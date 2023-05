"El 88% de los casos de cáncer de pulmón están directamente relacionados con el tabaco"

La mortalidad asociada a los casos de cáncer de pulmón, el más agresivo, es equivalente a la suma de las defunciones ocasionadas por el cáncer de mama, el de colon y el de próstata juntos. Es por esta dramática razón por la que la Comisión Europea ha recomendado a los países miembros que incluyan en sus carteras sanitarias un cribado para detectar la enfermedad en sus estadios iniciales.

Desafortunadamente, el 70% de los tumores de pulmón se diagnostican cuando los síntomas han 'dado la cara', y en todos los casos ya es tarde para la cirugía que haga remitir la enfermedad.

Para saberlo todo sobre la situación actual de este 'asesino implacable', del que sólo existe una supervivencia a los 5 años del 15% (cuando se ha detectado más tarde), del aumento de casos en mujeres, de su agresividad, y los tratamientos en marcha, 20minutos ha entrevistado al Catedrático de Biología Celular e Investigador Senior del CIMA de la Clínica Universidad de Navarra, Luis Montuenga.

Para ponernos en situación, que a priori no parece muy halagüeña, explíquenos cuál es la situación del cáncer de pulmón en nuestro país.Ahora mismo en España hay 31.000 casos nuevos de cáncer de pulmón al año. De ellos, 22.000 se dan en varones, y 9.000 en mujeres. Estos son datos de la Sociedad Española de Oncología Médica.

Aparte de una gran incidencia, es un cáncer especialmente agresivo, ¿correcto?Por lo que respecta a los varones es el cáncer más mortal. En España se producen 22.000 defunciones al año: 16.000 en hombres y 6.000 en mujeres, lo que significa una de cada cinco muertes por cáncer en varones son por cáncer de pulmón. En España aún no ha sucedido, pero en Estados Unidos ya se ha convertido en el número uno en mujeres.

¿Hay casos en los que la cirugía es suficiente para curarse?Sí, lo puede ser cuando el cáncer de pulmón se ha diagnosticado en fases incipientes. Lo cual no quiere decir que estos pacientes no puedan tener recidivas. Precisamente es una de nuestras líneas de investigación con ensayos clínicos, ahora, en el CIMA de la Universidad de Navarra. Este tipo de pacientes puede que necesiten también quimioterapia o inmunoterapia.

Has dicho que el 88% de los casos son consecuencia del tabaco. ¿Qué pasa con el 12% restante?También estamos investigando mucho sobre este asunto. Existe un porcentaje muy bajo que tiene un componente genético, hay mutaciones específicas, también se habla de factores externos como la contaminación.

Y en estos casos menos previsibles, ¿hay más mujeres o más hombres?Es muy curioso, porque en el caso de los tumores de pulmón no relacionados con el tabaquismo, el que afecta a pacientes no fumadores, es más frecuente en mujeres que en hombres.

Y después están los casos en los que grandes fumadores no desarrollan cáncer de pulmón.Es cierto. Grandes fumadores que no tienen cáncer de pulmón nunca, y fumadores moderados o nulos que sí lo desarrollan. Obviamente, existe algo en el organismo que les hace más susceptibles a la carcinogénesis. No hay que olvidar que el cáncer es una enfermedad genética en cuanto a la alteración de los genes, células que se vuelven locas y se convierten en tumores.