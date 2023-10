Los beneficios para la salud de incluir el tomate en tu dieta

El tomate, con su atractivo color rojo y sabor jugoso, es una fuente rica de nutrientes que aportan múltiples ventajas para la salud. A lo largo de la historia, el tomate ha sido aclamado como un ingrediente culinario esencial en numerosas culturas, y su popularidad continúa en constante crecimiento. De hecho, en España se consumen alrededor de 601 millones de tomates al año según datos de Statista.

Desde su riqueza en antioxidantes, como el licopeno, hasta su contribución a la salud cardiovascular y ocular, el tomate es un ejemplo perfecto de cómo la alimentación puede ser una herramienta poderosa para el cuidado de la salud, este artículo explora los múltiples aspectos positivos de incluir tomates en tu alimentación diaria.

1. Poder antioxidante y protección contra el cáncer

Es un alimento de alto poder antioxidante, por lo que siempre es una buena idea incluirlo en la dieta y comerlo de manera frecuente. Pixabay/Couleur

El licopeno, un antioxidante prominente en los tomates, ha sido ampliamente estudiado por sus efectos protectores contra varios tipos de cáncer. Según un estudio publicado, el consumo regular de licopeno puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer de próstata, pulmón y estómago. "Cuando una molécula se oxida, transmite esta condición a otras moléculas amplificando el proceso". Los antioxidantes en los tomates ayudan a combatir los radicales libres y protegen las células del daño.

2. Salud cardiovascular

Mantener el colesterol controlado es básico para una correcta salud cardiovascular. iStockphoto

Según otro estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina, el potasio en los tomates desempeña un papel crucial en la regulación de la presión arterial, lo que contribuye a la salud del corazón. Además, los compuestos antioxidantes y el licopeno pueden reducir el riesgo de enfermedades cardíacas al mantener las arterias más flexibles y prevenir la oxidación del colesterol LDL ("colesterol malo").

3. Mejora de la visión

Incluir tomate en tu dieta puede reducir el riesgo de cataratas y degeneración macular. iStockphotos

Según la Academia Americana de Oftalmología, la vitamina C y los antioxidantes presentes en los tomates son beneficiosos para la salud ocular. Estos nutrientes ayudan a mantener una buena visión y pueden reducir el riesgo de enfermedades oculares relacionadas con la edad, como la degeneración macular o las cataratas.

4. Mejora la digestión y la diabetes

La fibra de los tomates contribuye a la regulación de glucosa en sangre. iStockphoto

Los tomates son bajos en calorías y ricos en fibra, lo que los convierte en un alimento ideal para quienes buscan controlar su peso. Según un estudio publicado online, la fibra en los tomates es esencial para una digestión saludable, pues contribuye a prevenir el estreñimiento y promueve un sistema digestivo en funcionamiento óptimo. Además, según la CDC, la fibra contribuye a la saciedad y ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en sangre, lo que puede ser beneficioso para las personas con diabetes tipo 2.

5. Refuerzo Inmunológico

Tomates. Imagen de Bruno /Germany en Pixabay.

Según el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, la vitamina C presente en los tomates contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico. La vitamina C es un poderoso antioxidante que ayuda a proteger las células del cuerpo contra el daño de los radicales libres. Además, esta vitamina estimula la producción de glóbulos blancos, que son esenciales para combatir infecciones y enfermedades. Por lo que incorporar tomates en tu dieta diaria, te permite defenderte de enfermedades de manera más efectiva.

Referencias

Palomo, I. et al. (2010) El consumo de tomates previene el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y cáncer: Antecedentes epidemiológicos y mecanismos de acción. Idesia [online]. 2010, vol.28, n.3 Consultado el 14 de octubre de 2023 en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34292010000300016

Willcox, J.K., et al. (2003) Tomatoes and cardiovascular health. National Library of Medicine, Crit Rev Food Sci Nutr. 2003;43(1):1-18. doi: 10.1080/10408690390826437. Consultado el 14 de octubre de 2023 en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12587984/

Escudero Alvares, E. et al. (2006) La fibra dietética. Nutr. Hosp. [online]. 2006, vol.21 Consultado el 14 de octubre de 2023 en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112006000500007

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter