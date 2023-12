Cómo dejar de despertarte en mitad de la noche para ir al baño

Interrumpir el descanso nocturno para ir al baño no debe convertirse en un hábito. Si sucede puntualmente y pueden identificarse las causas, como la ingesta excesiva de líquidos horas antes de irse a la cama, no hay que alarmarse. Pero si esa micción nocturna se prolonga en el tiempo, la consulta médica deberá descartar que no se trate de vejiga hiperactiva (VH), trastorno que en España afecta a más de la mitad de las personas mayores de 65 años de ambos sexos.

Al hecho de despertarse dos o más veces cada noche para orinar se denomina nicturia. La edad puede ser de hecho uno de los factores de riesgo a la hora de sufrir este trastorno, aunque los urólogos insistan en que ni la nicturia ni la vejiga hiperactiva debe ser entendida como vinculado inexorablemente al envejecimiento.

Es erróneo vincular la micción nocturna con la tercera edad, siempre y cuando no existan condicionantes asociados, como deterioro cognitivo o problemas de próstata. Pixabay

La población de la tercera edad tiene sin embargo condicionantes que sí pueden afectar a la necesidad de levantarse a miccionar por la noche, especialmente los hombres, más afectados que las mujeres entre los 50 y los 60 años, según la Asociación Europea de Urología. Así, puede influirles sufrir otras patologías, como problemas prostáticos o diabetes, que intervienen en la función de la vejiga.

Siguiendo con edades avanzadas, tampoco hay que pasar por alto condicionantes como el deterioro cognitivo, originados por un accidente cerebrovascular o bien por la enfermedad de Alzheimer, que pueden desarrollar vejiga hiperactiva.

No bebas líquidos dos horas antes… Y menos alcohol

Puede resultar muy evidente, pero sin embargo conviene recordar que a más ingesta de líquidos en las horas previas a irse a la cama, más probabilidades de tener que acudir al baño en mitad de la noche. La primera recomendación sería por tanto evitar los líquidos al menos dos horas antes.

Al hilo de lo anterior, el alcohol tiene que estar especialmente en la diana por sus propias características: suprime la hormona antidiurética que, entre otras funciones, contrae los vasos sanguíneos, ayuda a la actividad renal y regula la presión arterial, controlando así la cantidad de orina que se produce.

Quizá tengas que cambiar tu dieta

Es importante conocer hasta qué punto alimentos y bebidas pueden estar perjudicando la función de la vejiga. Además del alcohol ya indicado, sería recomendable evitar en lo posible la cafeína y la teína, así como las bebidas gaseosas. Entre los alimentos, se destaca el chocolate como perjudicial. La idea es suprimirlos de tu dieta durante al menos de una semana para ver si realmente están incidiendo o no en esa micción excesiva.

Ejercita los músculos del suelo pélvico

El suelo pélvico puede tener la clave para que los episodios de micción nocturna remitan. Para ello, se recomienda que la micción sea cronometrada y ejercitar en la medida de lo posible técnicas de contención de la vejiga. Los denominados ejercicios de Kegel pueden ser útiles en este sentido: series para apretar, sostener y relajar los músculos del suelo pélvico.

