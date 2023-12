Pasar demasiadas horas sentada incrementa el riesgo de cáncer en mujeres, según algunos estudios

Cada vez somos más sedentarias. Quizás, porque el ejercicio físico no forma parte de nuestros hábitos diarios o porque tenemos trabajos en los que debemos estar sentadas muchas horas. La Encuesta de Salud de la Fundación Española del Corazón, además, revela que el 22,4% de las mujeres son más sedentarias que los hombres (16,2%).

En ella, asimismo, se habla del sedentarismo como un factor clave de riesgo cardiovascular. Y es que si no nos movemos nuestra salud se verá, al final, comprometida. Sin embargo, algunos estudios han descubierto otra consecuencia que tiene pasar demasiadas horas en una silla, más allá del cardiovascular. Se trata del cáncer.

El sedentarismo y el riesgo de cáncer de colon, endometrio y pulmón

El estudio Sedentary behavior increases the risk of certain cancers sintetizó los resultados de diferentes investigaciones —en total unas 43— para llegar a la conclusión de que el cáncer de endometrio y de pulmón aumentaban al ver la televisión durante un largo tiempo. Y es que, según los últimos datos, la población española pasa una media de 3 horas sentada frente a este aparato.

Esto es significativo, puesto que en el estudio se observó un aumento del riesgo de cáncer de colon por cada 2 horas que se pasasen sentados al día. Y es que más tiempo sentados implica menor actividad física, lo que se traduce en mayores problemas de salud a largo plazo.

La relación entre estar sentada y los miomas uterinos

En otra de las investigaciones, también se comprobó que pasar demasiado tiempo sin moverse incrementaba el riesgo de padecer miomas uterinos. Aunque es una patología benigna, el doctor Javier Monleón, ginecólogo en el Hospital de La Fe de Valencia explica que "hay mujeres que tienen un sangrado menstrual más abundante, además de dolores importantes y síntomas de compresión, pesadez, hinchazón, con un impacto en la calidad de vida brutal".

Por lo tanto, una buena manera de prevenir el riesgo de miomas uterinos, es empezar a hacer más ejercicio físico, quizás dando paseos, practicando deporte o disfrutando del aire libre unos minutos al día.

El sedentarismo aumenta el riesgo de cáncer de mama en un 71%

Uno de los cánceres frecuentes en las mujeres es el de mama. Según la información más reciente, en 2022 se diagnosticaron 34.740 casos y el sedentarismo podría incrementar el riesgo de padecerlo. Esto es lo que afirma una investigación que realizó el Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama. Marina Pollán, la doctora e investigadora principal del estudio, explicó que "se ha estimado que la inactividad física está detrás del 10% del cáncer de mama en todo el mundo".

Empezar a hacer ejercicio moderado caminando 30 minutos cada día y, después, incrementando ese tiempo progresivamente es ya un cambio importante. Y es que hay trabajos en los que, necesariamente, hay que estar sentada durante mucho tiempo. Por lo tanto, conviene paliar eso con pasatiempos que no sean ver la televisión, sino que impliquen movimiento. Solo de esta forma podremos reducir el riesgo de cáncer que el sedentarismo incrementa.

