Un nuevo test de sangre permite detectar más temprano el cáncer de pulmón

Entre todos los cánceres, el que más muertes causa en España es el de pulmón. Con todo, estos tumores no siempre son iguales: la tasa de supervivencia a los cinco años depende en gran medida del tipo concreto, de si se ha expandido a otras regiones del cuerpo y de lo pronto que se detecte. De hecho, el cáncer de pulmón es mucho más curable cuando se detecta en etapas tempranas.

Por desgracia, los estudios que se han llevado a cabo al respecto han encontrado que la mayoría de los casos de cáncer de pulmón se diagnostican en etapas avanzadas, debido en buena parte a que muchos pacientes no muestran sintomatología obvia al comienzo de la enfermedad.

Un análisis de sangre que evita resultados falsos

Para atajar este problema, los científicos llevan tiempo trabajando en diversas técnicas de cribado. En la actualidad, la mejor con la que contamos es un procedimiento de imagen llamado tomografía computarizada (CT) que, no obstante, en ocasiones arroja falsos negativos o positivos.

Sin embargo, un grupo de investigadores ha presentado unos resultados iniciales en el Congreso anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica en los que detallan un nuevo test de sangre para detectar cáncer de pulmón en sus etapas iniciales. Según recoge el portal de noticias sobre salud Medical News Today, el sistema, desarrollado por la compañía de genómica del cáncer Personalis Inc. detecta pequeños restos de ADN tumoral circulantes en la sangre (lo que constituye un marcador de cáncer residual o recurrente) y además permite establecer características como el riesgo de recurrencia.

Precisamente, los autores de la técnica destacan la relevancia de poder clasificar a los pacientes en función a su riesgo, de manera que sea posible aplicar terapias más intensivas a las personas que más puedan necesitarlas y abrir la puerta a enfoques más personalizados en función de las características particulares de cada caso.

¿Cuáles son los primeros síntomas del cáncer?

A pesar de su gran agresividad, en un gran porcentaje de pacientes el cáncer de pulmón puede no producir síntomas en sus fases más tempranas y es por eso que suele ser diagnosticado en estadios avanzados, para los que la tasa de supervivencia se reduce considerablemente.

Así, algunos de los signos de alerta más frecuentes al comienzo de la enfermedad son los siguientes:

Cansancio.

Pérdida de apetito.

Pérdida de peso.

Tos seca con o sin flema.

Tos con sangre en el esputo (hemoptisis).

Dificultad para respirar (disnea).

Dolor si afecta a estructuras óseas.

La tos persistente es uno de los síntomas más frecuentes en la mayoría de pacientes, aunque también es probable que padezcan disfonía, esto es, cambios en la voz, así como disfagia, que ocurre cuando "el paciente tiene la sensación de que la comida se le queda detenida en la mitad del tórax", explican en la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Asimismo, este tumor puede originar dolor en la zona de la espalda más localizado y cuando se encuentra en fases avanzadas puede manifestarse con debilidad, dolor de huesos y articulaciones, confusión, mareos y cansancio generalizado.

