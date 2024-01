El Gobierno anuncia un plan para promover el reparto "vinculante" y "solidario" de menores migrantes no acompañados

El Gobierno trabaja en una estrategia para repartir de forma más equitativa entre las comunidades la acogida de los menores migrantes no acompañados. Según ha avanzado este jueves la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, su departamento planea poner en marcha un "plan integral" con medidas sociales, económicas y culturales para personas migrantes y con "medidas legislativas que promuevan un reparto vinculante y solidario" de los menores.

"La solidaridad no puede ser un asunto diseño a la carta; tiene que ser una cuestión de responsabilidades vinculantes", ha aseverado la ministra en la que ha sido su primera comparecencia en la comisión del ramo del Congreso de los Diputados. "Vamos a trabajar en ese sentido en una solidaridad vinculante que permita generar una distribución", ha añadido.

Rego, que también ha avanzado que se desplazará la próxima semana a Canarias para conocer la situación actual y "recoger todas las iniciativas" que se propongan, ha asegurado que será en la Sectorial de Juventud e Infancia donde se contemplen "todos los mecanismos de coordinación entre comunidades autónomas". "Es verdad que el ministerio tiene un papel de coordinación y debe, de alguna manera, ser un elemento facilitador del proceso. Tenemos las plazas creadas, se trata de terminar de gestionar los procedimientos y el traslado", ha puntualizado.

Fuentes de su departamento precisan a 20minutos que están estudiando la propuesta legislativa de Canarias, que ya ha pedido en más de una ocasión una reforma para obligar por ley a que se produzca un reparto más equilibrado de los niños migrantes que llegan al país, y que provoca que actualmente el Ejecutivo canario tutele en solitario a 4.500 menores no acompañados.

Desde el último acuerdo de la Sectorial de hace tres meses, en el que se consensuó el reparto de 347 niños, "no ha llegado ni un menor a la Península", ha recriminado la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido, en la Comisión. "Ya está bien. Basta de hipocresía. Si se ha construido una ley de amnistía en tres meses, a mí nadie me va a decir que no se puede modificar la ley para que los menores migrantes sean competencia del Estado", ha espetado.

Según cuentan las mismas fuentes, estudian también "otras vías legales que puedan existir" para atajar esta problemática. "Compartimos la preocupación de que el territorio de llegada no tiene la responsabilidad de hacerse cargo de la totalidad de los menores no acompañados", inciden. Aunque, por ahora, "y hasta que esa vía avance", seguirán guiándose por el Modelo de Gestión de Contingencia, puesto en marcha el año pasado para activar medidas como el Plan de Respuesta para el traslado de menores a otras comunidades autónomas.

"Hablamos de Plan Integral porque, por ejemplo, trabajamos con Deportes para que puedan federarse todos los menores. Por otro lado, también perseguimos que los menores pasen de un sistema de acogida residencial a un sistema de acogida familiar. Buscamos una integración total", subrayan. En ese sentido, Sira Rego ha precisado en la Comisión que ya han solicitado los perfiles que necesitan a Canarias y están trabajando en dos vías diferentes, la primera, enviar a una persona de la Dirección General de Infancia a través de comisiones de servicio; y, en segundo lugar, la solicitud de colaboración con la Agencia de Asilo Europea para que envíe personal técnico para dar soporte a la respuesta humanitaria o en otros aspectos que Canarias solicite"

Otra de las cuestiones que la portavoz de Coalición Canaria ha puesto este miércoles sobre la mesa son los problemas que muchas veces se encuentran a la hora de determinar la edad de los menores que llegan a las islas. Un asunto que, según ha reconocido la ministra, se trata de uno de los "asuntos pendientes" del desarrollo de la ley de protección a la infancia: "Vamos a intentar aprobar una modificación legal para cumplir con los estándares internacionales en la determinación de la edad de los menores", ha avanzado.