencia de los progenitores son uno de los grupos más vulnerables a nivel de salud mental de cualquier sociedad. Por ejemplo, sus riesgos de suicidio, encarcelamiento o desempleo son muy superiores a los de la media.

En el primer ensayo aleatorizado y controlado de su tipo, estos autores están investigando la eficacia y el coste de un modelo de intervención para la salud mental de los niños de entre 0 y 5 años de edad en cuidados de acogida, evaluando cómo se traduce en pronósticos a los dos años y medio.

11. Un cribado por TAC del cáncer de pulmón

Uno de los grandes retos en la lucha contra el cáncer está en su identificación temprana, ya que este logro mejora con mucho el pronóstico del paciente. Así, en tercer lugar se encuentra un ensayo relacionado con el cáncer que comprobará si el cribado cada dos años de cáncer de pulmón mediante TAC iguala la eficacia de las pruebas anuales a la hora de prevenir muertes en quienes no presentan anomalías en su primera exploración.

