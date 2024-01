Díaz advierte de que pactará la reducción de la jornada laboral solo con los sindicatos si no llega a un acuerdo con la patronal

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha comparecido este lunes en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados para presentar las que serán las principales líneas de actuación del Gobierno en materia laboral a lo largo de la legislatura. Entre las tareas pendientes, la líder de Sumar ha destacado el compromiso del Ejecutivo de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una iniciativa que ha señalado que negociará con los agentes sociales, pero que saldrá adelante cuente o no con el beneplácito de los empresarios.

"Vamos a sacar adelante una reducción de la jornada a 37,5 horas semanales sin reducción salarial", ha afirmado Díaz, en referencia a la medida pactada por PSOE y Sumar en su acuerdo de gobierno. El acuerdo entre ambas formaciones recoge el adiós a las 40 horas semanales, fijando primero la jornada máxima legal en 38,5 horas semanales en 2024 y bajándola finalmente a las 37,5 horas prometidas en 2025. "Reducir la jornada laboral va a servir también para mejorar la productividad", ha defendido la ministra, que ha señalado que esta iniciativa se abordará junto a la mejora del control horario.

Para materializar esta medida, Díaz ha recalcado la voluntad de su departamento de negociar la rebaja de la jornada laboral con patronal y sindicatos en el marco del diálogo social. No obstante, la titular de Trabajo ha avisado que, si los empresarios no están de acuerdo, la reducción se pactará solamente con los representantes de los trabajadores. "Vamos a intentar un acuerdo, que a mí me gustaría que fuera tripartito; si no puede serlo, será bipartito, pero vamos a hacerlo", ha afirmado, después de asegurar que la iniciativa beneficiaría a más de 12 millones de trabajadores del sector privado.

La CEOE ya se quedó fuera del acuerdo firmado la semana pasada por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para subir el salario mínimo un 5% en 2024 hasta los 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagas y a jornada completa. Díaz ha defendido este alza como "un deber moral". "Queda mucho por hacer, pero damos pasos en la buena dirección", ha afirmado.

